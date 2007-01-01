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Банкетные стулья

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Стулья Азия15 товаров
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Складные стулья30 товаров
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Кроссбэк28 товаров
Пластиковые
Пластиковые61 товар
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар, произведённого компанией ChiedoCover
1 49038
2 400 ₽

Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар

14
В наличии 1 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, велюр красный велютто 38, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр красный велютто 38, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Стул Хит 20, велюр красный велютто 38, каркас золото

8
В пути 90 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, велюр Тиара 62, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр Тиара 62, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 35042
2 325 ₽

Стул Хит 20, велюр Тиара 62, каркас белый

8
В наличии 4 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, рогожка Мура 70, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, рогожка Мура 70, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
1 35042
2 325 ₽

Стул Хит 20, рогожка Мура 70, каркас серебро

5
В наличии 15 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Квин 20мм - велюр бежевый, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Квин 20мм - велюр бежевый, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
1 70040
2 830 ₽

Стул Квин 20мм - велюр бежевый, каркас золото

119
  • розовый
  • синий
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, корона синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
1 45032
2 105 ₽

Стул Хит 20мм - золото, корона синяя

435
В наличии 3 шт.В пути 300 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, велюр синий Реми 75, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр синий Реми 75, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
1 49038
2 400 ₽

Стул Хит 20, велюр синий Реми 75, каркас золото

11
В наличии 90 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк, светлый орех банкетный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Стул Кроссбэк, светлый орех банкетный

36
В наличии 25 шт.В пути 100 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Гранд 20, велюр Велютто 32, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гранд 20, велюр Велютто 32, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
2 340

Стул Гранд 20, велюр Велютто 32, каркас черный муар

12
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, велюр Реми 81, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр Реми 81, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
1 50038
2 400 ₽

Стул Хит 20, велюр Реми 81, серебро

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Азия 20, велюр Реми 81, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Азия 20, велюр Реми 81, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
1 70035
2 580 ₽

Стул Азия 20, велюр Реми 81, каркас серебро

16
  • зеленый
  • красный, зеленый, серебряный, разноцветный
  • бежевый
  • серый
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 59032
2 325 ₽

Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый

86
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул банкетный Хит 25мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул банкетный Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 60033
2 385 ₽

Стул банкетный Хит 25мм

50
В наличии 2 шт.
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Фотография товара Стул Милан с гибкой спинкой, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Милан с гибкой спинкой, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Стул Милан с гибкой спинкой, бежевый

8
  • синий
  • серый
  • бежевый
В наличии 1 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25, жаккард вояж беж-золото, каркас шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25, жаккард вояж беж-золото, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
1 74036
2 680 ₽

Стул Хит 25, жаккард вояж беж-золото, каркас шампань

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25 с подлокотниками, корона синяя, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 с подлокотниками, корона синяя, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
2 730

Стул Хит 25 с подлокотниками, корона синяя, каркас серебро

6
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул банкетный Хит 20мм - золото, корона зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул банкетный Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
1 45038
2 325 ₽

Стул банкетный Хит 20мм - золото, корона зеленая

144
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Банкетный стул Кьявари Белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетный стул Кьявари Белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99036
7 690 ₽

Банкетный стул Кьявари Белый

328
В наличии 215 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
1 48037
2 325 ₽

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

477
В наличии 300 шт.В пути 200 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Квин 20мм - рогожка Монтреаль 58, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Квин 20мм - рогожка Монтреаль 58, золото, произведённого компанией ChiedoCover
1 70040
2 830 ₽

Стул Квин 20мм - рогожка Монтреаль 58, золото

9
  • розовый
  • синий
Хит
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 79035
5 790 ₽

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

451
  • прозрачный
  • белый
В наличии 638 шт.
Хит
Фотография товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 79035
5 790 ₽

Стул Феникс Прозрачный, пластиковый

45
  • прозрачный
  • черный
В наличии 567 шт.
Акция
Фотография товара Банкетный стул Хит 20мм Лайт - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетный стул Хит 20мм Лайт - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
1 44026
1 940 ₽

