Керамические столы

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Настоящее фото товара Стол Купер 160, серый мрамор/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
69 100 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Купер 160, серый мрамор/ черный каркас
Настоящее фото товара Стол Купер 160, бежевый мрамор/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
69 100 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Купер 160, бежевый мрамор/ черный каркас
Настоящее фото товара Стол Купер 160, темный дуб/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
69 100 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Купер 160, темный дуб/ черный каркас
Настоящее фото товара Стол Rovigo 170, белый мрамор/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
82 700 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Rovigo 170, белый мрамор/ черный каркас
Настоящее фото товара Стол Acerra 160, серо-коричневый камень/ серый, произведённого компанией ChiedoCover
89 800 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Acerra 160, серо-коричневый камень/ серый
Настоящее фото товара Стол Alezio 160 испанская керамика, произведённого компанией ChiedoCover
96 250 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Alezio 160 испанская керамика
Настоящее фото товара Стол Voland Bianco испанская керамика, произведённого компанией ChiedoCover
84 450 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Voland Bianco испанская керамика
Настоящее фото товара Стол Osvald 160 белый мрамор, итальянская керамика, произведённого компанией ChiedoCover
96 550 ₽
Оптовая цена
5
Стол Osvald 160 белый мрамор, итальянская керамика
Настоящее фото товара Стол Acuto 2, черный мрамор матовый, керамика/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
92 150 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Acuto 2, черный мрамор матовый, керамика/ черный каркас
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стол Acuto 2, темно-серый мрамор матовый, керамика/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
92 150 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Acuto 2, темно-серый мрамор матовый, керамика/ черный каркас
Настоящее фото товара Стол Acuto 2, белый мрамор матовый, керамика/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
92 150 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Acuto 2, белый мрамор матовый, керамика/ черный каркас
Настоящее фото товара Стол Alto 160, серо-коричневый мрамор матовый, итальянская керамика/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
98 100 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Alto 160, серо-коричневый мрамор матовый, итальянская керамика/ черный каркас
Настоящее фото товара Стол Alto 160, серый мрамор матовый, итальянская керамика/ серый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
98 100 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Alto 160, серый мрамор матовый, итальянская керамика/ серый каркас
Настоящее фото товара Стол Alto 160, контрастный мрамор матовый, итальянская керамика/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
98 100 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Alto 160, контрастный мрамор матовый, итальянская керамика/ белый каркас
Настоящее фото товара Стол Belluno 160, контрастный мрамор матовый, итальянская керамика/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
100 650 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Belluno 160, контрастный мрамор матовый, итальянская керамика/ белый каркас
Настоящее фото товара Стол Corner 120, серый мрамор глянцевый, керамика, произведённого компанией ChiedoCover
51 300 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Corner 120, серый мрамор глянцевый, керамика
Настоящее фото товара Стол Corner 120, белый мрамор глянцевый, керамика, произведённого компанией ChiedoCover
51 300 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Corner 120, белый мрамор глянцевый, керамика
Настоящее фото товара Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
66 950 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
66 950 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас
Настоящее фото товара Стол Cremona 140, под дерево, керамика/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
82 300 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Cremona 140, под дерево, керамика/ черный каркас
Настоящее фото товара Стол Cremona 160, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
78 100 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Cremona 160, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас
Настоящее фото товара Стол Cremona 160, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
78 100 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Cremona 160, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас
Настоящее фото товара Стол Eliot 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
57 400 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Eliot 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас
Настоящее фото товара Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
76 850 ₽
Оптовая цена
5
Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас
Настоящее фото товара Обеденный комплект: стол Ravenna, 4 стула Max, произведённого компанией ChiedoCover
168 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Обеденный комплект: стол Ravenna, 4 стула Max
Настоящее фото товара Обеденный комплект: стол Parma, 4 стула Zoe, произведённого компанией ChiedoCover
168 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Обеденный комплект: стол Parma, 4 стула Zoe
Настоящее фото товара Обеденный комплект: стол Tornado белый, 4 стула Glenn, произведённого компанией ChiedoCover
226 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Обеденный комплект: стол Tornado белый, 4 стула Glenn
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Обеденный комплект: стол Tornado черный, 4 стула Glenn, произведённого компанией ChiedoCover
226 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Обеденный комплект: стол Tornado черный, 4 стула Glenn
Настоящее фото товара Обеденный комплект: стол Tornado черный, 4 стула Glenn оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
226 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Обеденный комплект: стол Tornado черный, 4 стула Glenn оранжевый
Настоящее фото товара Обеденный комплект: стол Niagara орех, 4 стула Sheryl бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
221 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Обеденный комплект: стол Niagara орех, 4 стула Sheryl бежевый
Настоящее фото товара Обеденный комплект: стол Gabriel белый/ черный, 4 стула Elsi бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
113 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Обеденный комплект: стол Gabriel белый/ черный, 4 стула Elsi бежевый
Настоящее фото товара Обеденный комплект: стол Valencia серый/ орех, 4 стула Silvy серый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
190 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Обеденный комплект: стол Valencia серый/ орех, 4 стула Silvy серый/ черный
Настоящее фото товара Обеденный комплект: стол Carlo белый/ орех, 4 стула Ray коричневый/ дерево, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
128 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Обеденный комплект: стол Carlo белый/ орех, 4 стула Ray коричневый/ дерево
Настоящее фото товара Обеденный комплект: стол Diona белый, 4 стула Zoe темно-серый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
177 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Обеденный комплект: стол Diona белый, 4 стула Zoe темно-серый/ черный
Настоящее фото товара Обеденный комплект: стол Savoy черный, 4 стула Zoe синий/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
177 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Обеденный комплект: стол Savoy черный, 4 стула Zoe синий/ черный
Настоящее фото товара Обеденный комплект: стол Livorno белый, 4 стула Don темно-зеленый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
142 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Обеденный комплект: стол Livorno белый, 4 стула Don темно-зеленый/ черный
Настоящее фото товара Обеденный комплект: стол Parma белый, 4 стула Don бежевый/ дерево, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
151 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Обеденный комплект: стол Parma белый, 4 стула Don бежевый/ дерево
Настоящее фото товара Обеденный комплект: стол Sicilia темный, 4 стула Ray оранжевый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
140 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Обеденный комплект: стол Sicilia темный, 4 стула Ray оранжевый/ черный
Настоящее фото товара Обеденный комплект: стол Bristol темный, 4 стула Dora серый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
171 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Обеденный комплект: стол Bristol темный, 4 стула Dora серый/ черный
Настоящее фото товара Обеденный комплект: стол Reims мультиколор, 4 стула Jackson темно-серый/ дерево, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
66 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Обеденный комплект: стол Reims мультиколор, 4 стула Jackson темно-серый/ дерево

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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