Стулья Азия

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Настоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover-12%
НовинкаХит
1 490 ₽1 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Азия 20мм
Настоящее фото товара Стул Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover-6%
Новинка
1 690 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Азия 25мм
Настоящее фото товара Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый
Настоящее фото товара Стул Азия 25мм - гладкий каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Азия 25мм - гладкий каркас
Настоящее фото товара Стул Азия 20мм - бронза, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Азия 20мм - бронза, коричневый
Настоящее фото товара Азия 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 640 ₽
Оптовая цена
4.1
Азия 25мм - алюминиевый каркас
Настоящее фото товара Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 640 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
2 150 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Азия 20мм с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул Азия 20мм, кожзам, пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
2 390 ₽2 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Азия 20мм, кожзам, пэчворк
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Азия 20мм, обивка пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
2 390 ₽2 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Азия 20мм, обивка пэчворк
Настоящее фото товара Стул Азия 25мм - бронза, арш коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-6%
Новинка
1 690 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
3.8
Стул Азия 25мм - бронза, арш коричневый
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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