Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,3 л, металлический
Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 3,9 л, металлический
Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,4 л, металлический
Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,15 л, металлический
Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4 л, металлический
Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 3,8 л, металлический
Ведро для шампанского сталь нержавеющая 5,1 л, металлический
Ведро для шампанского нержавеющая сталь 5,1 л, металлический
Ведро для шампанского «Проотель» нержавеющая сталь 4 л, металлический
Ведро для шампанского пластик 3 л, прозрачный
Ведро для шампанского сталь 3,9 л, металлический
Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,45 л, металлический
Ведро для шампанского сталь нержавеющая 3,35 л, металлический
Ведро для шампанского сталь нержавеющая 4 л, металлический
Ведро для шампанского металл 4 л, металлический
Ведро для шампанского металл 4 л, металлическое
Подставка напольная для ведра «Проотель» сталь нержавеющая, металлический
Подставка напольная для ведра «Трезубец» сталь нержавеющая, металлический
Подставка напольная для ведра, нержавеющая сталь, металлическая
Подставка напольная для ведра сталь нержавеющая, металлический
Подставка напольная для ведра нержавеющая сталь, металлический
Подставка напольная для ведра нержавеющая сталь, металлическое
Подставка напольная для ведра сталь нержавеющая, металлическая
Подставка для ведра для шампанского металл, черный
Емкость для льда «Проотель», сталь нержавеющая
Емкость для льда «Сильвана» с щипцами, стекло прозрачный
Емкость для льда «Проотель» 1.5, сталь нержавеющая
Емкость для льда «Полька», стекло 0.75, прозрачный
Емкость для льда «Проотель» сталь нержавещая 0,95л., металлическая
Емкость для льда хрупкое стекло 1,65л., прозрачный
Емкость для льда полипропилен, полистирол 3,4л., черный
Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нерж. 1,1л., металлический
Емкость для льда «Проотель» сталь нержавеющая 2,2л., металлическая
Емкость для льда пластик, прозрачный
Емкость для льда «Сикон» стекло 0,75л, прозрачный
Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нержавеющая 1,85л. металлический
Емкость для льда «Проотель» сталь нержавеющая 1,85л, металлический
Емкость для льда сталь 1,1л., металлический
Икорница с емкостью для льда и крышка, сталь нержавеющая, стекло 180 мл, серебряный
Емкость для льда с щипцами полипропилен 1,3 л, металлический
Емкость для льда «Тэкс-Мэкс» сталь нержавеющая, металлический
Емкость для льда «Тэкс-Мэкс» нержавеющая сталь, металлический