Банкетный стул Хит 20мм Лайт - серебро

145
Фотография товара Стул Милан с гибкой спинкой, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Милан с гибкой спинкой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Стул Милан с гибкой спинкой, серый

15
  • синий
  • серый
  • бежевый
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм, кожзам Нитро Крем, каркас шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, кожзам Нитро Крем, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Стул Хит 20мм, кожзам Нитро Крем, каркас шампань

12
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 69037
2 680 ₽

Стул Хит 25мм

457
Деревянные стулья
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул банкетный Азия 25мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул банкетный Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 85032
2 690 ₽

Стул банкетный Азия 25мм

106
  • синий
  • голубой
  • коричневый
  • зеленый
Фотография товара Стул Милан с гибкой спинкой, коричневый, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Милан с гибкой спинкой, коричневый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Стул Милан с гибкой спинкой, коричневый, синий

5
  • синий
  • серый
  • бежевый
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул банкетный Хит 25мм - золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул банкетный Хит 25мм - золото, произведённого компанией ChiedoCover
1 74020
2 165 ₽

Стул банкетный Хит 25мм - золото

60
В наличии 5 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм, складной, черный экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, складной, черный экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 63010
4 000 ₽

Стул Хит 20мм, складной, черный экокожа

38
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм банкетный, золото, арш синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм банкетный, золото, арш синий, произведённого компанией ChiedoCover
1 59038
2 545 ₽

Стул Хит 20мм банкетный, золото, арш синий

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Азия 20, рогожка Эспо 15, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Азия 20, рогожка Эспо 15, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
1 70035
2 580 ₽

Стул Азия 20, рогожка Эспо 15, каркас черный муар

9
  • зеленый
  • красный, зеленый, серебряный, разноцветный
  • бежевый
  • серый
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 59025
2 105 ₽

Стул Хит 20мм

475
Фотография товара Стул Милан с гибкой спинкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Милан с гибкой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
2 190

Стул Милан с гибкой спинкой

10
  • синий
  • серый
  • бежевый
В наличии 1 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм, золото, ромб синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, золото, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
1 35036
2 105 ₽

Стул Хит 20мм, золото, ромб синий

411
В наличии 18 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул банкетный Хит 25мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул банкетный Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 60033
2 385 ₽

Стул банкетный Хит 25мм

38
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул банкетный Азия 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул банкетный Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 75033
2 580 ₽

Стул банкетный Азия 20мм

93
  • зеленый
  • красный, зеленый, серебряный, разноцветный
  • бежевый
  • серый
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул банкетный Хит 25мм - золото, зеленая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул банкетный Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
1 69022
2 165 ₽

Стул банкетный Хит 25мм - золото, зеленая корона

145
Распродажа склада в МСК
Фотография товара Стул Фолд, металлокаркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Фолд, металлокаркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Фолд, металлокаркас белый

34
  • белый
  • зеленый
В наличии 152 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул складной Фолд Смок, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Фолд Смок, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 29019
6 490 ₽

Стул складной Фолд Смок, серый

26
  • коричневый
  • прозрачный
  • серый
  • розовый
В наличии 35 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кейт складной черный, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кейт складной черный, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
3 7906
3 990 ₽

Стул Кейт складной черный, черные ножки

26
  • белый
  • коричневый
  • черный
В наличии 306 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кейт складной черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кейт складной черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 79012
4 290 ₽

Стул Кейт складной черный

26
  • белый
  • коричневый
  • черный
В наличии 8 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кейт складной коричневый, под дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кейт складной коричневый, под дерево, произведённого компанией ChiedoCover
3 49013
3 990 ₽

Стул Кейт складной коричневый, под дерево

26
  • белый
  • коричневый
  • черный
В наличии 801 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул складной Джонни рогожка зеленая каркас зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Джонни рогожка зеленая каркас зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 0903
4 190 ₽

Стул складной Джонни рогожка зеленая каркас зеленый

26
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стул Adriano 2 вишня патина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Adriano 2 вишня патина, произведённого компанией ChiedoCover
17 190

Стул Adriano 2 вишня патина

14
В наличии 26 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, жаккард Вивильди ромб 04, каркас бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, жаккард Вивильди ромб 04, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
1 35042
2 325 ₽

Стул Хит 20, жаккард Вивильди ромб 04, каркас бронза

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Леони, светло-коричневый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Леони, светло-коричневый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Стул Леони, светло-коричневый, черный

9
  • черный, светло-коричневый
  • синий, черный
  • коричневый, светло-коричневый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Леони, светло-бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Леони, светло-бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Стул Леони, светло-бежевый, черный

5
  • черный, светло-коричневый
  • синий, черный
  • коричневый, светло-коричневый
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул Сельма, бежевый, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сельма, бежевый, бук, произведённого компанией ChiedoCover
12 190

Стул Сельма, бежевый, бук

14
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Риккис, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Риккис, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 690

Стул Риккис, белый, черный

8
  • бежевый, черный
  • белый, черный
  • серый, черный
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Вентер, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вентер, графит, произведённого компанией ChiedoCover
29 990

Стул Вентер, графит

9
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул Вентер, сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вентер, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
29 990

Стул Вентер, сиреневый

12
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул Вентер, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вентер, серый, произведённого компанией ChiedoCover
29 990

Стул Вентер, серый

10
В наличии 50 шт.
Фотография товара Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
25 890

Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, бежевый

12
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Вентер, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вентер, синий, произведённого компанией ChiedoCover
29 990

Стул Вентер, синий

5
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул Вентер, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вентер, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
29 990

Стул Вентер, кремовый

12
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул Бриф Оригинал Н полубарный велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бриф Оригинал Н полубарный велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Стул Бриф Оригинал Н полубарный велюр, бежевый

8
В наличии 80 шт.
Фотография товара Стул полубарный Фуриоса, экокожа, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Фуриоса, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Стул полубарный Фуриоса, экокожа, коричневый

8
  • коричневый
  • черный
В наличии 47 шт.

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Банкетные стулья от производителя без наценок и посредников. Оптом и в розницу с доставкой по России

Стулья в любом цвете, обивке, покрытии – более 1000 вариантов.

Банкетные стулья с пожизненной гарантией: имеют ударопрочную конструкцию, выдерживают нагрузку до 160кг и ежедневную эксплуатацию.

Мы уверены в своем продукте, и потому предоставляем пожизненную гарантию на отдельные модели.

Преимущества:

  • Собственное производство: полный контроль качества;
  • Гарантия и сертификаты на каждый товар;
  • Оперативная доставка по всей России, возможен самовывоз;
  • Подбор и производство под ключ каждому клиенту;
  • Скидки и спецпредложения указаны в каталоге;
  • Обширное портфолио реализованных проектов — переходите и смотрите;

Ассортимент банкетных стульев:

  • Металлические, деревянные, пластиковые, эко-стулья, мягкие и из ротанга;
  • Модификации: складные, с подлокотниками, с пюпитром, многоместные, табуреты;
  • Модели: Азия, Кьявари, Кроссбэк, Наполеон, Такер, Самба, Толикс, Изо, Сафир, Тюльпан, Роза, Конгсберг;
  • Популярные цвета: черные, белые, красные, синие, зеленые, желтые, коричневые и другие.

Применение:

Стулья подходят для банкетных залов, кафе, ресторанов, офисов, гостиниц, конференц-залов, залов ожидания. Возможно комплексное оснащение мероприятий и помещений любого масштаба.

Комплексные решения:

Вместе с банкетными стульями рассмотрите банкетные столы, кресла и полукресла, диваны, мебель для кафе и ресторанов, мебель для гостиниц и отелей, скатерти и текстиль.

ChiedoCover — это оптимальные цены от производителя, доставка по России, качество и большой ассортимент для вашего бизнеса или мероприятия. Оставьте заявку или оформите заказ онлайн.

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