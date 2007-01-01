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          Консоли

          от 8 390 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Стол Консоль Инсигния, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          26 390 ₽32 999 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Консоль Инсигния
          Настоящее фото товара Стол Консоль Арт Деко серебро, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          22 890 ₽28 599 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Консоль Арт Деко серебро
          Настоящее фото товара Стол Консоль Арт Деко розовое золото, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          29 090 ₽36 999 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Консоль Арт Деко розовое золото
          Настоящее фото товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          18 490 ₽23 099 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро
          Настоящее фото товара Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-30%
          20 290 ₽28 599 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро
          Настоящее фото товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          22 890 ₽28 599 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото
          Настоящее фото товара Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          24 690 ₽30 799 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото
          Настоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          21 190 ₽26 399 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро
          Настоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 розовое золото, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          26 390 ₽32 999 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Консольный столик Арт Деко 115 x 30 розовое золото
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          26 390 ₽32 999 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото
          Настоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золото, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          29 090 ₽36 299 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золото
          Настоящее фото товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          18 490 ₽23 099 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро
          Настоящее фото товара Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          21 990 ₽27 499 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро
          Настоящее фото товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          22 890 ₽28 599 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Консольный столик Инсигния 115 x 30 золото
          Настоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 темный, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          26 390 ₽32 999 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Консольный столик Арт Деко 115 x 30 темный
          Настоящее фото товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 темный, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          22 890 ₽28 599 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Консольный столик Инсигния 115 x 30 темный
          Настоящее фото товара Консоль Бистерс, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Консоль Бистерс
          Настоящее фото товара Стол консольный Хельга 1, произведённого компанией ChiedoCover
          28 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол консольный Хельга 1
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стол консольный Хельга 2, произведённого компанией ChiedoCover
          29 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол консольный Хельга 2
          Настоящее фото товара Стол консольный Хельга 3, произведённого компанией ChiedoCover
          29 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол консольный Хельга 3
          Настоящее фото товара Стол консольный Хельга 4, произведённого компанией ChiedoCover
          35 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол консольный Хельга 4
          Настоящее фото товара Стол консольный Классика 1, произведённого компанией ChiedoCover
          28 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол консольный Классика 1
          Настоящее фото товара Стол консольный Классика 2, произведённого компанией ChiedoCover
          28 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол консольный Классика 2
          Настоящее фото товара Стол консольный Классика 3, произведённого компанией ChiedoCover
          45 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол консольный Классика 3
          Настоящее фото товара Стол консольный Классика 4, произведённого компанией ChiedoCover
          47 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол консольный Классика 4
          Настоящее фото товара Стол консольный Классика 5, произведённого компанией ChiedoCover
          64 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол консольный Классика 5
          Настоящее фото товара Стол консольный Лотос 1, произведённого компанией ChiedoCover
          28 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол консольный Лотос 1
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стол консольный Диез 1, произведённого компанией ChiedoCover
          28 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол консольный Диез 1
          Настоящее фото товара Стол консольный Лотос 1/1, произведённого компанией ChiedoCover
          28 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол консольный Лотос 1/1
          Настоящее фото товара Стол консольный Диез 2, произведённого компанией ChiedoCover
          28 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол консольный Диез 2
          Настоящее фото товара Стол консольный Верона 2, произведённого компанией ChiedoCover
          46 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол консольный Верона 2
          Настоящее фото товара Стол консольный Диез 2 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
          22 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол консольный Диез 2 ДК
          Настоящее фото товара Стол консольный Диез 3 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
          22 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол консольный Диез 3 ДК
          Настоящее фото товара Стол консольный Хельга 2 высокий, произведённого компанией ChiedoCover
          24 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол консольный Хельга 2 высокий
          Настоящее фото товара Стол консольный Классика высокий, произведённого компанией ChiedoCover
          24 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол консольный Классика высокий
          Настоящее фото товара Стол консольный Венеция 5/1, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол консольный Венеция 5/1
          Настоящее фото товара Стол консольный Венеция ДК, произведённого компанией ChiedoCover
          21 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол консольный Венеция ДК
          Настоящее фото товара Стол консольный Венеция 2 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
          22 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол консольный Венеция 2 ДК
          Настоящее фото товара Стол консольный Венеция 3 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
          21 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол консольный Венеция 3 ДК
          Настоящее фото товара Стол консольный Венеция 3/1 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
          26 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол консольный Венеция 3/1 ДК
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Стол консольный Венеция 4 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
          22 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол консольный Венеция 4 ДК
          Настоящее фото товара Стол консольный Венеция 4/1 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
          27 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол консольный Венеция 4/1 ДК
          Настоящее фото товара Стол консольный Бемоль, произведённого компанией ChiedoCover
          14 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол консольный Бемоль
          Настоящее фото товара Стол консольный Бемоль 2, произведённого компанией ChiedoCover
          14 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол консольный Бемоль 2
          Настоящее фото товара Стол консольный Диез, произведённого компанией ChiedoCover
          18 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол консольный Диез
          Настоящее фото товара Стол консольный Диез 2 высокий, произведённого компанией ChiedoCover
          19 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол консольный Диез 2 высокий

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

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