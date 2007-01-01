Мебель для кофейни

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
17 300 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Настоящее фото товара Стол Лидер 21, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
3 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лидер 21
Настоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 23 прямоугольный
Настоящее фото товара Стол Молли Венге, произведённого компанией ChiedoCover
9 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Молли Венге
Настоящее фото товара Стол Молли Вишня, произведённого компанией ChiedoCover
9 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Молли Вишня
Настоящее фото товара Стол Молли Дуб, произведённого компанией ChiedoCover
10 200 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Молли Дуб
Настоящее фото товара Стул Tulip, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Tulip
Настоящее фото товара X-Стул Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.7
X-Стул Бостон
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Tolix Wood Красный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix барный голубой матовый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Tolix барный голубой матовый
Настоящее фото товара Стул Tolix Soft черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Tolix Soft черный матовый
Настоящее фото товара Стул Tolix барный серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Tolix барный серебристый матовый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood полубарный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Настоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
5 300 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Фил
Настоящее фото товара Стул Narisawa, произведённого компанией ChiedoCover
9 890 ₽
Оптовая цена
5
Стул Narisawa
Настоящее фото товара Стул Barselona, произведённого компанией ChiedoCover
9 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Barselona
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Рольф, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Рольф
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 3, белый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Лофт-3
Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover-30%
9 190 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лофт-5
Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover-17%
8 390 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
5
Стол Лофт-6
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix Soft Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Tolix Soft Серебристый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый , произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Tolix Soft полубарный Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Tolix Soft полубарный Серебристый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый
Настоящее фото товара Стул Tolix барный Белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Tolix барный Белый глянцевый
Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover-31%
НовинкаХит
8 390 ₽11 990 ₽
Оптовая цена
3.9
Стол Лофт-4
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый
Настоящее фото товара Стул Tolix Soft барный Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Tolix Soft барный Серебристый
Настоящее фото товара Стул Tolix Soft барный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Tolix Soft барный Черный матовый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Tolix Wood барный Аквамарин
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Tolix Wood барный Черный патина золото
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Tolix Wood барный Серебристый матовый
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Tolix барный Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Tolix барный Красный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix барный Оранжевый глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover-21%
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Tolix барный Оранжевый глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix барный Желтый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Tolix барный Желтый глянцевый

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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