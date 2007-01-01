Для улицы

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Мебель для мероприятия на улице

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
НовинкаХит
3 990 ₽4 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-5%
Новинка
3 990 ₽4 190 ₽
Оптовая цена
5
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
НовинкаХит
3 990 ₽5 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-28%
НовинкаХит
3 990 ₽5 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
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Скамьи для парка

Настоящее фото товара Лавочка Гиада, произведённого компанией ChiedoCover
12 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Лавочка Гиада
Настоящее фото товара Лавочка Лигурия, произведённого компанией ChiedoCover
16 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Лавочка Лигурия
Настоящее фото товара Лавочка Монталь, произведённого компанией ChiedoCover
24 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Лавочка Монталь
Настоящее фото товара Лавочка Санторини, произведённого компанией ChiedoCover
26 090 ₽
Оптовая цена
3.9
Лавочка Санторини
Настоящее фото товара Стол Мерано, произведённого компанией ChiedoCover
21 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Мерано
Настоящее фото товара Стол Флорида, произведённого компанией ChiedoCover
21 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Флорида
Настоящее фото товара Cкамья Мюррен, произведённого компанией ChiedoCover
16 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Cкамья Мюррен
Настоящее фото товара Скамейка садовая Жардин, произведённого компанией ChiedoCover
12 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Скамейка садовая Жардин
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Наземные светильники

Настоящее фото товара Наземный высокий светильник Atlanta, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Наземный высокий светильник Atlanta
Настоящее фото товара Наземный высокий светильник Berlin, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Наземный высокий светильник Berlin
Настоящее фото товара Наземный высокий светильник Bremen черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Наземный высокий светильник Bremen черный
Настоящее фото товара Наземный высокий светильник Bremen белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Наземный высокий светильник Bremen белый
Настоящее фото товара Наземный низкий светильник Atlanta, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Наземный низкий светильник Atlanta
Настоящее фото товара Наземный низкий светильник Berlin, произведённого компанией ChiedoCover
3 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Наземный низкий светильник Berlin
Настоящее фото товара Наземный низкий светильник Bremen черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Наземный низкий светильник Bremen черный
Настоящее фото товара Наземный низкий светильник Bremen белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Наземный низкий светильник Bremen белый
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Светильники на штанге

Настоящее фото товара Светильник на штанге Atlanta нижний, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Светильник на штанге Atlanta нижний
Настоящее фото товара Светильник на штанге Atlanta верхний, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Светильник на штанге Atlanta верхний
Настоящее фото товара Светильник на штанге Berlin верхний, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Светильник на штанге Berlin верхний
Настоящее фото товара Светильник на штанге Berlin нижний, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
5
Светильник на штанге Berlin нижний
Настоящее фото товара Светильник на штанге Bremen черный нижний, произведённого компанией ChiedoCover
1 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Светильник на штанге Bremen черный нижний
Настоящее фото товара Светильник на штанге Bremen черный верхний, произведённого компанией ChiedoCover
1 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Светильник на штанге Bremen черный верхний
Настоящее фото товара Светильник на штанге Bremen белый верхний, произведённого компанией ChiedoCover
1 690 ₽
Оптовая цена
5
Светильник на штанге Bremen белый верхний
Настоящее фото товара Светильник на штанге Bremen белый нижний, произведённого компанией ChiedoCover
1 690 ₽
Оптовая цена
2.7
Светильник на штанге Bremen белый нижний
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Уличные скамейки

Настоящее фото товара Скамейка Лилия, произведённого компанией ChiedoCover
12 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Скамейка Лилия
Настоящее фото товара Скамейка Арабеска, произведённого компанией ChiedoCover
12 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Скамейка Арабеска
Настоящее фото товара Скамейка Танго, произведённого компанией ChiedoCover
15 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Скамейка Танго
Настоящее фото товара Скамейка Римини, произведённого компанией ChiedoCover
13 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Скамейка Римини
Настоящее фото товара Скамейка Амели, произведённого компанией ChiedoCover
15 990 ₽
Оптовая цена
4
Скамейка Амели
Настоящее фото товара Лавочка Бонжур с цветочницей, произведённого компанией ChiedoCover
15 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Лавочка Бонжур с цветочницей
Настоящее фото товара Скамейка Бюджет, произведённого компанией ChiedoCover
6 190 ₽
Оптовая цена
5
Скамейка Бюджет
Настоящее фото товара Лавочка Бонжур, произведённого компанией ChiedoCover
11 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Лавочка Бонжур
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Комплекты для улицы

Настоящее фото товара Диван California Triple Set, произведённого компанией ChiedoCover
37 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван California Triple Set
Настоящее фото товара Диван California 2 Set, произведённого компанией ChiedoCover
29 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван California 2 Set
Настоящее фото товара Комплект Jazz Set, произведённого компанией ChiedoCover-23%
7 090 ₽9 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Комплект Jazz Set
Настоящее фото товара Комплект Chelsea Set, произведённого компанией ChiedoCover
16 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Комплект Chelsea Set
Настоящее фото товара Комплект Rosario balcony set, произведённого компанией ChiedoCover
17 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Комплект Rosario balcony set
Настоящее фото товара Комплект Rio Party, произведённого компанией ChiedoCover
17 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Комплект Rio Party
Настоящее фото товара Комплект Delano Set, произведённого компанией ChiedoCover
50 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Комплект Delano Set
Настоящее фото товара Комплект Orlando, произведённого компанией ChiedoCover
33 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Комплект Orlando
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Летние стулья

Настоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Настоящее фото товара Кресло подвесное Vallen из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
12 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло подвесное Vallen из искусственного ротанга
Настоящее фото товара Кресло подвесное Kubbe, плетеное из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
12 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло подвесное Kubbe, плетеное из искусственного ротанга
Настоящее фото товара Кресло подвесное Rosson из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло подвесное Rosson из искусственного ротанга
Настоящее фото товара Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга
Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Olga, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
8 250 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул с подлокотниками Olga, с подушкой
Настоящее фото товара Стул без подлокотников Olga, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 230 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул без подлокотников Olga, с подушкой
Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Хит
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Борно
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Скамейки и урны

Настоящее фото товара Скамья Ренессанс 1, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
33 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Скамья Ренессанс 1
Настоящее фото товара Скамья Ренессанс 2, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
25 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Скамья Ренессанс 2
Настоящее фото товара Скамья Ренессанс 3, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
46 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Скамья Ренессанс 3
Настоящее фото товара Скамья Классика, произведённого компанией ChiedoCover
41 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Скамья Классика
Настоящее фото товара Скамья Ампир 1, произведённого компанией ChiedoCover
41 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Скамья Ампир 1
Настоящее фото товара Скамья Ампир 2, произведённого компанией ChiedoCover
36 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Скамья Ампир 2
Настоящее фото товара Скамья Модерн 1, произведённого компанией ChiedoCover
35 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Скамья Модерн 1
Настоящее фото товара Скамья Имперская 1, произведённого компанией ChiedoCover
46 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Скамья Имперская 1

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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