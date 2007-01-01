АкцияМИНПРОМТОРГ
1 490₽38
2 400 ₽
Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар
В наличии 1 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
1 500₽38
2 400 ₽
Стул Хит 20, велюр Реми 81, серебро
АкцияМИНПРОМТОРГ
1 490₽38
2 400 ₽
Стул Хит 20, велюр синий Реми 75, каркас золото
В наличии 90 шт.
17 300₽
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
3 590₽
Стол Симбиоз №21 для кофейни
МИНПРОМТОРГ
3 990₽
Стол Лидер 23 прямоугольный для кофейни
Распродажа
6 290₽38
9 990 ₽
Стул Толикс Вуд Серебристый матовый
В наличии 210 шт.
Распродажа
4 490₽37
7 090 ₽
Стул Tolix барный серебристый матовый для кофейни
В наличии 1 шт.
Распродажа
5 690₽39
9 290 ₽
Стул Tolix Wood полубарный для кофейни
В наличии 54 шт.
Распродажа
4 990₽4
5 190 ₽
Стул Фил
В наличии 48 шт.
Хит
23 590₽
Стол Лофт-3
Распродажа
9 190₽30
12 990 ₽
Стол Лофт-5
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
25 290₽
Стол Лофт-6
Распродажа
5 690₽39
9 290 ₽
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный для кофейни
Хит
34 890₽
Стол Лофт-4
Распродажа
6 190₽39
9 990 ₽
Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый для кофейни
В наличии 5 шт.
Распродажа
2 390₽73
8 790 ₽
Стул Нео белый, пластик
В наличии 105 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
2 390₽73
8 790 ₽
Стул Нео черный, пластик
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
2 290₽42
3 890 ₽
Стул Ипокс белый, пластик
В наличии 100 шт.
10 090₽
Стул Бентвуд A-8145 для кофейни
Скоро в продаже
2 890₽
Стул Eames DAR черный
В наличии 33 шт.
8 390₽
Кресло пластиковое Bora, белое
В наличии 19 шт.
34 990₽
Стол обеденный Виолет
В наличии 33 шт.
7 190₽
Стул Гемма серый
В наличии 14 шт.
2 390₽
Стул черное кружево
В наличии 103 шт.
Распродажа
3 990₽61
9 990 ₽
Стул Field пластик темно-бирюзовый
В наличии 5 шт.
32 190₽
Журнальный стол Терраса, 100х100
23 390₽
Журнальный стол Веранда
15 190₽
Стул Руджеро, орех/ шоколад для кофейни
21 490₽
Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый для кофейни
19 090₽
Стул Клето с подлокотниками, патина золото/ ромб для кофейни
20 590₽
Стул Руджеро с мягкими подлокотниками, орех/ шоколад для кофейни
8 190₽
Стул барный Флекс велюр серый для кофейни
4 990₽
Кресло Тулип, черное/зеленая подушка
В наличии 2 шт.
3 290₽
Стул Marco, серый
В наличии 2 шт.
3 290₽
Стул Marco, белый
В наличии 2 шт.
6 990₽
Стул обеденный Batista, синий
В наличии 1 шт.
Распродажа
17 990₽14
20 890 ₽
Стол обеденный Oxville, натуральный орех
В наличии 42 шт.
9 590₽
Стул Oxville, зеленый/ дубовый шпон
В наличии 66 шт.
9 590₽
Стул Oxville, серо-голубой/ дубовый шпон
В наличии 101 шт.
9 990₽
Стул с подлокотниками Нейтон, велюр черный
9 990₽
Стул с подлокотниками Нейтон, велюр травяной
9 990₽
Стул с подлокотниками Нейтон, велюр серый
9 990₽
Стул с подлокотниками Нейтон, велюр пыльно-синый
9 990₽
Стул с подлокотниками Нейтон, велюр зеленый
10 490₽
Стул с подлокотниками Нейтон, велюр бежевый
Распродажа
119 990₽5
124 990 ₽
Стол обеденный Артизан раскладной 160-240*90 керамика
В наличии 1 шт.
Распродажа
111 090₽8
119 990 ₽
Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика
В наличии 9 шт.
Распродажа
8 690₽37
13 690 ₽
Стул Венера велюр сине-зеленый
В наличии 4 шт.
Распродажа
13 990₽47
25 990 ₽
Стул Арманд экокожа коричневый
Распродажа
9 090₽31
12 990 ₽
Стул Кромвель II серый
В пути 100 шт.
Распродажа
9 090₽29
12 790 ₽
Стул Кромвель II бежевый
В пути 100 шт.
4 490₽
Стул Одди, велюр светло-серый
7 590₽
Стул Алексис велюр зеленый
В наличии 2 шт.
20 490₽
Стол раздвижной Шелдон, дуб натуральный, лдсп
24 990₽
Стол раздвижной Блэк, дуб натуральный, лдсп
В наличии 4 шт.
21 490₽
Стол раздвижной Эррис, дуб натуральный, лдсп, ширина 76 см
В наличии 4 шт.
14 190₽
Стул барный Берлин, черный, экокожа
В наличии 15 шт.