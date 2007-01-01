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Барные стулья

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Со спинкой131 товар
С подлокотниками
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На металлокаркасе123 товара
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Лофт
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EAMES
EAMES31 товар
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул барный Марс, велюр Вэлла 12, ножки бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Марс, велюр Вэлла 12, ножки бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Стул барный Марс, велюр Вэлла 12, ножки бук, морилка черная

8
  • бежевый
  • голубой
  • желтый
  • серый
Распродажа
Фотография товара Барный стул Solar, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Solar, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99025
7 890 ₽

Барный стул Solar, салатовый

72
  • зеленый
  • черный
  • красный
Хит
Фотография товара Стул Лофт-14 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт-14, произведённого компанией ChiedoCover
3 390

Стул Лофт-14

67
Настоящее фото товара Стул Хелмет, каркас серебро, экокожа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Стул Хелмет, каркас серебро, экокожа, бежевый

13
Распродажа
Фотография товара Стул Толикс со спинкой барный, черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс со спинкой барный, черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
2 99064
8 190 ₽

Стул Толикс со спинкой барный, черный глянец

9
Фотография товара Стул барный Такер со встроенной подушкой, замша Белгиум 7003, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Такер со встроенной подушкой, замша Белгиум 7003, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Стул барный Такер со встроенной подушкой, замша Белгиум 7003, морилка черная

12
Хит
Фотография товара Барный стул Хит 20мм, золото, красная корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Хит 20мм, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
3 93014
4 530 ₽

Барный стул Хит 20мм, золото, красная корона

98
Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg барный, коричневая ткань, стальные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg барный, коричневая ткань, стальные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
9 79015
11 490 ₽

Стул Kongsberg барный, коричневая ткань, стальные ножки

94
  • серый
  • изумрудный
  • коричневый
  • зеленый
Фотография товара Стул Лофт-8 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт-8, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Стул Лофт-8

65
Фотография товара Табурет Лофт-11 Н барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
7 190

Табурет Лофт-11 Н барный

115
  • черный, орех
  • коричневый, черный
Фотография товара Стул Консек барный, мягкий, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Консек барный, мягкий, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Консек барный, мягкий, золотой

47
  • черный
  • белый
  • серый
  • золотой
Фотография товара Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой

94
  • Табурет Лофт-11 барный с подножкой
  • Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
  • черный, темно-коричневый
Фотография товара Стул полубарный Минт, велюр Teddy 014, морилка белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Минт, велюр Teddy 014, морилка белая, произведённого компанией ChiedoCover
9 490

Стул полубарный Минт, велюр Teddy 014, морилка белая

87
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Фотография товара Стул барный Такер 750, замша Бельгиум 7003, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Такер 750, замша Бельгиум 7003, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Стул барный Такер 750, замша Бельгиум 7003, морилка черная

14
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Толикс со спинкой барный, бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс со спинкой барный, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
3 29060
8 190 ₽

Стул Толикс со спинкой барный, бронза

9
Распродажа
Фотография товара Барный стул Марк, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Марк, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
7 69031
10 990 ₽

Барный стул Марк, желтый

68
  • желтый
  • зеленый
Распродажа
Фотография товара Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽

Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки

73
Фотография товара Барный стул Тревер молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Тревер молочный, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Барный стул Тревер молочный

51
  • белый
  • фиолетовый
  • синий, серый
Распродажа
Фотография товара Стул барный Тони, коричневый, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Тони, коричневый, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
8 29031
11 990 ₽

Стул барный Тони, коричневый, 65 см

81
Фотография товара Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой

59
  • Табурет Лофт-11 барный с подножкой
  • Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
  • черный, темно-коричневый
Фотография товара Табурет Лофт-11 барный с подножкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Табурет Лофт-11 барный с подножкой

135
  • Табурет Лофт-11 барный с подножкой
  • Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
  • черный, темно-коричневый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул барный Марс, оливковый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Марс, оливковый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
10 190

Стул барный Марс, оливковый велюр/ черный каркас

54
  • бежевый
  • голубой
  • желтый
  • серый
Распродажа
Фотография товара Стул Толикс со спинкой барный, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс со спинкой барный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Стул Толикс со спинкой барный, желтый

10
Скоро в продаже
Фотография товара Барный стул Минт синий велюр, черная эмаль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Минт синий велюр, черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Барный стул Минт синий велюр, черная эмаль

97
  • синий
  • коричневый
  • бежевый
Распродажа
Фотография товара Стул Конгсберг барный, серый велюр, стальные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг барный, серый велюр, стальные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
9 79015
11 490 ₽

Стул Конгсберг барный, серый велюр, стальные ножки

64
  • серый
  • изумрудный
  • коричневый
  • зеленый
Фотография товара Табурет Лофт-11 НМ барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 НМ барный, произведённого компанией ChiedoCover
7 190

Табурет Лофт-11 НМ барный

98
  • черный, орех
  • коричневый, черный
Стулья Фолд
Фотография товара Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290

Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой

145
Фотография товара Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный

35
Фотография товара Стул Такер полубарный, графит деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, графит деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Стул Такер полубарный, графит деревянный

49
Фотография товара Табурет Лофт-11 М барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Табурет Лофт-11 М барный

56
  • черный, орех
  • коричневый, черный
Фотография товара Табурет Лофт-12 барный с подножкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290

