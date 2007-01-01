+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Овальные столы

          от 2 340 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 5
          Настоящее фото товара Стол Лидер 5, венге, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 5, венге
          Настоящее фото товара Стол Бристоль 120, произведённого компанией ChiedoCover
          5 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Бристоль 120
          Настоящее фото товара Стол раздвижной Милтон, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол раздвижной Милтон
          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т17316, произведённого компанией ChiedoCover
          29 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол раздвижной ЛТ Т17316
          Настоящее фото товара Стол Вена, произведённого компанией ChiedoCover-48%
          13 690 ₽25 999 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Вена
          Настоящее фото товара Стол Вена белый, произведённого компанией ChiedoCover-52%
          13 690 ₽27 999 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Вена белый
          Настоящее фото товара Журнальный столик Хименес, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Журнальный столик Хименес
          Настоящее фото товара Деревянный стол Алби 140x80, произведённого компанией ChiedoCover
          13 150 ₽
          Оптовая цена
          5
          Деревянный стол Алби 140x80
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Деревянный стол Шервуд овальный 140x70, произведённого компанией ChiedoCover
          13 150 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Деревянный стол Шервуд овальный 140x70
          Настоящее фото товара Стол раздвижной Эллада Р15, произведённого компанией ChiedoCover
          19 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол раздвижной Эллада Р15
          Настоящее фото товара Стол раздвижной Эллада Р11, произведённого компанией ChiedoCover
          38 980 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол раздвижной Эллада Р11
          Настоящее фото товара Стол раздвижной Эллада Р2 патина, произведённого компанией ChiedoCover
          25 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол раздвижной Эллада Р2 патина
          Настоящее фото товара Стол раздвижной Эллада Р8 патина, произведённого компанией ChiedoCover
          16 680 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол раздвижной Эллада Р8 патина
          Настоящее фото товара Стол овальный Алимпик, произведённого компанией ChiedoCover
          26 900 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол овальный Алимпик
          Настоящее фото товара Круглый раздвижной стол в стиле модерн, произведённого компанией ChiedoCover
          26 900 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Круглый раздвижной стол в стиле модерн
          Настоящее фото товара Стол журнальный на одной опоре, произведённого компанией ChiedoCover
          26 900 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол журнальный на одной опоре
          Настоящее фото товара Стол на двойной опоре Веретено, произведённого компанией ChiedoCover
          29 900 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол на двойной опоре Веретено
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стол Версаль, произведённого компанией ChiedoCover
          34 900 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Версаль
          Настоящее фото товара Стол Афина, произведённого компанией ChiedoCover
          38 900 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Афина
          Настоящее фото товара Стол овальный Медальон, произведённого компанией ChiedoCover
          39 900 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол овальный Медальон
          Настоящее фото товара Журнальный стол Палермо большой, произведённого компанией ChiedoCover
          41 900 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Журнальный стол Палермо большой
          Настоящее фото товара Стол Гранд Версаль большой, произведённого компанией ChiedoCover
          61 900 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Гранд Версаль большой
          Настоящее фото товара Стол Опера, произведённого компанией ChiedoCover
          61 900 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Опера
          Настоящее фото товара Стол квадратный Berset, произведённого компанией ChiedoCover
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол квадратный Berset
          Настоящее фото товара Стол овальный Verona, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол овальный Verona
          Настоящее фото товара Стол консольный Aula, произведённого компанией ChiedoCover
          20 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол консольный Aula
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          16 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ коричневый
          Настоящее фото товара Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
          16 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный
          Настоящее фото товара Стол раскладной Eva слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
          16 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол раскладной Eva слоновая кость
          Настоящее фото товара Стол раскладной Eva Tobacco, произведённого компанией ChiedoCover
          16 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол раскладной Eva Tobacco
          Настоящее фото товара Стол раскладной Eva коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          16 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол раскладной Eva коричневый
          Настоящее фото товара Стол Сирдалуд пристенный, раскладной, произведённого компанией ChiedoCover
          5 070 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Сирдалуд пристенный, раскладной
          Настоящее фото товара Стол Престиж №2, овальный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 160 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Престиж №2, овальный
          Настоящее фото товара Стол Престиж №2, овальный раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
          5 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Престиж №2, овальный раздвижной
          Настоящее фото товара Стол Трилогия, произведённого компанией ChiedoCover
          4 420 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Трилогия
          Настоящее фото товара Стол Трилогия №2, произведённого компанией ChiedoCover
          4 420 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Трилогия №2
          Настоящее фото товара Стол Кромвель Детский, произведённого компанией ChiedoCover
          2 340 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Кромвель Детский
          Настоящее фото товара Стол Элегия с фотопечатью, произведённого компанией ChiedoCover
          5 980 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Элегия с фотопечатью
          Настоящее фото товара Стол Силуэт, произведённого компанией ChiedoCover
          5 720 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Силуэт
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Стол Тюльпан, раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
          7 150 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Тюльпан, раздвижной
          Настоящее фото товара Стол обеденный Фенз, произведённого компанией ChiedoCover
          4 160 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол обеденный Фенз
          Настоящее фото товара Стол обеденный Фенз №3, произведённого компанией ChiedoCover
          4 160 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол обеденный Фенз №3
          Настоящее фото товара Стол обеденный Фенз №3, раздвижной, с фотопечатью, произведённого компанией ChiedoCover
          8 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол обеденный Фенз №3, раздвижной, с фотопечатью
          Настоящее фото товара Стол обеденный Фенз №4, произведённого компанией ChiedoCover
          4 160 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол обеденный Фенз №4
          Настоящее фото товара Стол-книжка Тампере, раскладной, произведённого компанией ChiedoCover
          6 370 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол-книжка Тампере, раскладной
          Настоящее фото товара Стол Премьер, произведённого компанией ChiedoCover
          4 030 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Премьер
          Настоящее фото товара Стол Бабочка, раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Бабочка, раздвижной

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют