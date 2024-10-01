Доски для подачи

Доски для подачи

Доски для подачи

112 товаров
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Для столовых приборов

Для столовых приборов

4 товара
Купюрницы

Купюрницы

4 товара
Деревянная посуда

Деревянная посуда

18 товаров
Фотография товара Доска под шоты Дурма от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска под шоты Дурма, произведённого компанией ChiedoCover
2 090

Доска под шоты Дурма

5
Фотография товара Доска с ручкой и шаровым рельефом Динг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска с ручкой и шаровым рельефом Динг, произведённого компанией ChiedoCover
2 490

Доска с ручкой и шаровым рельефом Динг

9
Фотография товара Доска под мясо Николь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска под мясо Николь, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Доска под мясо Николь

14
Фотография товара Доска Марсель от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска Марсель , произведённого компанией ChiedoCover
1 890

Доска Марсель

11
Фотография товара Доска Дилма от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска Дилма, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Доска Дилма

7
Фотография товара Доска для стейка Тархатер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для стейка Тархатер, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Доска для стейка Тархатер

5
Распродажа
Фотография товара Тарелка для подачи с массивом гор Гортейна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка для подачи с массивом гор Гортейна, произведённого компанией ChiedoCover
4 9908
5 390 ₽

Тарелка для подачи с массивом гор Гортейна

10
Фотография товара Доска для пиццы с дышащим основанием Алонтра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для пиццы с дышащим основанием Алонтра, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Доска для пиццы с дышащим основанием Алонтра

10
Фотография товара Доска для стейка Альпантра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для стейка Альпантра, произведённого компанией ChiedoCover
3 190

Доска для стейка Альпантра

7
Распродажа
Фотография товара Тарелка Жаград от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка Жаград, произведённого компанией ChiedoCover
2 5908
2 790 ₽

Тарелка Жаград

13
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для пиццы бук, произведённого компанией ChiedoCover
1 1306
1 190 ₽

Доска для пиццы бук

8
В наличии 150 шт.
Распродажа
Фотография товара Доска для подачи дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, произведённого компанией ChiedoCover
1 9507
2 090 ₽

Доска для подачи дуб

8
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Доска для подачи «Шот Холдер» на 6 стопок дерево, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Доска для подачи «Шот Холдер» на 6 стопок дерево, светло-бежевый

10
В наличии 25 шт.
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Фотография товара Доска для подачи «Шот Холдер» на 4 стопки дерево, светло-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи «Шот Холдер» на 4 стопки дерево, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 190

Доска для подачи «Шот Холдер» на 4 стопки дерево, светло-бежевый

6
В наличии 93 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 9408
2 090 ₽

Доска для подачи дуб, черный

12
В наличии 49 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для подачи прямоугольный с бортом светлый дуб, деревянный , произведённого компанией ChiedoCover
3 0907
3 290 ₽

Ящик для подачи прямоугольный с бортом светлый дуб, деревянный

12
В наличии 26 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик-трансформер из трех частей дуб, произведённого компанией ChiedoCover
29 11010
31 990 ₽

Ящик-трансформер из трех частей дуб

9
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Доска для подачи, дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
2 0407
2 190 ₽

Доска для подачи, дуб

6
В наличии 6 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для пиццы, бук , произведённого компанией ChiedoCover
1 5304
1 590 ₽

Доска для пиццы, бук

12
В наличии 6 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для подачи прямоугольный с бортом, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
4 7208
5 090 ₽

Ящик для подачи прямоугольный с бортом, дуб

6
В наличии 13 шт.
Распродажа
Фотография товара Доска для подачи дуб, деревянный, черный дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, деревянный, черный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
2 7505
2 890 ₽

Доска для подачи дуб, деревянный, черный дуб

12
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Доска для пиццы бук, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Доска для пиццы бук, деревянный

12
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи с ручкой бук, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
1 4603
1 490 ₽

Доска для подачи с ручкой бук, светлое дерево

10
В наличии 15 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для пиццы из бука, произведённого компанией ChiedoCover
1 3305
1 390 ₽

Доска для пиццы из бука

11
В наличии 41 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Поднос для подачи дуб, произведённого компанией ChiedoCover
1 9706
2 090 ₽

Поднос для подачи дуб

12
В наличии 25 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи прямоугольная с ручкой дуб, произведённого компанией ChiedoCover
2 4107
2 590 ₽

Доска для подачи прямоугольная с ручкой дуб

5
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для пиццы из бука, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
1 5106
1 590 ₽

Доска для пиццы из бука, деревянный

11
В наличии 60 шт.
Пластиковые стулья
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
1 90010
2 090 ₽

Доска для подачи дуб, деревянный

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для хлеба дуб, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 6208
7 190 ₽

Ящик для хлеба дуб, коричневый

12
В наличии 13 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи прямоугольная без ручки дуб, произведённого компанией ChiedoCover
2 0407
2 190 ₽

Доска для подачи прямоугольная без ручки дуб

15
В наличии 33 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи прямоугольная с ручкой из дуба, произведённого компанией ChiedoCover
2 4107
2 590 ₽

Доска для подачи прямоугольная с ручкой из дуба

8
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Подставка для блюда «Базальт» акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для блюда «Базальт» акация, произведённого компанией ChiedoCover
2 6904
2 790 ₽

Подставка для блюда «Базальт» акация

11
В наличии 32 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи «Фобос» керамика, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 6907
2 890 ₽

Доска для подачи «Фобос» керамика, черный

9
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи пластик, деревянная, произведённого компанией ChiedoCover
8902
900 ₽

Доска для подачи пластик, деревянная

6
В наличии 96 шт.
Распродажа
Фотография товара Доска для подачи светлый дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи светлый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
2 81010
3 100 ₽

Доска для подачи светлый дуб

14
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
2 0407
2 190 ₽

Доска для подачи дуб, коричневый

14
В наличии 22 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи «Вода» темный, светлый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
1 8806
2 000 ₽

Доска для подачи «Вода» темный, светлый дуб

12
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для пиццы из бука, деревянная, произведённого компанией ChiedoCover
1 2702
1 290 ₽

Доска для пиццы из бука, деревянная

10
В наличии 13 шт.
Распродажа
Фотография товара Подставка для блюда для стейка, бамбук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для блюда для стейка, бамбук , произведённого компанией ChiedoCover
5 0008
5 390 ₽

Подставка для блюда для стейка, бамбук

13
В наличии 25 шт.
Распродажа
Фотография товара Доска для подачи из дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, произведённого компанией ChiedoCover
3 2109
3 490 ₽

Доска для подачи из дуба

11
В наличии 20 шт.
Столы пластиковые складные
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для подачи прямоугольный с бортом дуб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 1006
3 290 ₽

Ящик для подачи прямоугольный с бортом дуб, черный

9
В наличии 15 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, деревянная, произведённого компанией ChiedoCover
1 9503
2 000 ₽

Доска для подачи из дуба, деревянная

8
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для подачи дуб, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 81010
5 300 ₽

Ящик для подачи дуб, коричневый

8
В наличии 11 шт.
Распродажа
Фотография товара Поднос для подачи пластик, белый, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Поднос для подачи пластик, белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 7702
1 790 ₽

Поднос для подачи пластик, белый, серый

6
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для подачи прямоугольный с бортом дуб, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
4 7707
5 090 ₽

Ящик для подачи прямоугольный с бортом дуб, светлое дерево

6
В наличии 8 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, деревянная, произведённого компанией ChiedoCover
2 0407
2 190 ₽

Доска для подачи дуб, деревянная

12
В наличии 44 шт.
Распродажа
Фотография товара Доска для подачи с узором дуб, светлое и темное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи с узором дуб, светлое и темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
2 4107
2 590 ₽

Доска для подачи с узором дуб, светлое и темное дерево

15
В наличии 8 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для булочек дуб, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
5 2007
5 590 ₽

Ящик для булочек дуб, коричневая

11
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Доска для стейка бук, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для стейка бук, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 3806
3 590 ₽

Доска для стейка бук, бежевый

8
В наличии 37 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи «Фобос» керамика, черный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
3 7409
4 090 ₽

Доска для подачи «Фобос» керамика, черный, синий

6
В наличии 10 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, черная, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
2 4107
2 590 ₽

Доска для подачи дуб, черная, коричневая

7
В наличии 25 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи с изогнутой ручкой дуб, произведённого компанией ChiedoCover
2 3407
2 490 ₽

Доска для подачи с изогнутой ручкой дуб

5
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
990

Доска для подачи из дуба, коричневая

8
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи «Топор» с ручкой, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
3 2507
3 490 ₽

Доска для подачи «Топор» с ручкой, дуб

14
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, черная, произведённого компанией ChiedoCover
2 4107
2 590 ₽

Доска для подачи дуб, черная

11
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Доска для подачи круглая с выемкой дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи круглая с выемкой дуб, произведённого компанией ChiedoCover
2 2004
2 290 ₽

Доска для подачи круглая с выемкой дуб

14
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Доска для подачи дуб, черный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, черный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 5705
2 690 ₽

Доска для подачи дуб, черный, коричневый

5
В наличии 24 шт.
Распродажа
Фотография товара Доска для подачи темный дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи темный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
2 81010
3 100 ₽

Доска для подачи темный дуб

6
В наличии 15 шт.
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