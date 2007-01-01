Кровати для гостиниц

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Односпальные кровати

Настоящее фото товара Кровать лофт Танле, произведённого компанией ChiedoCover
35 990 ₽
4.5
Кровать лофт Танле
Настоящее фото товара Кровать односпальная Виктория-ПП, произведённого компанией ChiedoCover
9 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Кровать односпальная Виктория-ПП
Настоящее фото товара Кровать односпальная Сакура, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Кровать односпальная Сакура
Настоящее фото товара Кровать односпальная Гарда, произведённого компанией ChiedoCover
7 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Кровать односпальная Гарда
Настоящее фото товара Кровать Алекса NUT, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кровать Алекса NUT
Настоящее фото товара Кровать 900 Лайт МДФ Серый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
20 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Кровать 900 Лайт МДФ Серый глянец
Настоящее фото товара Кровать 900 Лайт МДФ Черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
20 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Кровать 900 Лайт МДФ Черный глянец
Настоящее фото товара Кровать Сомье, произведённого компанией ChiedoCover
8 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Кровать Сомье
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Двуспальные кровати

Настоящее фото товара Кровать Фиеста, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
6 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кровать Фиеста
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Light, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Кровать без подъёмного механизма Николь Light
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
9 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Кровать без подъёмного механизма Морена
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
5
Кровать без подъёмного механизма Рино
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
10 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Настоящее фото товара Кровать Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
7 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Кровать Модерн
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Двухъярусные кровати

Настоящее фото товара Двухярусная кровать Наманган, произведённого компанией ChiedoCover
17 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Двухярусная кровать Наманган
Настоящее фото товара Двухярусная кровать Наманган коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
17 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Двухярусная кровать Наманган коричневый
Настоящее фото товара Двухъярусная кровать Нарткала бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
23 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Двухъярусная кровать Нарткала бежевый
Настоящее фото товара Двухъярусная кровать Bolero, произведённого компанией ChiedoCover
18 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Двухъярусная кровать Bolero
Настоящее фото товара Двухъярусная кровать Тандем черный, произведённого компанией ChiedoCover
29 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Двухъярусная кровать Тандем черный
Настоящее фото товара Двухъярусная кровать Тандем дерево, произведённого компанией ChiedoCover
29 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Двухъярусная кровать Тандем дерево
Настоящее фото товара Двухъярусная кровать Тандем белый, произведённого компанией ChiedoCover
29 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Двухъярусная кровать Тандем белый
Настоящее фото товара Кровать Амстердам двухъярусная детская с 2-мя ящиками, произведённого компанией ChiedoCover
120 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Кровать Амстердам двухъярусная детская с 2-мя ящиками
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Детские кроватки

Настоящее фото товара Кроватка-домик Авеньён, произведённого компанией ChiedoCover
16 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Кроватка-домик Авеньён
Настоящее фото товара Кроватка-домик Авеньён (без борта), произведённого компанией ChiedoCover
16 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Кроватка-домик Авеньён (без борта)
Настоящее фото товара Кроватка Авеньён (без борта), произведённого компанией ChiedoCover
11 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Кроватка Авеньён (без борта)
Настоящее фото товара Кроватка Авеньён, произведённого компанией ChiedoCover
11 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Кроватка Авеньён
Настоящее фото товара Кроватка-домик Ницца, произведённого компанией ChiedoCover
21 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Кроватка-домик Ницца
Настоящее фото товара Кроватка-домик Ницца (без борта), произведённого компанией ChiedoCover
21 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Кроватка-домик Ницца (без борта)
Настоящее фото товара Кроватка Ницца, произведённого компанией ChiedoCover
14 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Кроватка Ницца
Настоящее фото товара Кроватка Ницца (без борта), произведённого компанией ChiedoCover
14 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Кроватка Ницца (без борта)
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Основание для кроватей

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Основание для кровати Box Spring Hotel
Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel Plus, произведённого компанией ChiedoCover
9 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Rest, произведённого компанией ChiedoCover
15 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Основание для кровати Box Spring Rest

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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