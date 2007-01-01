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          Табуреты

          от 240 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Табурет Дежавю барный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Табурет Дежавю барный, коричневый
          Настоящее фото товара Табурет Дежавю барный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Табурет Дежавю барный, черный
          Настоящее фото товара Табурет Дежавю барный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Табурет Дежавю барный, белый
          Настоящее фото товара Табурет Дежавю барный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Табурет Дежавю барный, серый
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Табурет Лофт-11 барный с подножкой
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Табурет Лофт-12 барный с подножкой
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Табурет Лофт-11 барный
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Табурет Лофт-11 Н барный
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Табурет Лофт-11 М барный
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 НМ барный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Табурет Лофт-11 НМ барный
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 барный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Табурет Лофт-12 барный
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Табурет Лофт-12 Н барный
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Табурет Лофт-12 М барный
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 НМ барный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Табурет Лофт-12 НМ барный
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Табурет Лофт-11
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Табурет Лофт-11 Н
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 М, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Табурет Лофт-11 М
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 НМ, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Табурет Лофт-11 НМ
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-12, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Табурет Лофт-12
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 Н, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Табурет Лофт-12 Н
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 М, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Табурет Лофт-12 М
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 НМ, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Табурет Лофт-12 НМ
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-13, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Табурет Лофт-13
          Настоящее фото товара Табурет Bug, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          10 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Табурет Bug, деревянный
          Настоящее фото товара Табурет Эконом, произведённого компанией ChiedoCover
          319 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Табурет Эконом
          Настоящее фото товара Табурет Усиленный, произведённого компанией ChiedoCover
          369 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Табурет Усиленный
          Настоящее фото товара Табурет Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
          519 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Табурет Вегас
          Настоящее фото товара Табурет Рондо, произведённого компанией ChiedoCover
          519 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Табурет Рондо
          Настоящее фото товара Табурет барный Tolix Style, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
          4 150 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Табурет барный Tolix Style, цвет по RAL
          Настоящее фото товара Табурет складной Shadow фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 299 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Табурет складной Shadow фиолетовый
          Настоящее фото товара Табурет складной Shadow серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover-28%
          509 ₽699 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Табурет складной Shadow серо-голубой
          Настоящее фото товара Табурет складной Shadow светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 299 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Табурет складной Shadow светло-серый
          Настоящее фото товара Табурет складной МДФ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Табурет складной МДФ бежевый
          Настоящее фото товара Табурет мягкий Оранж, фисташка, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Табурет мягкий Оранж, фисташка
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Табурет мягкий Оранж, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Табурет мягкий Оранж, слоновая кость
          Настоящее фото товара Табурет мягкий Оранж, сахара, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Табурет мягкий Оранж, сахара
          Настоящее фото товара Табурет Tulip, произведённого компанией ChiedoCover
          8 100 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Табурет Tulip
          Настоящее фото товара Табуреты Далевилл венге/ крем, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Табуреты Далевилл венге/ крем
          Настоящее фото товара Табуреты Далевилл цветные, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Табуреты Далевилл цветные
          Настоящее фото товара Табуреты Далевилл орех/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Табуреты Далевилл орех/ белый
          Настоящее фото товара Табуреты Далевилл белый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Табуреты Далевилл белый
          Настоящее фото товара Табуреты Далевилл орех, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Табуреты Далевилл орех

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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          Отзывы о продукции ChiedoCover

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