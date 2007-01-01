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          Банкетные стулья

          от 960 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Хит 20мм - золото, красная корона
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм - золото, корона красная
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельвет
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас бархат, красный кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Хит 20мм, каркас бархат, красный кожзам
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельвет
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас бархат, черный кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 20мм, каркас бархат, черный кожзам
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          2 770 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
          2 120 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная

          Какие стулья идеально Вам подойдут?

          Ответьте на 4 вопроса, и мы подберем лучший вариант

          Подобрать стулья
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
          3 930 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
          2 080 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 080 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
          Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 560 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
          Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 560 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
          Настоящее фото товара Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
          2 080 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
          Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 460 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, каретная стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
          2 080 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Хит 25мм, каретная стяжка
          Настоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 150 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Азия 20мм
          Настоящее фото товара Стул Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Азия 25мм
          Настоящее фото товара Стул Азия 25мм - гладкий каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Азия 25мм - гладкий каркас
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стул Раунд 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
          1 540 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Раунд 20мм
          Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 640 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Патрик 20мм
          Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Патрик 20мм Лайт
          Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый , произведённого компанией ChiedoCover
          1 640 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
          Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая, произведённого компанией ChiedoCover
          1 640 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая
          Настоящее фото товара Стул Браун 25мм - черный, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
          1 780 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Браун 25мм - черный, синяя корона
          Настоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 780 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый
          Настоящее фото товара Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 780 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый
          Настоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
          1 780 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
          Настоящее фото товара Стул Хит 22мм - коричневый, арш коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Хит 22мм - коричневый, арш коричневый
          Настоящее фото товара Стул Денвер 22мм - Лайт, черный, фиолетовый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
          1 130 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Денвер 22мм - Лайт, черный, фиолетовый кожзам
          Настоящее фото товара Стул Денвер 22мм - белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 350 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Денвер 22мм - белый, кожзам белый
          Настоящее фото товара Стул Дания 22мм с пюпитром - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 060 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Дания 22мм с пюпитром - коричневый, ромб коричневый
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          1 130 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
          Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 130 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
          Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
          1 130 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная
          Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 130 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
          Настоящее фото товара Стул Браун 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Браун 20мм
          Настоящее фото товара Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 220 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
          Настоящее фото товара Стул Бостон 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Бостон 20мм
          Настоящее фото товара Стул Боди 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
          1 780 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Боди 25мм

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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