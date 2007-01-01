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          Информация для прессы

          Компания ChiedoCover является активным участником сегмента HoReCa.

          Хорека — это не только сфера услуг общественного питания и гостиничная индустрия, это целая система, включающая в себя бизнес и компании-производители, без которых ни рестораны и кафе, ни отели и гостиницы просто не смогут стабильно работать.

          Контакты для прессы

          Мы поддерживаем журналистов и редакторов отраслевой прессы необходимой информацией и фотографиями. Если вы нуждаетесь в экспертном мнении по конкретной теме или находитесь в поиске собеседника для интервью, пожалуйста, свяжитесь с нами.

          Телефон: +7 922 906 67 77
          Электронная почта: kubatkin@chiedocover.ru

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          Пресс-релизы, информация о компании, продукции и акциях доступны в разделе «Новости»

          ИзображениеПриглашаем к сотрудничествуПриглашаем к сотрудничествуКомпания ChiedoCover предлагает партнерство в розничной торговле мебелью нашего производства. Пришло время открыть собственный бизнес в своем городе с поддержкой отдела маркетинга и гарантированной заинтересованностью клиентов.ИзображениеПроизводим защитные маски и комбинезоныПроизводим защитные маски и комбинезоны​Для устранения проблемы нехватки в продаже защитных масок наши швейные производственные цеха были переквалифицированы под производство средств индивидуальной защиты.ИзображениеПодробные условия Бесплатной доставкиПодробные условия Бесплатной доставкиПредлагаем бесплатную доставку товаров нашего производства по Центральной России
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          Свяжитесь с нами!

          Мы рассмотрим все варианты сотрудничества и постараемся предложить взаимовыгодные условия. Отправьте предложение на почту или свяжитесь по телефону:

          Другие программы сотрудничества

          Все программы Приглашаем вас к сотрудничеству с одной из ведущих компаний-производителей в сфере HoReCa Производителям Приглашаем производителей в сфере HoReCa к сотрудничеству и предлагаем все наши ресурсы на благо общей прибыли Поставщикам Мы заинтересованы в поиске новых поставщиков оборудования и материалов, оставьте свои контакты! Производителям кухонного оборудования Занимаетесь кухонным оборудованием?
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