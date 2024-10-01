Олд фэшн «Сордженте», 300мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Сордженте», 420мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Бродвей», 300мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Бродвей», 300мл, прозрачный, стекло
Хайбол, 330мл, прозрачный, хрусталь
Хайбол, 330мл, хрусталь, прозрачный
Хайбол, 300мл, прозрачный, хрусталь
Хайбол стакан, 300мл, прозрачный, хрусталь
Олд фэшн «Гибралтар тол», 207мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Гибралтар», 266мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Таймлесс», 205мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Таймлесс», 345мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Исланд», 220мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Исланд», 330мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Кошем», 260мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Кошем», 397мл, стекло, прозрачный
Стакан для коктейлей «Сауэр», 455мл, стекло, прозрачный
Стакан для коктейлей «Тики», 420мл, стекло, прозрачный
Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, прозрачный
Стакан для коктейлей «Тики», 560мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Инвернэсс», 207мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Инвернэсс», 266мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн стакан, 330мл, хрусталь, прозрачный
Олд фэшн хрусталь, 330мл, хрусталь, прозрачный
Хайбол «Гранити», 200мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Гранити», 310мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Гранити», 420мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Гранити», 460мл, стекло, прозрачный
Стакан для горячих напитков «Трэвэл», 450мл, полипропилен, бежевый, зеленый
Стакан для горячих напитков «Геометрия», 450мл, полипропилен, бежевый, оранжевый
Стакан для горячих напитков «Геометрия», 350мл, полипропилен, бежевый, коричневый
Стакан для горячих напитков с крышкой, 470мл, бамбук, абрикосовый, шоколадный
Олд фэшн «Концепто Страйли», 250мл, стекло, сливовый
Олд фэшн «Концепто Страйли», 250мл, сливовый, стекло
Хайбол, 400мл, стекло, амбер
Хайбол «Амбра», 280мл, стекло, амбер
Стаканчик для чая, 100мл, хрусталь, прозрачный
Стакан для чая, 100мл, прозрачный, хрусталь
Стакан для чая, 100мл, хрусталь, прозрачный
Стаканчик для чая, 100мл, прозрачный, хрусталь
Олд фэшн «Касабланка», 210мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Касабланка», 270мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Касабланка», 360мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Карат», 300мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Айлэнд», 310мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Аллегра», 470мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Америка 20х», 490мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Аморф», 400мл, стекло, прозрачный
Стакан для горячих напитков «Фруассэ», 80мл, фарфор, белый
Стакан для горячих напитков «Фруассэ» для капучино, 180мл, фарфор, белый
Стакан для горячих напитков «Фруассэ», 80мл, фарфор, черный
Стакан для горячих напитков «Фруассэ», 1л, фарфор, черный
Олд фэшн «Танго», 210мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Танго», 300мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Концепто», 250мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Концепто Идиль», 250мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Балтик», 200мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Балтик», 310мл, стекло, прозрачный