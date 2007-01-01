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Оборудование для кейтеринга

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
33 473

Тележка для прямоугольных столов

46
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для малых прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
15 390

Тележка для малых прямоугольных столов

86
Фотография товара Стол Слуга прикроватный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Слуга прикроватный, произведённого компанией ChiedoCover
12 890

Стол Слуга прикроватный

32
Фотография товара Стол Слуга кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Слуга кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
11 890

Стол Слуга кофейный

48
Фотография товара Стол Слуга сервировочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Слуга сервировочный, произведённого компанией ChiedoCover
12 590

Стол Слуга сервировочный

38
Настоящее фото товара Стол Удупи боковой на роликах, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
20 990

Стол Удупи боковой на роликах, коричневый

30
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка на 10 круглых столов, 1270мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 10 круглых столов, 1270мм, произведённого компанией ChiedoCover
21 990

Тележка на 10 круглых столов, 1270мм

8
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для круглых столов, 1070мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, 1070мм, произведённого компанией ChiedoCover
20 990

Тележка для круглых столов, 1070мм

12
В наличии 2 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка на 4 круглых столов, 770мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 4 круглых столов, 770мм, произведённого компанией ChiedoCover
18 990

Тележка на 4 круглых столов, 770мм

10
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
8 99041
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

77
Настоящее фото товара Тележка для транспортировки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
19 290

Тележка для транспортировки стульев

48
Настоящее фото товара Тележка для транспортировки столов, произведённого компанией ChiedoCover
18 990

Тележка для транспортировки столов

151
Настоящее фото товара Тележка для хранения столов, произведённого компанией ChiedoCover
24 090

Тележка для хранения столов

116
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев ТЛ-8Р, произведённого компанией ChiedoCover
73 090

Тележка для складных стульев ТЛ-8Р

42
Настоящее фото товара Тележка из дерева сервировочная Олд, произведённого компанией ChiedoCover
38 490

Тележка из дерева сервировочная Олд

46
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50
Настоящее фото товара Стол Удупи боковой на роликах, серый, произведённого компанией ChiedoCover
20 990

Стол Удупи боковой на роликах, серый

35
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стол Нагпур боковой на роликах, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 790

Стол Нагпур боковой на роликах, коричневый

41
Фотография товара Стол Нагпур боковой на роликах, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Нагпур боковой на роликах, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 790

Стол Нагпур боковой на роликах, серый

34
В наличии 1 шт.
Фотография товара Системе хранения «Плияж лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Системе хранения «Плияж лайт», произведённого компанией ChiedoCover
55 890

Системе хранения «Плияж лайт»

5
Фотография товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт», произведённого компанией ChiedoCover
29 390

Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт»

8
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