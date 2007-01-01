Информация для прессы

Компания ChiedoCover является активным участником сегмента HoReCa.

Хорека — это не только сфера услуг общественного питания и гостиничная индустрия, это целая система, включающая в себя бизнес и компании-производители, без которых ни рестораны и кафе, ни отели и гостиницы просто не смогут стабильно работать.

Контакты для прессы

Мы поддерживаем журналистов и редакторов отраслевой прессы необходимой информацией и фотографиями. Если вы нуждаетесь в экспертном мнении по конкретной теме или находитесь в поиске собеседника для интервью, пожалуйста, свяжитесь с нами.