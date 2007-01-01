Ковры

Сначала популярные
Настоящее фото товара Ковер Майя, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Ковер Майя
Настоящее фото товара Ковер Марк, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
5
Ковер Марк
Настоящее фото товара Ковер Марл, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Ковер Марл
Настоящее фото товара Ковер Мена, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
5
Ковер Мена
Настоящее фото товара Ковер Меса, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Ковер Меса
Настоящее фото товара Ковер Мичи, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Ковер Мичи
Настоящее фото товара Ковер Вейн, произведённого компанией ChiedoCover
7 150 ₽
Оптовая цена
4.4
Ковер Вейн
Настоящее фото товара Ковер Ванк, произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Ковер Ванк
Настоящее фото товара Ковер Ванч, произведённого компанией ChiedoCover
7 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Ковер Ванч
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Ковер Гоби, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Ковер Гоби
Настоящее фото товара Ковер EAGLE, произведённого компанией ChiedoCover
10 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Ковер EAGLE
Настоящее фото товара Ковер ARLES, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
5
Ковер ARLES
Настоящее фото товара Ковер FALCON, произведённого компанией ChiedoCover
11 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Ковер FALCON
Настоящее фото товара Ковер LAVAL, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Ковер LAVAL
Настоящее фото товара Ковер RODES, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Ковер RODES
Настоящее фото товара Ковер бежевый хлопковый с кисточками BEREBER, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
22 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Ковер бежевый хлопковый с кисточками BEREBER
Настоящее фото товара Ковер прямоугольный фиолетовый ТЕЛЬЯЖ, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
53 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Ковер прямоугольный фиолетовый ТЕЛЬЯЖ
Настоящее фото товара Ковер прямоугольный БОТАНИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
33 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Ковер прямоугольный БОТАНИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ
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Настоящее фото товара Ковер прямоугольный холодный бежевый LUNO, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
58 390 ₽
Оптовая цена
5
Ковер прямоугольный холодный бежевый LUNO
Настоящее фото товара Ковер хлопковый с кисточками AZTECA NATURAL, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
22 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Ковер хлопковый с кисточками AZTECA NATURAL
Настоящее фото товара Ковер прямоугольный серый ВЕТО, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
35 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Ковер прямоугольный серый ВЕТО
Настоящее фото товара Ковер прямоугольный бежевый LYON, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
58 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Ковер прямоугольный бежевый LYON
Настоящее фото товара Ковер прямоугольный песочный MAROC, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
35 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Ковер прямоугольный песочный MAROC
Настоящее фото товара Ковер прямоугольный зеленый ТРОПИКИ, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
31 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Ковер прямоугольный зеленый ТРОПИКИ
Настоящее фото товара Ковер прямоугольный серо-голубой OMBRE, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
27 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Ковер прямоугольный серо-голубой OMBRE
Настоящее фото товара Ковер прямоугольный синий LARE AQUA, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
35 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Ковер прямоугольный синий LARE AQUA
Настоящее фото товара Ковер прямоугольный черно-белый SCANDI, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
35 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Ковер прямоугольный черно-белый SCANDI
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Ковер прямоугольный зеленый JUNGLE GREEN, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
35 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Ковер прямоугольный зеленый JUNGLE GREEN
Настоящее фото товара Ковер прямоугольный голубой ATLANTIC BLUE, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
35 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Ковер прямоугольный голубой ATLANTIC BLUE
Настоящее фото товара Ковер прямоугольный серый CANVAS WARM GRAY, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
35 890 ₽
Оптовая цена
5
Ковер прямоугольный серый CANVAS WARM GRAY
Настоящее фото товара Ковер прямоугольный мраморно-голубой SIENA IVORY BLUE, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
35 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Ковер прямоугольный мраморно-голубой SIENA IVORY BLUE
Настоящее фото товара Ковер хлопковый красный ЗЕМНАЯ САВАННА, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
22 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Ковер хлопковый красный ЗЕМНАЯ САВАННА
Настоящее фото товара Ковер хлопковый белый ВОЗДУШНЫЕ ДЮНЫ, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
24 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Ковер хлопковый белый ВОЗДУШНЫЕ ДЮНЫ

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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