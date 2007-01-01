Красные стулья

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Геркулес красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Геркулес красное дерево
Настоящее фото товара Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Настоящее фото товара Стул Родез красный, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Родез красный
Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 460 ₽
Оптовая цена
5
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Кьявари Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Tolix Wood Красный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Изо с пюпитром, красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Изо с пюпитром, красный
Настоящее фото товара Стул Eames Красный, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Eames Красный
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Старт красный, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Новинка
1 490 ₽1 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Хит 20мм - золото, Старт красный
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Новинка
1 490 ₽1 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Красный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 790 ₽
Оптовая цена
4
Стул Наполеон Красный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Tolix Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Tolix Красный глянцевый
Настоящее фото товара Стул барный Купер красный, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
4 490 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул барный Купер красный
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover-9%
НовинкаХит
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
1 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Бабел, белый с красной вставкой, произведённого компанией ChiedoCover
9 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Бабел, белый с красной вставкой
Настоящее фото товара Стул Лили Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Лили Красный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Кристалл Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Гиза Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 650 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Гиза Красный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Блиц Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 900 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Блиц Красный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Ницца, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Ницца, красный
Настоящее фото товара Стул складной Торни, красный, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул складной Торни, красный
Настоящее фото товара Стул Лион, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
5 990 ₽6 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Лион, велюр красный
Настоящее фото товара Стул барный Порше красный, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
6 490 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул барный Порше красный
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Tolix барный Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Tolix барный Красный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Eames DAW красный, произведённого компанией ChiedoCover-31%
Новинка
3 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Eames DAW красный
Настоящее фото товара Стул Eames DSR красный, произведённого компанией ChiedoCover-20%
Новинка
2 890 ₽3 599 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Eames DSR красный
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Хит 20мм складной, золото, корона красная
Настоящее фото товара Стул Miro, красный, произведённого компанией ChiedoCover-32%
Новинка
12 990 ₽19 000 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Miro, красный
Настоящее фото товара Стул прозрачный Алегра красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул прозрачный Алегра красный
Настоящее фото товара Стул Рок красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Рок красный
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк темно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кроссбэк темно-красный
Настоящее фото товара Стул прозрачный Сиеста Контракт красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 520 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул прозрачный Сиеста Контракт красный
Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 940 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул барный Фокс 75 красный
Настоящее фото товара Стул Eames W красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Eames W красный
Настоящее фото товара Стул Him and Her красный, произведённого компанией ChiedoCover
18 800 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Him and Her красный
Настоящее фото товара Стул 06114АМ красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул 06114АМ красный
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Eames M красный, произведённого компанией ChiedoCover-16%
Новинка
2 190 ₽2 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Eames M красный
Настоящее фото товара Стул Борно красный, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Борно красный
Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 040 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
Настоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция стульев Хит - золото, ромб красный

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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