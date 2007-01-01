Кресла для руководителей

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Кресло Бона (бронза), произведённого компанией ChiedoCover
11 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Бона (бронза)
Настоящее фото товара Кресло Амели, произведённого компанией ChiedoCover
17 250 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Амели
Настоящее фото товара Кресло Кольт, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Кольт
Настоящее фото товара Кресло Лима, произведённого компанией ChiedoCover
15 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Лима
Настоящее фото товара Кресло Марго, произведённого компанией ChiedoCover
9 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Марго
Настоящее фото товара Кресло Морган, произведённого компанией ChiedoCover
12 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Морган
Настоящее фото товара Кресло Пилот люкс, произведённого компанией ChiedoCover
11 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Пилот люкс
Настоящее фото товара Кресло Атлант PL-1, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Атлант PL-1
Настоящее фото товара Кресло Гелиос, произведённого компанией ChiedoCover
7 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Гелиос
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Кресло Рисмер, произведённого компанией ChiedoCover
15 650 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Рисмер
Настоящее фото товара Кресло Свинг, произведённого компанией ChiedoCover
9 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Свинг
Настоящее фото товара Кресло Чарльз, произведённого компанией ChiedoCover
28 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Чарльз
Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Comfort, черное, произведённого компанией ChiedoCover-17%
4 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло офисное TopChairs Comfort, черное
Настоящее фото товара Кресло Квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
40 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Квадрат
Настоящее фото товара Кресло Бонд, произведённого компанией ChiedoCover
49 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Бонд
Настоящее фото товара Кресло Жемчуг, произведённого компанией ChiedoCover
26 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Жемчуг
Настоящее фото товара Кресло Роза, произведённого компанией ChiedoCover
45 090 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Роза
Настоящее фото товара Кресло Маиро, произведённого компанией ChiedoCover
45 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Маиро
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Кресло Лиссабон ЛИ, произведённого компанией ChiedoCover
46 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Лиссабон ЛИ
Настоящее фото товара Кресло Белинда, произведённого компанией ChiedoCover
48 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Белинда
Настоящее фото товара Кресло Белинда W, произведённого компанией ChiedoCover
51 750 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Белинда W
Настоящее фото товара Кресло Микра, произведённого компанией ChiedoCover
81 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Микра
Настоящее фото товара Кресло Доре, произведённого компанией ChiedoCover
38 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Доре
Настоящее фото товара Кресло Долче, произведённого компанией ChiedoCover
37 350 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Долче
Настоящее фото товара Кресло Эва, произведённого компанией ChiedoCover
33 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Эва
Настоящее фото товара Кресло Роял Ро, произведённого компанией ChiedoCover
50 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Роял Ро
Настоящее фото товара Кресло Кинг G, произведённого компанией ChiedoCover
90 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Кинг G
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Кресло Мир G, произведённого компанией ChiedoCover
77 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Мир G
Настоящее фото товара Кресло Честер В, произведённого компанией ChiedoCover
59 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Честер В
Настоящее фото товара Кресло Честер Че, произведённого компанией ChiedoCover
84 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Честер Че
Настоящее фото товара Кресло Носта Но, произведённого компанией ChiedoCover
51 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Носта Но
Настоящее фото товара Кресло Ретро РТ, произведённого компанией ChiedoCover
49 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Ретро РТ
Настоящее фото товара Кресло Оттоман, произведённого компанией ChiedoCover
57 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Оттоман
Настоящее фото товара Кресло Нирвана, произведённого компанией ChiedoCover
67 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Нирвана
Настоящее фото товара Кресло Сердур, произведённого компанией ChiedoCover
41 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Сердур
Настоящее фото товара Кресло Спайдер , произведённого компанией ChiedoCover
42 850 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Спайдер
Настоящее фото товара Кресло Баклер, произведённого компанией ChiedoCover
20 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Баклер
Настоящее фото товара Кресло руководителя KB-8N черный TW-01 TW-11 сетка/ткань, произведённого компанией ChiedoCover-16%
Новинка
5 890 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло руководителя KB-8N черный TW-01 TW-11 сетка/ткань
Настоящее фото товара Компьютерное кресло Desert велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Компьютерное кресло Desert велюр серый
Настоящее фото товара Компьютерное кресло Desert сетка черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 990 ₽
Оптовая цена
5
Компьютерное кресло Desert сетка черный
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул офисный Ross велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул офисный Ross велюр синий
Настоящее фото товара Стул офисный Ross велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул офисный Ross велюр серый
Настоящее фото товара Стул офисный Simona голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул офисный Simona голубой
Настоящее фото товара Кресло офисное Rene, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
14 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло офисное Rene

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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