Табурет Лофт-12 барный с подножкой

93
Фотография товара Стул барный Флай, комбинированный велюр, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Флай, комбинированный велюр, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
13 790

Стул барный Флай, комбинированный велюр, ножки бук

57
  • желтый, белый, черный
  • оранжевый, белый, черный
Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан полубарный, велюр белла 21 синий, ножки бежевые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан полубарный, велюр белла 21 синий, ножки бежевые, произведённого компанией ChiedoCover
8 19011
9 190 ₽

Стул Тюльпан полубарный, велюр белла 21 синий, ножки бежевые

58
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Марс полубарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марс полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
10 190

Стул Марс полубарный

12
Фотография товара Барный стул Такер, венге, подушка синий велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Такер, венге, подушка синий велюр, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Барный стул Такер, венге, подушка синий велюр

34
Фотография товара Табурет Лофт-11 барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Табурет Лофт-11 барный

84
  • черный, орех
  • коричневый, черный
Фотография товара Стул Слинг барный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Слинг барный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул Слинг барный, черный

58
  • черный
  • золотой
Распродажа
Фотография товара Стул Тони, серый, барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, серый, барный, произведённого компанией ChiedoCover
9 99010
11 090 ₽

Стул Тони, серый, барный

95
  • серый
  • синий
Элегантные диваны. Российского производства
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул барный Марс, голубой велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Марс, голубой велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
10 190

Стул барный Марс, голубой велюр/ черный каркас

59
  • бежевый
  • голубой
  • желтый
  • серый
Хит
Фотография товара Стул Такер полубарный, белый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Стул Такер полубарный, белый деревянный

43
Фотография товара Полубарный стул Минт, велюр Тедди 004, БЕЗ ПРОСТРОЧКИ, ножки бук, морилка чёрная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Минт, велюр Тедди 004, БЕЗ ПРОСТРОЧКИ, ножки бук, морилка чёрная, произведённого компанией ChiedoCover
9 490

Полубарный стул Минт, велюр Тедди 004, БЕЗ ПРОСТРОЧКИ, ножки бук, морилка чёрная

11
Распродажа
Фотография товара Стул барный Бон белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Бон белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 49025
7 290 ₽

Стул барный Бон белый

26
  • белый
  • красный
  • черный
В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Венера диамант серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Венера диамант серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
9 99042
16 990 ₽

Стул барный Венера диамант серый велюр

26
В наличии 48 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул Стэн, белая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Стэн, белая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 39027
7 290 ₽

Барный стул Стэн, белая кожа

71
В наличии 14 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул Satearant черный полимер / темный мусс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Satearant черный полимер / темный мусс, произведённого компанией ChiedoCover
4 5909
4 990 ₽

Барный стул Satearant черный полимер / темный мусс

50
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул полубарный Forma, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Forma, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
12 290

Стул полубарный Forma, чёрный

13
В наличии 1 шт.
Фотография товара Барный стул Сайпл MR-7, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Сайпл MR-7, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 090

Барный стул Сайпл MR-7, черный

15
В наличии 20 шт.
Фотография товара Барный стул Бонни, коричневый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Бонни, коричневый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 590

Барный стул Бонни, коричневый, черный

14
В наличии 38 шт.
Фотография товара Стул барный Leng, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Leng, черный, произведённого компанией ChiedoCover
16 390

Стул барный Leng, черный

7
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул барный Ариа, светло-серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ариа, светло-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Стул барный Ариа, светло-серый, черный

6
В наличии 31 шт.
Новинка
Фотография товара Стул венский барный Стардаст, мягкое сиденье от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул венский барный Стардаст, мягкое сиденье, произведённого компанией ChiedoCover
20 090

Стул венский барный Стардаст, мягкое сиденье

8
  • Стул венский барный Стардаст, бук
  • красный, черный
Новинка
Фотография товара Стул Амегс полубарный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амегс полубарный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Амегс полубарный, серый

11
Новинка
Фотография товара Стул Бино барный поворотный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бино барный поворотный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Стул Бино барный поворотный, коричневый

7
Новинка
Фотография товара Стул Моника барный поворотный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Моника барный поворотный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 090

Стул Моника барный поворотный, серый

8
Новинка
Фотография товара Стул барный Роббин, светло-серый полулён, черные веревки, черное основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Роббин, светло-серый полулён, черные веревки, черное основание, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Стул барный Роббин, светло-серый полулён, черные веревки, черное основание

14
В наличии 36 шт.
Новинка
Фотография товара Стул барный Лоррен, бежевый шенилл, бежевое основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Лоррен, бежевый шенилл, бежевое основание, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Стул барный Лоррен, бежевый шенилл, бежевое основание

11
  • серый, черный
  • бежевый
В наличии 38 шт.
Новинка
Фотография товара Стул барный Лоррен, серый шенилл, черное основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Лоррен, серый шенилл, черное основание, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Стул барный Лоррен, серый шенилл, черное основание

9
  • серый, черный
  • бежевый
В наличии 38 шт.
Новинка
Фотография товара Стул барный Марселло, серый полулён, черное основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Марселло, серый полулён, черное основание, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Стул барный Марселло, серый полулён, черное основание

11
В наличии 40 шт.

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