Мебель для конференц-залов

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
1 840 ₽1 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Настоящее фото товара Стул Офисный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Офисный с пюпитром
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 220 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Хит 25мм с пюпитром
Настоящее фото товара Стул Сахара 25мм с откидным столиком, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 440 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Сахара 25мм с откидным столиком
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 120 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 20мм с пюпитром
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 220 ₽
Оптовая цена
5
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Настоящее фото товара Стул Дания 22мм с пюпитром - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 320 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Дания 22мм с пюпитром - коричневый, ромб коричневый
Настоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
1 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Изо
Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Изо Хром
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Секция многоместная Кортес, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Секция многоместная Кортес
Настоящее фото товара Стул Аскона, произведённого компанией ChiedoCover
1 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Аскона
Настоящее фото товара Стул Era T с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Era T с пюпитром
Настоящее фото товара Стул Стандарт с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Стандарт с пюпитром
Настоящее фото товара Стул Складной с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
3 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Складной с пюпитром
Настоящее фото товара Стул Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
1 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Стандарт
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 170 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром
Настоящее фото товара Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 570 ₽
Оптовая цена
4.5
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Кресло Изо G, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Изо G
Настоящее фото товара Кресло Изо GTS, произведённого компанией ChiedoCover
2 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Изо GTS
Настоящее фото товара Стул Изо Net, произведённого компанией ChiedoCover
1 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Изо Net
Настоящее фото товара Стул Изо PL, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Изо PL
Настоящее фото товара Стул Квета, произведённого компанией ChiedoCover
3 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Квета
Настоящее фото товара Стул Марс, произведённого компанией ChiedoCover
1 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Марс
Настоящее фото товара Стул Самба с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Самба с пюпитром
Настоящее фото товара Стул Сильвия, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Сильвия
Настоящее фото товара Стул Изо с пюпитром, красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Изо с пюпитром, красный
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Стандарт +, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Стандарт +
Настоящее фото товара Стул Форум, произведённого компанией ChiedoCover
2 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Форум
Настоящее фото товара Стул Форум красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Форум красный
Настоящее фото товара Стул Оазис PLZ, произведённого компанией ChiedoCover
8 290 ₽
Оптовая цена
5
Стул Оазис PLZ
Настоящее фото товара Кресло Балун PLZ-2, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Балун PLZ-2
Настоящее фото товара Кресло Балун Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Балун Лайт
Настоящее фото товара Стул Сильвия АРМ, произведённого компанией ChiedoCover
2 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Сильвия АРМ
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 490 ₽
Оптовая цена
5
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Секция многоместная ИЗО-4
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Секция многоместная ИЗО-3
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция многоместная ИЗО-2
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Стандарт, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
5
Стул Стандарт, кожзам
Настоящее фото товара Стул Изо СТ, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Изо СТ
Настоящее фото товара Стул Форум синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Форум синий
Настоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция стульев Хит - золото, ромб красный

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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