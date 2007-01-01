Свяжитесь с нами!
Мы рассмотрим все варианты сотрудничества и постараемся предложить взаимовыгодные условия. Отправьте предложение на почту или свяжитесь по телефону:
Компания ChiedoCover является активным участником сегмента HoReCa.
Хорека — это не только сфера услуг общественного питания и гостиничная индустрия, это целая система, включающая в себя бизнес и компании-производители, без которых ни рестораны и кафе, ни отели и гостиницы просто не смогут стабильно работать.
Мы поддерживаем журналистов и редакторов отраслевой прессы необходимой информацией и фотографиями. Если вы нуждаетесь в экспертном мнении по конкретной теме или находитесь в поиске собеседника для интервью, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Пресс-релизы, информация о компании, продукции и акциях доступны в разделе «Новости»
Мы рассмотрим все варианты сотрудничества и постараемся предложить взаимовыгодные условия. Отправьте предложение на почту или свяжитесь по телефону: