Кухонный инвентарь

Гастроемкости и крышки

Гастроемкости и крышки

48 товаров
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Посуда для приготовления

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Для смешивания и переворачивания

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Для просеивания и процеживания

Для просеивания и процеживания

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Для измельчения и нарезки

Для измельчения и нарезки

23 товара
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/6, сталь нержавеющая 2,4л, произведённого компанией ChiedoCover
730

Гастроемкость 1/6, сталь нержавеющая 2,4л

5
В наличии 360 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/6, сталь нержавеющая 1,6л, произведённого компанией ChiedoCover
510

Гастроемкость 1/6, сталь нержавеющая 1,6л

14
В наличии
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая 13,2л, произведённого компанией ChiedoCover
1 400

Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая 13,2л

9
В наличии
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая 26,5л, произведённого компанией ChiedoCover
2 630

Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая 26,5л

12
В наличии
Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости GN 1/6, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
270

Крышка для гастроемкости GN 1/6, сталь нержавеющая

11
В наличии
Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости GN 1/1, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
940

Крышка для гастроемкости GN 1/1, сталь нержавеющая

6
В наличии
Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости с вырезом для ложки GN 1/9, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
210

Крышка для гастроемкости с вырезом для ложки GN 1/9, сталь нержавеющая

12
В наличии
Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости GN 1/3, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
420

Крышка для гастроемкости GN 1/3, сталь нержавеющая

7
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная дерево, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 860

Доска разделочная дерево, черный

14
В наличии 5 шт.
Фотография товара Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
14 760

Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая

15
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная для хлеба дерево, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
4 780

Доска разделочная для хлеба дерево, светлое дерево

15
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная «Фрэймс» рифлёная поверхность, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Доска разделочная «Фрэймс» рифлёная поверхность, светлое дерево

14
В наличии
Настоящее фото товара Подставка-сушилка, для досок, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Подставка-сушилка, для досок

11
В наличии
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Настоящее фото товара Подставка-сушилка для досок «Проотель», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Подставка-сушилка для досок «Проотель», сталь нержавеющая

5
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Подставка-сушилка «Проотель», нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
3 310

Подставка-сушилка «Проотель», нержавеющая сталь

10
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Подставка для 6-ти досок, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
3 790

Подставка для 6-ти досок, сталь нержавеющая

8
В наличии
Настоящее фото товара Нож поварской «Проотель», черный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
990

Нож поварской «Проотель», черный, металлический

5
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Нож поварской «Проотель», черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 100

Нож поварской «Проотель», черный

13
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Нож поварской «Проотель», желтый, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
680

Нож поварской «Проотель», желтый, металлический

11
В наличии
Настоящее фото товара Нож поварской «Проотель», сталь нержавеющая, ручка пластик, произведённого компанией ChiedoCover
1 020

Нож поварской «Проотель», сталь нержавеющая, ручка пластик

8
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Сковорода, сталь нержавеющая, антипригарное покрытие, произведённого компанией ChiedoCover
3 070

Сковорода, сталь нержавеющая, антипригарное покрытие

11
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода для блинов «Проотель», алюминий литой, произведённого компанией ChiedoCover
2 730

Сковорода для блинов «Проотель», алюминий литой

13
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
2 410

Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая

13
В наличии 66 шт.
Настоящее фото товара Сковорода «Проотель», алюминий литой, произведённого компанией ChiedoCover
3 090

Сковорода «Проотель», алюминий литой

13
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 1,4л, произведённого компанией ChiedoCover
350

Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 1,4л

6
В наличии 288 шт.
Настоящее фото товара Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 2.85л, произведённого компанией ChiedoCover
510

Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 2.85л

15
В наличии 288 шт.
Настоящее фото товара Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 1.9л, произведённого компанией ChiedoCover
420

Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 1.9л

7
В наличии 216 шт.
Пластиковые стулья
Настоящее фото товара Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 7.6л, произведённого компанией ChiedoCover
990

Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 7.6л

10
В наличии 192 шт.
Настоящее фото товара Венчик «Проотель», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
780

Венчик «Проотель», сталь нержавеющая

15
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Венчик «Проотель 250», сталь неражавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
790

Венчик «Проотель 250», сталь неражавеющая

10
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Венчик «Проотель», сталь нержавеющая, ручка нейлон, произведённого компанией ChiedoCover
790

Венчик «Проотель», сталь нержавеющая, ручка нейлон

7
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Венчик «Проотель 300», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
760

