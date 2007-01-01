Банкетные стульяПодобрать стулья
Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар
Стул Хит 20, велюр красный велютто 38, каркас золото
Стул Хит 20, велюр Тиара 62, каркас белый
Стул Хит 20, рогожка Мура 70, каркас серебро
Стул Хит 20мм - золото, корона синяя
Стул Хит 20, велюр синий Реми 75, каркас золото
Стул Кроссбэк, светлый орех банкетный
Стул Хит 20, велюр Реми 81, серебро
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул банкетный Хит 25мм
Стул Хит 25, жаккард вояж беж-золото, каркас шампань
Стул Хит 25 с подлокотниками, корона синяя, каркас серебро
Стул банкетный Хит 20мм - золото, корона зеленая
Банкетный стул Кьявари Белый
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Банкетный стул Хит 20мм Лайт - серебро
Стул Хит 20мм, кожзам Нитро Крем, каркас шампань
Стул Хит 25мм
Стул банкетный Хит 25мм - золото
Стул Хит 20мм, складной, черный экокожа
Стул Хит 20мм банкетный, золото, арш синий
Стул Хит 20мм
Стул Хит 20мм, золото, ромб синий
Стул банкетный Хит 25мм
Стул банкетный Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул складной Джонни рогожка зеленая каркас зеленый
Стул Хит 20, жаккард Вивильди ромб 04, каркас бронза
Стул Вентер, графит
Стул Вентер, сиреневый
Стул Вентер, серый
Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, бежевый
Стул Вентер, синий
Стул Вентер, кремовый
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Банкетные стулья от производителя без наценок и посредников. Оптом и в розницу с доставкой по России
Стулья в любом цвете, обивке, покрытии – более 1000 вариантов.
Банкетные стулья с пожизненной гарантией: имеют ударопрочную конструкцию, выдерживают нагрузку до 160кг и ежедневную эксплуатацию.
Мы уверены в своем продукте, и потому предоставляем пожизненную гарантию на отдельные модели.
Преимущества:
- Собственное производство: полный контроль качества;
- Гарантия и сертификаты на каждый товар;
- Оперативная доставка по всей России, возможен самовывоз;
- Подбор и производство под ключ каждому клиенту;
- Скидки и спецпредложения указаны в каталоге;
- Обширное портфолио реализованных проектов — переходите и смотрите;
Ассортимент банкетных стульев:
- Металлические, деревянные, пластиковые, эко-стулья, мягкие и из ротанга;
- Модификации: складные, с подлокотниками, с пюпитром, многоместные, табуреты;
- Модели: Азия, Кьявари, Кроссбэк, Наполеон, Такер, Самба, Толикс, Изо, Сафир, Тюльпан, Роза, Конгсберг;
- Популярные цвета: черные, белые, красные, синие, зеленые, желтые, коричневые и другие.
Применение:
Стулья подходят для банкетных залов, кафе, ресторанов, офисов, гостиниц, конференц-залов, залов ожидания. Возможно комплексное оснащение мероприятий и помещений любого масштаба.
Комплексные решения:
Вместе с банкетными стульями рассмотрите банкетные столы, кресла и полукресла, диваны, мебель для кафе и ресторанов, мебель для гостиниц и отелей, скатерти и текстиль.
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