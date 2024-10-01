Нож для стейка «Проотель»
Нож для стейка с деревянной ручкой
Нож для стейка
Нож для стейка «Дориа»
Нож для стейка, сталь нержавеющая
Нож для стейка «Аляска»
Нож для стейка, длина 103мм
Нож для стейка, длина 228мм
Нож для стейка, длина 210мм
Нож для стейка «Атлантис»
Нож для стейка, длина 230мм
Нож для стейка «Проотель», длина 250мм
Нож для стейка «Орсэй»
Нож для стейка «Рустик»
Нож для стейка, длина 115мм
Нож для стейка, длина 110мм
Нож для стейка «Аркада»
Нож для стейка, длина 225мм
Нож для стейка «Дива»
Нож для стейка, синий
Нож для стейка «Нова»
Нож для стейка «Ансер»
Нож для стейка, длина 240мм
Нож для стейка «Алайниа»
Нож для бифштекса «Джамбо»
Нож для стейка, черная ручка
Нож для стейка, металлический
Нож для стейка «Мультикалор»
Нож для стейка с ручкой эрго «Анзо»
Нож для стейка «Трапе»
Нож для бифштекса «Джамбо», красный
Нож для стейка «Кингс Стэйнлесс Стил»
Нож для стейка, каучук натуральный
Нож для стейка, каучук натуральный, белый