Венчик «Проотель 300», сталь нержавеющая

11
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Сотейник, сталь нержавеющая, 2л, произведённого компанией ChiedoCover
2 130

Сотейник, сталь нержавеющая, 2л

9
В наличии 104 шт.
Настоящее фото товара Сотейник без крышки, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
1 870

Сотейник без крышки, сталь нержавеющая

5
В наличии 112 шт.
Настоящее фото товара Сотейник без крышки, сталь нержавеющая, 5л, произведённого компанией ChiedoCover
3 140

Сотейник без крышки, сталь нержавеющая, 5л

11
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Сотейник без крышки, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
2 750

Сотейник без крышки, сталь

11
В наличии 500 шт.
Настоящее фото товара Лопатка «Проотель» для гриля, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
720

Лопатка «Проотель» для гриля, сталь нержавеющая

8
В наличии 192 шт.
Настоящее фото товара Лопатка, сталь нержавеющая, черная, произведённого компанией ChiedoCover
1 810

Лопатка, сталь нержавеющая, черная

11
В наличии 57 шт.
Настоящее фото товара Лопатка «Проотель», пластик, резина, произведённого компанией ChiedoCover
310

Лопатка «Проотель», пластик, резина

5
В наличии 170 шт.
Настоящее фото товара Лопатка кухонная, силикон, произведённого компанией ChiedoCover
1 440

Лопатка кухонная, силикон

12
В наличии 4 шт.
Елки
Настоящее фото товара Щипцы универсальные «Проотель» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
260

Щипцы универсальные «Проотель» сталь нержавеющая

13
В наличии 2016 шт.
Настоящее фото товара Щипцы для гриля, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
1 360

Щипцы для гриля, сталь нержавеющая

15
В наличии
Настоящее фото товара Крышка для сковороды, «Д.Грин», стекло, 7 см , произведённого компанией ChiedoCover
1 690

Крышка для сковороды, «Д.Грин», стекло, 7 см

9
В наличии
Настоящее фото товара Крышка, сталь нержавеющая, 26 см, произведённого компанией ChiedoCover
850

Крышка, сталь нержавеющая, 26 см

9
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Крышка, сталь нержавеющая, 295 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
2 030

Крышка, сталь нержавеющая, 295 мм, металлическая

10
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Крышка, сталь нержавеющая, 18 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
670

Крышка, сталь нержавеющая, 18 см, металлическая

12
В наличии 220 шт.
Настоящее фото товара Крышка,65мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Крышка,65мм, металлическая

15
В наличии
Настоящее фото товара Крышка, сталь нержавеющая, 65 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
934

Крышка, сталь нержавеющая, 65 мм, металлическая

12
В наличии
Настоящее фото товара Противень перфорированная, алюминий , металлический , произведённого компанией ChiedoCover
8 040

Противень перфорированная, алюминий , металлический

15
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Крышка, сталь нержавеющая, 40 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 696

Крышка, сталь нержавеющая, 40 см

15
В наличии
Настоящее фото товара Экран для приготовления пиццы «Проотель»алюминий, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
400

Экран для приготовления пиццы «Проотель»алюминий, металлический

11
В наличии 200 шт.
Настоящее фото товара Крышка, сталь нержавеющая, 30 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 052

Крышка, сталь нержавеющая, 30 см

9
В наличии
Настоящее фото товара Противень для пиццы голубая сталь, черный, произведённого компанией ChiedoCover
680

Противень для пиццы голубая сталь, черный

14
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Крышка, сталь нержавеющая, d200, произведённого компанией ChiedoCover
690

Крышка, сталь нержавеющая, d200

5
В наличии 396 шт.
Фотография товара Противень алюминий, тефлон, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Противень алюминий, тефлон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 830

Противень алюминий, тефлон, черный

10
В наличии
Настоящее фото товара Крышка, сталь нержавеющая, 22 см, произведённого компанией ChiedoCover
715

Крышка, сталь нержавеющая, 22 см

9
В наличии
Фотография товара Экран для приготовления пиццы алюминиевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Экран для приготовления пиццы алюминиевый , произведённого компанией ChiedoCover
330

Экран для приготовления пиццы алюминиевый

10
В наличии 720 шт.
Фотография товара Противень сталь нержавеющая, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Противень сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
9 190

Противень сталь нержавеющая, металлический

6
В наличии
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