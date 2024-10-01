Гастроемкость 1/6, сталь нержавеющая 2,4л
Гастроемкость 1/6, сталь нержавеющая 1,6л
Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая 13,2л
Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая 26,5л
Крышка для гастроемкости GN 1/6, сталь нержавеющая
Крышка для гастроемкости GN 1/1, сталь нержавеющая
Крышка для гастроемкости с вырезом для ложки GN 1/9, сталь нержавеющая
Крышка для гастроемкости GN 1/3, сталь нержавеющая
Доска разделочная дерево, черный
Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая
Доска разделочная для хлеба дерево, светлое дерево
Доска разделочная «Фрэймс» рифлёная поверхность, светлое дерево
Подставка-сушилка, для досок
Подставка-сушилка для досок «Проотель», сталь нержавеющая
Подставка-сушилка «Проотель», нержавеющая сталь
Подставка для 6-ти досок, сталь нержавеющая
Нож поварской «Проотель», черный, металлический
Нож поварской «Проотель», черный
Нож поварской «Проотель», желтый, металлический
Нож поварской «Проотель», сталь нержавеющая, ручка пластик
Сковорода, сталь нержавеющая, антипригарное покрытие
Сковорода для блинов «Проотель», алюминий литой
Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая
Сковорода «Проотель», алюминий литой
Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 1,4л
Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 2.85л
Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 1.9л
Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 7.6л
Венчик «Проотель», сталь нержавеющая
Венчик «Проотель 250», сталь неражавеющая
Венчик «Проотель», сталь нержавеющая, ручка нейлон
Венчик «Проотель 300», сталь нержавеющая
Сотейник, сталь нержавеющая, 2л
Сотейник без крышки, сталь нержавеющая
Сотейник без крышки, сталь нержавеющая, 5л
Сотейник без крышки, сталь
Лопатка «Проотель» для гриля, сталь нержавеющая
Лопатка, сталь нержавеющая, черная
Лопатка «Проотель», пластик, резина
Лопатка кухонная, силикон
Щипцы универсальные «Проотель» сталь нержавеющая
Щипцы для гриля, сталь нержавеющая
Крышка для сковороды, «Д.Грин», стекло, 7 см
Крышка, сталь нержавеющая, 26 см
Крышка, сталь нержавеющая, 295 мм, металлическая
Крышка, сталь нержавеющая, 18 см, металлическая
Крышка,65мм, металлическая
Крышка, сталь нержавеющая, 65 мм, металлическая
Противень перфорированная, алюминий , металлический
Крышка, сталь нержавеющая, 40 см
Экран для приготовления пиццы «Проотель»алюминий, металлический
Крышка, сталь нержавеющая, 30 см
Противень для пиццы голубая сталь, черный
Крышка, сталь нержавеющая, d200
Противень алюминий, тефлон, черный
Крышка, сталь нержавеющая, 22 см
Экран для приготовления пиццы алюминиевый
Противень сталь нержавеющая, металлический