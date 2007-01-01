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          Товары по акции

          Барные стулья

          от 1 690 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый , произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood полубарный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Tolix Wood полубарный серебристый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Оранжевый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 099 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Оранжевый матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix барный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 199 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Tolix барный Черный матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix барный Белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 199 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Tolix барный Белый матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 999 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Tolix Wood барный Белый матовый
          Настоящее фото товара Барный стул Lion коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Барный стул Lion коричневый
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Барный стул Lion бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Барный стул Lion бежевый
          Настоящее фото товара Барный стул Lion серый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Барный стул Lion серый
          Настоящее фото товара Стул барный Валенсия, голубой, произведённого компанией ChiedoCover-37%
          3 990 ₽6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул барный Валенсия, голубой
          Настоящее фото товара Стул барный Валенсия, серый графит, произведённого компанией ChiedoCover-37%
          3 999 ₽6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул барный Валенсия, серый графит
          Настоящее фото товара Стул барный Валенсия, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-37%
          3 990 ₽6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул барный Валенсия, бежевый
          Настоящее фото товара Стул барный Валенсия, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-37%
          3 990 ₽6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул барный Валенсия, зеленый

          Какие стулья идеально Вам подойдут?

          Ответьте на 4 вопроса, и мы подберем лучший вариант

          Подобрать стулья
          Настоящее фото товара Барный стул Дакота винтажный пепельный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Барный стул Дакота винтажный пепельный
          Настоящее фото товара Барный стул Дакота винтажный мокко, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Барный стул Дакота винтажный мокко
          Настоящее фото товара Барный стул Дакота винтажный черный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Барный стул Дакота винтажный черный
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стул барный Libra черный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул барный Libra черный
          Настоящее фото товара Стул барный Libra белый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул барный Libra белый
          Настоящее фото товара Стул барный Libra красный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул барный Libra красный
          Настоящее фото товара Стул барный Libra серый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул барный Libra серый
          Настоящее фото товара Стул EAMES барный черный, произведённого компанией ChiedoCover-16%
          4 490 ₽5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул EAMES барный черный
          Настоящее фото товара Стул EAMES барный белый, произведённого компанией ChiedoCover-16%
          4 490 ₽5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул EAMES барный белый
          Настоящее фото товара Стул Eames барный DSW оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Eames барный DSW оранжевый
          Настоящее фото товара Стул Eames барный DSW ярко-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Eames барный DSW ярко-голубой
          Настоящее фото товара Стул Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          В наличииХит
          2 190 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Лофт-1
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стул Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          2 190 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Лофт-2
          Настоящее фото товара Стул Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          2 290 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Лофт-3
          Настоящее фото товара Стул Лофт-8, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Лофт-8
          Настоящее фото товара Стул барный Порше белый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул барный Порше белый
          Настоящее фото товара Стул барный Порше черный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул барный Порше черный
          Настоящее фото товара Стул барный Порше красный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул барный Порше красный
          Настоящее фото товара Стул барный Порше коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 699 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул барный Порше коричневый
          Настоящее фото товара Стул Фьюджи темный высокий, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Фьюджи темный высокий
          Настоящее фото товара Стул Фьюджи светлое дерево высокий, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Фьюджи светлое дерево высокий
          Настоящее фото товара Стул Фьюджи темный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Фьюджи темный
          Настоящее фото товара Стул барный светлый Фьюджи, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул барный светлый Фьюджи
          Настоящее фото товара Табурет Дежавю барный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Табурет Дежавю барный, черный
          Настоящее фото товара Табурет Дежавю барный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Табурет Дежавю барный, белый
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Табурет Дежавю барный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Табурет Дежавю барный, серый
          Настоящее фото товара Табурет Дежавю барный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Табурет Дежавю барный, коричневый
          Настоящее фото товара Стул-кресло Венское Классик Барное, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул-кресло Венское Классик Барное, без подушки
          Настоящее фото товара Стул Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          1 990 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Лофт-4
          Настоящее фото товара Стул Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Лофт-5
          Настоящее фото товара Стул Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Лофт-6
          Настоящее фото товара Стул Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Лофт-7
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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