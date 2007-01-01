Оборудование для кейтеринга
МИНПРОМТОРГ
33 473₽
Тележка для прямоугольных столов
МИНПРОМТОРГ
15 390₽
Тележка для малых прямоугольных столов
12 890₽
Стол Слуга прикроватный
11 890₽
Стол Слуга кофейный
12 590₽
Стол Слуга сервировочный
20 990₽
Стол Удупи боковой на роликах, коричневый
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
21 990₽
Тележка на 10 круглых столов, 1270мм
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
20 990₽
Тележка для круглых столов, 1070мм
В наличии 2 шт.
МИНПРОМТОРГ
18 990₽
Тележка на 4 круглых столов, 770мм
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
8 990₽41
14 990 ₽
Тележка для банкетных стульев ТБС01
19 290₽
Тележка для транспортировки стульев
18 990₽
Тележка для транспортировки столов
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
24 090₽
Тележка для хранения столов
73 090₽
Тележка для складных стульев ТЛ-8Р
38 490₽
Тележка из дерева сервировочная Олд
МИНПРОМТОРГ
12 490₽17
14 990 ₽
Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная
20 990₽
Стол Удупи боковой на роликах, серый
В наличии 6 шт.
11 790₽
Стол Нагпур боковой на роликах, коричневый
11 790₽
Стол Нагпур боковой на роликах, серый
В наличии 1 шт.
55 890₽
Системе хранения «Плияж лайт»
29 390₽
Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт»
Стоимость товара скоро изменится.Заморозьте текущую цену сейчас!