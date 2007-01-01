Столешницы ЛДСП

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Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, круглая, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
9Хит

Столешница ЛДСП, круглая, орех

Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, круглая, дуб беленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
16

Столешница ЛДСП, круглая, дуб беленый

Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, круглая, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
6Хит

Столешница ЛДСП, круглая, венге

Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, круглая, белый шагрень, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
16

Столешница ЛДСП, круглая, белый шагрень

Столешница ЛДСП, дуб беленыйНастоящее фото товара Столешница ЛДСП, дуб беленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
11

Столешница ЛДСП, дуб беленый

Столешница ЛДСП, белаяНастоящее фото товара Столешница ЛДСП, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
13Хит

Столешница ЛДСП, белая

Столешница ЛДСП, орехНастоящее фото товара Столешница ЛДСП, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
14Хит

Столешница ЛДСП, орех

Столешница ЛДСП, венгеНастоящее фото товара Столешница ЛДСП, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
14

Столешница ЛДСП, венге

Настоящее фото товара Столешница ЛДСП 600х600 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 980
Оптовая цена
10

Столешница ЛДСП 600х600 с алюминиевой кромкой

Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 499
Оптовая цена
7

Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой

Настоящее фото товара Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
10

Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой

Настоящее фото товара Столшница ЛДСП d800 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
12

Столшница ЛДСП d800 с алюминиевой кромкой

Настоящее фото товара Столшница ЛДСП 700х700 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 999
Оптовая цена
5

Столшница ЛДСП 700х700 с алюминиевой кромкой

Настоящее фото товара Столшница ЛДСП 800х800 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
7

Столшница ЛДСП 800х800 с алюминиевой кромкой

Настоящее фото товара Столшница ЛДСП 1200х800 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 380
Оптовая цена
6

Столшница ЛДСП 1200х800 с алюминиевой кромкой

Настоящее фото товара Столешница Oxalit Arentariya, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
11

Столешница Oxalit Arentariya

Настоящее фото товара Столешница Oxalit Belfast, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
10

Столешница Oxalit Belfast

Настоящее фото товара Столешница Oxalit Gorniy, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
11

Столешница Oxalit Gorniy

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Настоящее фото товара Столешница Oxalit Kantri, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
15

Столешница Oxalit Kantri

Настоящее фото товара Столешница Oxalit Kilkini, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
14

Столешница Oxalit Kilkini

Настоящее фото товара Столешница Oxalit Maduro, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
7

Столешница Oxalit Maduro

Настоящее фото товара Столешница Oxalit Naomi, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
7

Столешница Oxalit Naomi

Настоящее фото товара Столешница Oxalit NewPort, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
7

Столешница Oxalit NewPort

Настоящее фото товара Столешница Oxalit American, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
9

Столешница Oxalit American

Настоящее фото товара Столешница Oxalit Palermo, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
8

Столешница Oxalit Palermo

Настоящее фото товара Столешница Oxalit светлый сланец, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
7

Столешница Oxalit светлый сланец

Настоящее фото товара Столешница Oxalit солино темный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
5

Столешница Oxalit солино темный

Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Somero, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
9

Столешница Oxalit Somero

Настоящее фото товара Столешница Oxalit Loredo, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
12

Столешница Oxalit Loredo

Настоящее фото товара Столешница Oxalit Valencia, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
6

Столешница Oxalit Valencia

Столешница ЛДСП, 800x800x38Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, 800x800x38, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
12

Столешница ЛДСП, 800x800x38

Столешница ЛДСП, 900x900x38Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, 900x900x38, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
8

Столешница ЛДСП, 900x900x38

Столешница ЛДСП, 1200x800x38Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, 1200x800x38, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
13

Столешница ЛДСП, 1200x800x38

Столешница ЛДСП, 1200x900x38Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, 1200x900x38, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена
6

Столешница ЛДСП, 1200x900x38

Столешница ЛДСП, 1400x900x38Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, 1400x900x38, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
13

Столешница ЛДСП, 1400x900x38

Столешница ЛДСП, 1500x800x38Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, 1500x800x38, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
13

Столешница ЛДСП, 1500x800x38

Столешница ЛДСП, 1800x800x38Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, 1800x800x38, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
7

Столешница ЛДСП, 1800x800x38

Столешница ЛДСП, 1800x900x38Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, 1800x900x38, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
5

Столешница ЛДСП, 1800x900x38

Столешница Омега, ДСПНастоящее фото товара Столешница Омега, ДСП, произведённого компанией ChiedoCover
1 890
Оптовая цена
6

Столешница Омега, ДСП

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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