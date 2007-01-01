Синие стулья

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Кромвель, синий, произведённого компанией ChiedoCover-17%
7 490 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Кромвель, синий
Настоящее фото товара Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 190 ₽
Оптовая цена
3.9
Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий
Настоящее фото товара Стул Такер, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-6%
Новинка
3 790 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Такер, синий деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер барный, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Такер барный, синий деревянный
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Во Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Во Синий, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Рок синий, произведённого компанией ChiedoCover-21%
Новинка
4 700 ₽5 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Рок синий
Настоящее фото товара Стул Кьявари Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover-37%
Новинка
6 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 690 ₽1 840 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Настоящее фото товара Стул складной Торни, синий, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул складной Торни, синий
Настоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул барный Ститч, вельвет королевский синий
Настоящее фото товара Стул Stay, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Stay, синий
Настоящее фото товара Стул Борно синий, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Борно синий
Настоящее фото товара Стул Молли вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover-21%
Новинка
7 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Молли вельвет королевский синий
Настоящее фото товара Стул Лоренс вельвет синий, произведённого компанией ChiedoCover-28%
Новинка
7 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Лоренс вельвет синий
Настоящее фото товара Стул Блиц Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 900 ₽
Оптовая цена
5
Стул Блиц Синий, пластиковый
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Настоящее фото товара Стул Eames W синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Eames W синий
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 940 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ
Настоящее фото товара Стул 06113АМ синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул 06113АМ синий
Настоящее фото товара Стул Монако М синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Монако М синий
Настоящее фото товара Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 640 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Настоящее фото товара Стул Форум синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Форум синий
Настоящее фото товара Секция стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
Настоящее фото товара Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
11 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленый
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
5
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 700 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Настоящее фото товара Стул Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover-6%
Новинка
1 690 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Азия 25мм
Настоящее фото товара Стул Астана 25мм - золото, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Астана 25мм - золото, корона синяя
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона
Настоящее фото товара Стул Miro, индиго, произведённого компанией ChiedoCover-35%
Новинка
12 390 ₽19 000 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Miro, индиго
Настоящее фото товара Стул Оскар вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
9 990 ₽11 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Оскар вельвет сине-зеленый
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Настоящее фото товара Стул Квини, синий, произведённого компанией ChiedoCover-23%
6 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Квини, синий
Настоящее фото товара Стул Берн темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Берн темно-синий
Настоящее фото товара Стул Eames барный DSW ярко-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Eames барный DSW ярко-голубой
Настоящее фото товара Стул с перфорацией S-образный синий, произведённого компанией ChiedoCover
1 860 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул с перфорацией S-образный синий
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кроссбэк белый/ голубой
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Гильермо голубой, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Гильермо голубой
Настоящее фото товара Стул Валенсия, экокожа темно-зеленая, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Валенсия, экокожа темно-зеленая, золотые ножки
Настоящее фото товара Стул Валенсия, велюр синий, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover-15%
5 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Валенсия, велюр синий, золотые ножки
Настоящее фото товара Стул Лилиан, вельвет темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-28%
7 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Лилиан, вельвет темно-бирюзовый

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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