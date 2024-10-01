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Нож поварской «Проотель», черный, металлический
Нож поварской «Проотель», черный
Нож поварской «Проотель», сталь нержавеющая, пластик
Нож поварской «Проотель», сталь нержавеющая, ручка пластик
Нож поварской «Проотель», желтый, металлический
Нож кухонный универсальный «Проотель»
Нож кухонный «Осака» одностороняя заточка, полиоксиметилен
Нож поварской «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож поварской «2900», сталь нержавеющая
Нож поварской «2900», металлический, черный
Нож поварской «Проотель», сталь нержавеющая
Нож поварской «Проотель», черный металлический
Нож поварской «Универсал», черный, металлический
Нож поварской «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож поварской «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож поварской «Проотель» сталь нержавеющая, пластик
Нож кухонный «Осака» односторонняя заточка, сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для пиццы «Проотель», сталь нержавеющая, пластик
Нож для обрезания теста, большой, сплав цинковый, дерево
Нож для обрезания теста, большой, сплав цинковый, дерево, диаметр 30мм
Нож для пиццы, тефлон, пластик
Нож для пиццы, сталь нержавеющая, абс-пластик
Нож роликовый для теста, пластик
Нож для пиццы с ручкой из термостойкого пластика до 200°, сталь нержавеющая
Нож роликовый для теста, пластик,сталь нержавеющая
Нож роликовый для теста, 7 лезвий, сталь нержавеющая
Нож роликовый для теста, пластик, длина 120
Нож для пиццы, сталь, пластик
Нож роликовый двойной, пластик, сталь нержавеющая
Нож кухонный «Киото» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Кито» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Като» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Китана» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Нара» сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Токио» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, пластик
Нож кухонный «Ясукэ» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, пластик
Нож кухонный «Кабанэ» односторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Танто» односторонняя заточка сталь нержавеющий, пластик
Нож кухонный «Киото» односторонняя заточка сталь нержавеющий, полиоксиметилен
Нож кухонный для сашими сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Каджи» односторонняя заточка сталь нержавеющий,дерево
Нож кухонный «Кадо» односторонняя заточка сталь нержавеющий, дерево
Нож столовый «Визув», сталь нержавеющая
Нож янагиба для суши, сашими сталь нержавеющая, бук
Нож кухонный «Тита» односторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Китин» односторонняя заточка сталь нержавеющая
Нож янагиба для сашими «Масахиро» сталь, пластик
Нож кухонный «Иссин» сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Когараси» сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Шеф» сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Цундоку» для сашими сталь нержавеющая, дерево
Нож янагиба для суши, сашими «Масахиро» сталь, дерево
Нож кухонный «Фубуки» сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Икигаи» сталь нержавеющая, дерево
Нож «Сантоку» сталь нержавеющая, полипропилен
Нож кухонный слайсер сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный универсальный сталь нержавеющая, дерево
Нож японский "Кинцуги" сталь нержавеющая, пластик