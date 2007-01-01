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Мебель для кофейни

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Подстолья305 товаров
Столешницы
Столешницы175 товаров
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар, произведённого компанией ChiedoCover
1 49038
2 400 ₽

Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар

14
В наличии 1 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, велюр Реми 81, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр Реми 81, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
1 50038
2 400 ₽

Стул Хит 20, велюр Реми 81, серебро

12
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, велюр синий Реми 75, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр синий Реми 75, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
1 49038
2 400 ₽

Стул Хит 20, велюр синий Реми 75, каркас золото

11
В наличии 90 шт.
Фотография товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
17 300

Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас

77
  • белый, золотой
  • серый, черный
Фотография товара Стол Симбиоз №21 для кофейни от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Симбиоз №21 для кофейни, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стол Симбиоз №21 для кофейни

158
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 23 прямоугольный для кофейни от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный для кофейни, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стол Лидер 23 прямоугольный для кофейни

491
Распродажа
Фотография товара Стул Толикс Вуд Серебристый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Вуд Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 29038
9 990 ₽

Стул Толикс Вуд Серебристый матовый

26
В наличии 210 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Tolix барный серебристый матовый для кофейни от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tolix барный серебристый матовый для кофейни, произведённого компанией ChiedoCover
4 49037
7 090 ₽

Стул Tolix барный серебристый матовый для кофейни

26
  • серебряный
  • черный
  • красный
  • желтый
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Tolix Wood полубарный для кофейни от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tolix Wood полубарный для кофейни, произведённого компанией ChiedoCover
5 69039
9 290 ₽

Стул Tolix Wood полубарный для кофейни

26
В наличии 54 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Фил от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
4 9904
5 190 ₽

Стул Фил

54
В наличии 48 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
23 590

Стол Лофт-3

39
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40
Фотография товара Стол Лофт-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
25 290

Стол Лофт-6

39
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Распродажа
Фотография товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный для кофейни от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный для кофейни, произведённого компанией ChiedoCover
5 69039
9 290 ₽

Стул Tolix Wood со спинкой полубарный для кофейни

26
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
34 890

Стол Лофт-4

434
Распродажа
Фотография товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый для кофейни от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый для кофейни, произведённого компанией ChiedoCover
6 19039
9 990 ₽

Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый для кофейни

26
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Нео белый, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нео белый, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
2 39073
8 790 ₽

Стул Нео белый, пластик

14
В наличии 105 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Нео черный, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нео черный, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
2 39073
8 790 ₽

Стул Нео черный, пластик

14
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Ипокс белый, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ипокс белый, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
2 29042
3 890 ₽

Стул Ипокс белый, пластик

6
  • черный
  • белый
  • коричневый
  • серый
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Бентвуд A-8145 для кофейни, произведённого компанией ChiedoCover
10 090

Стул Бентвуд A-8145 для кофейни

30
Скоро в продаже
Фотография товара Стул Eames DAR черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DAR черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 890

Стул Eames DAR черный

36
  • белый
  • черный
  • Кресло Eames DSW пэчворк
  • разноцветный
В наличии 33 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Bora, белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Bora, белое, произведённого компанией ChiedoCover
8 390

Кресло пластиковое Bora, белое

57
  • черный
  • белый
  • бежевый
В наличии 19 шт.
Фотография товара Стол обеденный Виолет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Виолет, произведённого компанией ChiedoCover
34 990

Стол обеденный Виолет

39
В наличии 33 шт.
Фотография товара Стул Гемма серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гемма серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190

Стул Гемма серый

43
  • серый
  • бежевый, черный
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Стул черное кружево, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Стул черное кружево

49
  • белый
  • черный
В наличии 103 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Field пластик темно-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Field пластик темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 99061
9 990 ₽

Стул Field пластик темно-бирюзовый

26
  • синий
  • черный
В наличии 5 шт.
Надежные столы
Фотография товара Журнальный стол Терраса, 100х100 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Терраса, 100х100, произведённого компанией ChiedoCover
32 190

Журнальный стол Терраса, 100х100

40
  • коричневый
  • бежевый
Фотография товара Журнальный стол Веранда от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Веранда, произведённого компанией ChiedoCover
23 390

Журнальный стол Веранда

30
  • коричневый
  • белый
  • бежевый
Фотография товара Стул Руджеро, орех/ шоколад для кофейни от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руджеро, орех/ шоколад для кофейни, произведённого компанией ChiedoCover
15 190

Стул Руджеро, орех/ шоколад для кофейни

45
Фотография товара Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый для кофейни от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый для кофейни, произведённого компанией ChiedoCover
21 490

Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый для кофейни

42
Фотография товара Стул Клето с подлокотниками, патина золото/ ромб для кофейни от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Клето с подлокотниками, патина золото/ ромб для кофейни, произведённого компанией ChiedoCover
19 090

Стул Клето с подлокотниками, патина золото/ ромб для кофейни

43
Фотография товара Стул Руджеро с мягкими подлокотниками, орех/ шоколад для кофейни от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руджеро с мягкими подлокотниками, орех/ шоколад для кофейни, произведённого компанией ChiedoCover
20 590

Стул Руджеро с мягкими подлокотниками, орех/ шоколад для кофейни

41
Фотография товара Стул барный Флекс велюр серый для кофейни от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Флекс велюр серый для кофейни, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Стул барный Флекс велюр серый для кофейни

26
  • бежевый
  • коричневый
  • серый
  • черный
Фотография товара Кресло Тулип, черное/зеленая подушка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тулип, черное/зеленая подушка, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Кресло Тулип, черное/зеленая подушка

39
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Marco, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marco, серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Стул Marco, серый

53
  • серый
  • черный
  • бежевый
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Marco, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marco, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Стул Marco, белый

112
  • серый
  • черный
  • бежевый
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул обеденный Batista, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Batista, синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Стул обеденный Batista, синий

55
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Oxville, натуральный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Oxville, натуральный орех, произведённого компанией ChiedoCover
17 99014
20 890 ₽

Стол обеденный Oxville, натуральный орех

48
В наличии 42 шт.
Тележки для горничных
Фотография товара Стул Oxville, зеленый/ дубовый шпон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oxville, зеленый/ дубовый шпон, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Стул Oxville, зеленый/ дубовый шпон

48
  • бежевый, серый
  • зеленый, коричневый
  • Стул Oxville
  • голубой, коричневый
В наличии 66 шт.
Фотография товара Стул Oxville, серо-голубой/ дубовый шпон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oxville, серо-голубой/ дубовый шпон, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Стул Oxville, серо-голубой/ дубовый шпон

50
  • бежевый, серый
  • зеленый, коричневый
  • Стул Oxville
  • голубой, коричневый
В наличии 101 шт.
Фотография товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Стул с подлокотниками Нейтон, велюр черный

26
Фотография товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр травяной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр травяной, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Стул с подлокотниками Нейтон, велюр травяной

26
Фотография товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Стул с подлокотниками Нейтон, велюр серый

26
Фотография товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр пыльно-синый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр пыльно-синый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Стул с подлокотниками Нейтон, велюр пыльно-синый

26
Фотография товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Стул с подлокотниками Нейтон, велюр зеленый

26
Фотография товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Стул с подлокотниками Нейтон, велюр бежевый

26
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Артизан раскладной 160-240*90 керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Артизан раскладной 160-240*90 керамика, произведённого компанией ChiedoCover
119 9905
124 990 ₽

Стол обеденный Артизан раскладной 160-240*90 керамика

26
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика, произведённого компанией ChiedoCover
111 0908
119 990 ₽

Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика

26
В наличии 9 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Венера велюр сине-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера велюр сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 69037
13 690 ₽

Стул Венера велюр сине-зеленый

26
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Арманд экокожа коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Арманд экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
13 99047
25 990 ₽

Стул Арманд экокожа коричневый

26
Распродажа
Фотография товара Стул Кромвель II серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кромвель II серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 09031
12 990 ₽

Стул Кромвель II серый

26
  • бежевый
  • серый
В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кромвель II бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кромвель II бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 09029
12 790 ₽

Стул Кромвель II бежевый

26
  • бежевый
  • серый
В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Одди, велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди, велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул Одди, велюр светло-серый

26
Фотография товара Стул Алексис велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алексис велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Стул Алексис велюр зеленый

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол раздвижной Шелдон, дуб натуральный, лдсп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Шелдон, дуб натуральный, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
20 490

Стол раздвижной Шелдон, дуб натуральный, лдсп

42
Фотография товара Стол раздвижной Блэк, дуб натуральный, лдсп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Блэк, дуб натуральный, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Стол раздвижной Блэк, дуб натуральный, лдсп

34
  • белый
  • коричневый
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол раздвижной Эррис, дуб натуральный, лдсп, ширина 76 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Эррис, дуб натуральный, лдсп, ширина 76 см, произведённого компанией ChiedoCover
21 490

Стол раздвижной Эррис, дуб натуральный, лдсп, ширина 76 см

37
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Берлин, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
14 190

Стул барный Берлин, черный, экокожа

59
В наличии 15 шт.

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