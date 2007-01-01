Часы

Сначала популярные
Настоящее фото товара Часы настенные 01054, произведённого компанией ChiedoCover
12 000 ₽
Оптовая цена
4.7
Часы настенные 01054
Настоящее фото товара Часы настенные 01055, произведённого компанией ChiedoCover
5 200 ₽
Оптовая цена
4.4
Часы настенные 01055
Настоящее фото товара Часы настольные 01070, произведённого компанией ChiedoCover
3 200 ₽
Оптовая цена
4.2
Часы настольные 01070
Настоящее фото товара Часы настольные 01069, произведённого компанией ChiedoCover
3 200 ₽
Оптовая цена
4.5
Часы настольные 01069
Настоящее фото товара Часы настольные 01068, произведённого компанией ChiedoCover
3 600 ₽
Оптовая цена
4.7
Часы настольные 01068
Настоящее фото товара Часы настольные 01065, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.7
Часы настольные 01065
Настоящее фото товара Часы настольные 01062, произведённого компанией ChiedoCover
5 800 ₽
Оптовая цена
4.9
Часы настольные 01062
Настоящее фото товара Часы настольные 01061, произведённого компанией ChiedoCover
3 200 ₽
Оптовая цена
4.6
Часы настольные 01061
Настоящее фото товара Часы настольные 01060, произведённого компанией ChiedoCover
7 100 ₽
Оптовая цена
4.3
Часы настольные 01060
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Часы настольные 01059, произведённого компанией ChiedoCover
7 200 ₽
Оптовая цена
4.1
Часы настольные 01059
Настоящее фото товара Часы настенные 01067, произведённого компанией ChiedoCover
8 200 ₽
Оптовая цена
4.7
Часы настенные 01067
Настоящее фото товара Часы настенные 01066, произведённого компанией ChiedoCover
6 700 ₽
Оптовая цена
4.4
Часы настенные 01066
Настоящее фото товара Часы настенные 01064, произведённого компанией ChiedoCover
9 800 ₽
Оптовая цена
4.8
Часы настенные 01064
Настоящее фото товара Часы настенные 01063, произведённого компанией ChiedoCover
7 100 ₽
Оптовая цена
4.8
Часы настенные 01063
Настоящее фото товара Часы настенные 01058, произведённого компанией ChiedoCover
8 400 ₽
Оптовая цена
4.2
Часы настенные 01058
Настоящее фото товара Часы настенные 01057, произведённого компанией ChiedoCover
6 400 ₽
Оптовая цена
4.7
Часы настенные 01057
Настоящее фото товара Часы настенные 01056, произведённого компанией ChiedoCover
4 600 ₽
Оптовая цена
4.1
Часы настенные 01056
Настоящее фото товара Часы напольные 01072, произведённого компанией ChiedoCover
7 100 ₽
Оптовая цена
4.2
Часы напольные 01072
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Настоящее фото товара Часы напольные 01071, произведённого компанией ChiedoCover
14 200 ₽
Оптовая цена
4.1
Часы напольные 01071
Настоящее фото товара Часы напольные 01075, произведённого компанией ChiedoCover
25 200 ₽
Оптовая цена
4.6
Часы напольные 01075
Настоящее фото товара Часы напольные 01074, произведённого компанией ChiedoCover
23 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Часы напольные 01074
Настоящее фото товара Часы напольные 01076, произведённого компанией ChiedoCover
21 200 ₽
Оптовая цена
4.8
Часы напольные 01076
Настоящее фото товара Часы напольные 01073, произведённого компанией ChiedoCover
11 200 ₽
Оптовая цена
4.1
Часы напольные 01073
Настоящее фото товара Часы Солнечный кот, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Часы Солнечный кот
Настоящее фото товара Часы настенные Рыбка, произведённого компанией ChiedoCover
3 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Часы настенные Рыбка
Настоящее фото товара Часы настенные Математика, произведённого компанией ChiedoCover
1 790 ₽
Оптовая цена
5
Часы настенные Математика
Настоящее фото товара Часы настенные Треугольники, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
5
Часы настенные Треугольники
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Часы настенные Импульс, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Часы настенные Импульс
Настоящее фото товара Часы настенные Пит Мондриан, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Часы настенные Пит Мондриан
Настоящее фото товара Часы настенные Сова, произведённого компанией ChiedoCover
5 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Часы настенные Сова
Настоящее фото товара Часы настенные Два-Пять, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Часы настенные Два-Пять
Настоящее фото товара Часы настенные Охотники за приведениями , произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Часы настенные Охотники за приведениями
Настоящее фото товара Часы настенные Желтый квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Часы настенные Желтый квадрат
Настоящее фото товара Часы настенные Птица, произведённого компанией ChiedoCover
2 790 ₽
Оптовая цена
5
Часы настенные Птица
Настоящее фото товара Часы настенные Дуэт, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
5
Часы настенные Дуэт
Настоящее фото товара Часы настенные Французский Бульдог, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Часы настенные Французский Бульдог
Настоящее фото товара Часы настенные Листва, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Часы настенные Листва
Настоящее фото товара Часы настенные Горизонт, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Часы настенные Горизонт
Настоящее фото товара Часы настенные Шарада, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Часы настенные Шарада
Настоящее фото товара Часы настенные Дисковый телефон, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Часы настенные Дисковый телефон
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Часы настенные Овечка, произведённого компанией ChiedoCover
2 490 ₽
Оптовая цена
5
Часы настенные Овечка
Настоящее фото товара Часы настенные Силуэт, произведённого компанией ChiedoCover
2 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Часы настенные Силуэт
Настоящее фото товара Часы настенные Ворона, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Часы настенные Ворона
Настоящее фото товара Часы настенные Снежинка, произведённого компанией ChiedoCover
6 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Часы настенные Снежинка

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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