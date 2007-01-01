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          Хиты продаж

          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover-16%
          Хит
          1 340 ₽1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          Хит
          1 440 ₽1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм - золото, корона красная
          Настоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover-26%
          В наличииХит
          1 490 ₽1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Eames Белый
          Настоящее фото товара Стул Такер, патина, с бежевой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover-16%
          Хит
          3 190 ₽3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Такер, патина, с бежевой подушкой
          Настоящее фото товара Стул Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Лофт-5
          Настоящее фото товара Стул Кьявари дерево, белая патина, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 710 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари дерево, белая патина
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Зеленый, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover-15%
          Хит
          2 990 ₽3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Наполеон Зеленый, с подушкой
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 1
          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 3
          Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лидер 9
          Настоящее фото товара Стул Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          В наличииХит
          2 190 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Лофт-1
          Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          Хит
          1 690 ₽1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Патрик 20мм
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 2
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          Хит
          3 290 ₽3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье чугунное Марко
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 930 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас
          Настоящее фото товара Чехол 01 цветной, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          340 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Чехол 01 цветной
          Настоящее фото товара Чехол 08 цветной, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          Хит
          300 ₽340 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол 08 цветной
          Настоящее фото товара Чехол 02, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          480 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чехол 02
          Настоящее фото товара Чехол для стола 05, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол для стола 05
          Настоящее фото товара Тапочки флисовые, закрытые, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          40 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Тапочки флисовые, закрытые
          Все

          Все по акции

          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Понтэ, произведённого компанией ChiedoCover-31%
          Хит
          2 990 ₽4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подстолье чугунное Понтэ
          Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          Хит
          2 190 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Борно
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Понтэ ДВ, произведённого компанией ChiedoCover-34%
          В наличии
          4 490 ₽6 750 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье чугунное Понтэ ДВ
          Настоящее фото товара Декор на стул Кьявари 01, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          370 ₽410 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Декор на стул Кьявари 01
          Настоящее фото товара Стол складной Монифит, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          3 890 ₽4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол складной Монифит
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая. В наличии, произведённого компанией ChiedoCover-16%
          В наличии
          1 340 ₽1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая. В наличии
          Настоящее фото товара Чехол 80 Premium на стул Кьявари универсальный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          1 190 ₽1 320 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Чехол 80 Premium на стул Кьявари универсальный
          Настоящее фото товара Чехол для стола 14, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          1 080 ₽1 350 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чехол для стола 14
          Настоящее фото товара Чехол 24, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          950 ₽1 060 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чехол 24, журавинка
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover-16%
          В наличии
          1 340 ₽1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый. Плотный поролон, произведённого компанией ChiedoCover-26%
          В наличии
          1 340 ₽1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый. Плотный поролон
          Настоящее фото товара Стул Киви, велюр темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-30%
          В наличииНовинка
          2 690 ₽3 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Киви, велюр темно-коричневый
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, шенилл бордовый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          В наличии
          1 490 ₽1 640 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Хит 25мм - золото, шенилл бордовый
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, рогожка серая, амелия 243, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          В наличии
          1 440 ₽1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хит 25мм - серебро, рогожка серая, амелия 243
          Настоящее фото товара Стул-кресло Венское Классик, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          3 990 ₽4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул-кресло Венское Классик, без подушки
          Настоящее фото товара Стул Лилиан, вельвет темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-28%
          6 990 ₽9 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Лилиан, вельвет темно-бирюзовый
          Настоящее фото товара Стул Складной с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          2 690 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Складной с пюпитром
          Настоящее фото товара Стул Азия 25мм - бронза, арш коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-28%
          В наличии
          1 290 ₽1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Азия 25мм - бронза, арш коричневый
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, белый, произведённого компанией ChiedoCover-16%
          В наличии
          2 190 ₽2 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 1, 1200x600, белый
          Настоящее фото товара Стул Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          2 290 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Лофт-3
          Все

          Новинки

          Настоящее фото товара Стул барный Mars серый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул барный Mars серый
          Настоящее фото товара Обеденный стол Джонни, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          15 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденный стол Джонни
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          Новинка
          3 240 ₽3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая
          Настоящее фото товара Обеденный стол Чарли-С, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          15 000 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Обеденный стол Чарли-С
          Настоящее фото товара Детский игровой домик деревенский, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          10 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Детский игровой домик деревенский
          Настоящее фото товара Стул Киви Диамант, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-35%
          Новинка
          3 290 ₽4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Киви Диамант, коричневый
          Настоящее фото товара Стул Ким, произведённого компанией ChiedoCover-25%
          Новинка
          3 790 ₽4 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Ким
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          Новинка
          3 040 ₽3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
          Настоящее фото товара Обеденный стол Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          18 000 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Обеденный стол Алекс
          Настоящее фото товара Игровой домик с забором и горкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          21 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Игровой домик с забором и горкой
          Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-33%
          Новинка
          4 490 ₽6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Тюльпан, вельвет коричневый
          Настоящее фото товара Кресло Беннет, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Беннет
          Настоящее фото товара Секция Театральная из 2х стульев, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Секция Театральная из 2х стульев
          Настоящее фото товара Стул Гаага красный, произведённого компанией ChiedoCover-35%
          Новинка
          2 890 ₽4 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Гаага красный
          Настоящее фото товара Обеденный стол Винни нераздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          16 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденный стол Винни нераздвижной
          Настоящее фото товара Стул FRANKFURT NEW, черный, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover-26%
          Новинка
          3 490 ₽4 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул FRANKFURT NEW, черный, деревянные ножки
          Настоящее фото товара Стул Гранд, розовый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover-26%
          Новинка
          16 490 ₽21 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Гранд, розовый вельвет
          Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Bonus, черное, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          Новинка
          6 990 ₽8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло офисное TopChairs Bonus, черное
          Настоящее фото товара Кресло Бонни, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          17 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Бонни
          Настоящее фото товара Кресло Форд, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Форд

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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