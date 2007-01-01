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          Подстолья из нержавеющей стали

          от 2 690 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1203, произведённого компанией ChiedoCover
          8 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подстолье из нержавеющей стали 1203
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1258, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подстолье из нержавеющей стали 1258
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1074, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье из нержавеющей стали 1074
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1274, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье из нержавеющей стали 1274
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1075, произведённого компанией ChiedoCover
          6 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье из нержавеющей стали 1075
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1275, произведённого компанией ChiedoCover
          7 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье из нержавеющей стали 1275
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1060, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье из нержавеющей стали 1060
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1087, произведённого компанией ChiedoCover
          11 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье из нержавеющей стали 1087
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1201, произведённого компанией ChiedoCover
          5 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье из нержавеющей стали 1201
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1001, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подстолье из нержавеющей стали 1001
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1084, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье из нержавеющей стали 1084
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1085, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подстолье из нержавеющей стали 1085
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1086, произведённого компанией ChiedoCover
          8 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подстолье из нержавеющей стали 1086
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1266, произведённого компанией ChiedoCover
          5 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подстолье из нержавеющей стали 1266
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1267, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подстолье из нержавеющей стали 1267

          Какие подстолья идеально Вам подойдут?

          Ответьте на 4 вопроса, и мы подберем лучший вариант

          Подобрать подстолье
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1268, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подстолье из нержавеющей стали 1268
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1272, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подстолье из нержавеющей стали 1272
          Настоящее фото товара Подстолье барное из нержавеющей стали 1252, произведённого компанией ChiedoCover
          5 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подстолье барное из нержавеющей стали 1252
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Подстолье барное из нержавеющей стали 1264, произведённого компанией ChiedoCover
          10 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подстолье барное из нержавеющей стали 1264
          Настоящее фото товара Подстолье барное из нержавеющей стали 1265, произведённого компанией ChiedoCover
          11 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье барное из нержавеющей стали 1265
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 316018, произведённого компанией ChiedoCover
          12 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подстолье из нержавеющей стали 316018
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 316019, произведённого компанией ChiedoCover
          12 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье из нержавеющей стали 316019
          Настоящее фото товара Подстолье двойное 11598, произведённого компанией ChiedoCover
          10 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подстолье двойное 11598
          Настоящее фото товара Подстолье двойное 12600, произведённого компанией ChiedoCover
          8 010 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подстолье двойное 12600
          Настоящее фото товара Подстолье двойное 12603, произведённого компанией ChiedoCover
          6 510 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подстолье двойное 12603
          Настоящее фото товара Подстолье двойное V-образное 12611, произведённого компанией ChiedoCover
          10 010 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье двойное V-образное 12611
          Настоящее фото товара Подстолье барное 1145, произведённого компанией ChiedoCover
          4 610 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье барное 1145
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Подстолье 12602, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подстолье 12602
          Настоящее фото товара Подстолье 16547-16548, произведённого компанией ChiedoCover
          3 510 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подстолье 16547-16548
          Настоящее фото товара Подстолье двойное 12613, произведённого компанией ChiedoCover
          5 910 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подстолье двойное 12613
          Настоящее фото товара Подстолье Flat BR22 самовыравнивающееся, произведённого компанией ChiedoCover
          5 850 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подстолье Flat BR22 самовыравнивающееся
          Настоящее фото товара Подстолье Flat BX26 BAR самовыравнивающееся, произведённого компанией ChiedoCover
          5 050 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подстолье Flat BX26 BAR самовыравнивающееся
          Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1081, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье хромированное 1081
          Настоящее фото товара Стальное Подстолье 1254EM, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стальное Подстолье 1254EM
          Настоящее фото товара Стальное Подстолье 1286EM, произведённого компанией ChiedoCover
          7 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стальное Подстолье 1286EM
          Настоящее фото товара Стальное Подстолье 1030EM барное, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стальное Подстолье 1030EM барное
          Настоящее фото товара Стальное Подстолье 1022EM, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стальное Подстолье 1022EM
          Настоящее фото товара Стальное Подстолье 1027EM двойное, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стальное Подстолье 1027EM двойное
          Настоящее фото товара Стальное Подстолье 1003EM двойное, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стальное Подстолье 1003EM двойное
          Настоящее фото товара Стальное Подстолье 1021EM, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стальное Подстолье 1021EM

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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