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          Барные столы

          от 8 390 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Барный стол Леморей, произведённого компанией ChiedoCover
          9 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Барный стол Леморей
          Настоящее фото товара Барный стол Четвинд, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Барный стол Четвинд
          Настоящее фото товара Барный стол Хайткросс, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Барный стол Хайткросс
          Настоящее фото товара Барный стол Уэмбли, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Барный стол Уэмбли
          Настоящее фото товара Барный стол Норали, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Барный стол Норали
          Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х черная, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Барная стойка Дезмонд Х черная
          Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х белая, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Барная стойка Дезмонд Х белая
          Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
          Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, белая, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Барная стойка Парсон, белая
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Барная стойка Парсон, черная, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Барная стойка Парсон, черная
          Настоящее фото товара Комплект мебели Барный, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          10 180 ₽12 200 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Комплект мебели Барный
          Настоящее фото товара Стол Loft Kedr Premium, произведённого компанией ChiedoCover
          49 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Loft Kedr Premium
          Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, черная, 120х55х110, произведённого компанией ChiedoCover
          В наличии
          10 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Барная стойка Парсон, черная, 120х55х110
          Настоящее фото товара Стол барный SIESTA, произведённого компанией ChiedoCover
          18 085 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол барный SIESTA
          Настоящее фото товара Стол барный PONT, произведённого компанией ChiedoCover
          21 205 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол барный PONT
          Настоящее фото товара Стол барный NANT, произведённого компанией ChiedoCover
          18 855 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол барный NANT
          Настоящее фото товара Стол Lomond, барный, произведённого компанией ChiedoCover
          17 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Lomond, барный

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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