Столешница ЛДСП, круглая, орех
Столешница ЛДСП, круглая, дуб беленый
Столешница ЛДСП, круглая, венге
Столешница ЛДСП, круглая, белый шагрень
Столешница ЛДСП, дуб беленый
Столешница ЛДСП, белая
Столешница ЛДСП, орех
Столешница ЛДСП, венге
Столешница ЛДСП 600х600 с алюминиевой кромкойГарантия12 месяцев на нашу продукцию
Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой
Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой
Столшница ЛДСП d800 с алюминиевой кромкой
Столшница ЛДСП 700х700 с алюминиевой кромкой
Столшница ЛДСП 800х800 с алюминиевой кромкой
Столшница ЛДСП 1200х800 с алюминиевой кромкой
Столешница Oxalit Arentariya
Столешница Oxalit Belfast
Столешница Oxalit Gorniy
Столешница Oxalit Kantri
Столешница Oxalit Kilkini
Столешница Oxalit Maduro
Столешница Oxalit Naomi
Столешница Oxalit NewPort
Столешница Oxalit American
Столешница Oxalit Palermo
Столешница Oxalit светлый сланец
Столешница Oxalit солино темныйДоставкаот 2 дней по России и СНГ
Столешница Oxalit Somero
Столешница Oxalit Loredo
Столешница Oxalit Valencia
Столешница ЛДСП, 800x800x38
Столешница ЛДСП, 900x900x38
Столешница ЛДСП, 1200x800x38
Столешница ЛДСП, 1200x900x38
Столешница ЛДСП, 1400x900x38
Столешница ЛДСП, 1500x800x38
Столешница ЛДСП, 1800x800x38
Столешница ЛДСП, 1800x900x38
Столешница Омега, ДСП
от 2 дней, по всей России и СНГ
на всю продукцию, скидки и акции
мебели и текстиля
Наличный и безаличный расчет, частичная оплата
Более 90% продукции мы производим сами
Готовая к отправке и индивидуальная продукция
Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня