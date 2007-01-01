Деревянные подстолья

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Подстолье Орион 2, произведённого компанией ChiedoCover
8 370 ₽
Оптовая цена
4.8
Подстолье Орион 2
Настоящее фото товара Подстолье Сатурн, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Подстолье Сатурн
Настоящее фото товара Подстолье Сатурн 2, произведённого компанией ChiedoCover
8 430 ₽
Оптовая цена
4.4
Подстолье Сатурн 2
Настоящее фото товара Подстолье Прага, произведённого компанией ChiedoCover
5 030 ₽
Оптовая цена
4.2
Подстолье Прага
Настоящее фото товара Подстолье Прага 2, произведённого компанией ChiedoCover
7 260 ₽
Оптовая цена
4.3
Подстолье Прага 2
Настоящее фото товара Подстолье Париж, произведённого компанией ChiedoCover
9 550 ₽
Оптовая цена
4.6
Подстолье Париж
Настоящее фото товара Подстолье Париж 2, произведённого компанией ChiedoCover
16 740 ₽
Оптовая цена
4.9
Подстолье Париж 2
Настоящее фото товара Подстолье Глазго, произведённого компанией ChiedoCover
13 620 ₽
Оптовая цена
4.3
Подстолье Глазго
Настоящее фото товара Подстолье Модена, произведённого компанией ChiedoCover
11 720 ₽
Оптовая цена
5
Подстолье Модена
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Подстолье Наполи-2, произведённого компанией ChiedoCover
21 870 ₽
Оптовая цена
4.7
Подстолье Наполи-2
Настоящее фото товара Подстолье Уэльс -1 NEW, произведённого компанией ChiedoCover
6 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Подстолье Уэльс -1 NEW
Настоящее фото товара Подстолье Уэльс -2 NEW, произведённого компанией ChiedoCover
10 600 ₽
Оптовая цена
4.5
Подстолье Уэльс -2 NEW
Настоящее фото товара Подстолье Везувий Д одинарное, произведённого компанией ChiedoCover
4 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Подстолье Везувий Д одинарное
Настоящее фото товара Подстолье Везувий Д двойное, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Подстолье Везувий Д двойное
Настоящее фото товара Подстолье Везувий М квадратное, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Подстолье Везувий М квадратное
Настоящее фото товара Подстолье Везувий МН2 двойное, произведённого компанией ChiedoCover
9 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Подстолье Везувий МН2 двойное
Настоящее фото товара Подстолье Везувий М2 двойное, произведённого компанией ChiedoCover
11 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Подстолье Везувий М2 двойное
Настоящее фото товара Подстолье София 80х80, произведённого компанией ChiedoCover
5 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Подстолье София 80х80
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Настоящее фото товара Подстолье София 120х80, произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Подстолье София 120х80
Настоящее фото товара Подстолье Квадро 120х80, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Подстолье Квадро 120х80
Настоящее фото товара Подстолье Квадро 80х80, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
5
Подстолье Квадро 80х80
Настоящее фото товара Подстолье Везувий МК круглое, произведённого компанией ChiedoCover
6 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Подстолье Везувий МК круглое
Настоящее фото товара Подстолье Везувий МНК круглое, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Подстолье Везувий МНК круглое
Настоящее фото товара Подстолье Cover, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Подстолье Cover
Настоящее фото товара Подстолье Cover светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Подстолье Cover светлый орех
Настоящее фото товара Подстолье Cover №2 выбеленный, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Подстолье Cover №2 выбеленный
Настоящее фото товара Подстолье Cover №2 светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Подстолье Cover №2 светлый орех
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Подстолье Cover №2 темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Подстолье Cover №2 темный орех
Настоящее фото товара Подстолье Техас, произведённого компанией ChiedoCover
4 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Подстолье Техас
Настоящее фото товара Подстолье Лофт деревянное ХО, произведённого компанией ChiedoCover
25 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Подстолье Лофт деревянное ХО
Настоящее фото товара Подстолье Лофт деревянное Trio, произведённого компанией ChiedoCover
23 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Подстолье Лофт деревянное Trio
Настоящее фото товара Подстолье Лофт деревянное Трапеция, произведённого компанией ChiedoCover
20 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Подстолье Лофт деревянное Трапеция
Настоящее фото товара Подстолье Лофт деревянное Дизайн О, произведённого компанией ChiedoCover
18 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Подстолье Лофт деревянное Дизайн О
Настоящее фото товара Подстолье Лофт деревянное Дизайн Т, произведённого компанией ChiedoCover
9 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Подстолье Лофт деревянное Дизайн Т
Настоящее фото товара Опора для стола Дизайн О, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Опора для стола Дизайн О
Настоящее фото товара Подстолье Висбо, произведённого компанией ChiedoCover
4 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Подстолье Висбо
Настоящее фото товара Подстолье Лофт деревянное Трапеция Т, произведённого компанией ChiedoCover
10 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Подстолье Лофт деревянное Трапеция Т
Настоящее фото товара Подстолье деревянное Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
34 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Подстолье деревянное Венеция
Настоящее фото товара Подстолье деревянное Баухауз, произведённого компанией ChiedoCover
49 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Подстолье деревянное Баухауз
Настоящее фото товара Подстолье деревянное Нюрберг, произведённого компанией ChiedoCover
34 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Подстолье деревянное Нюрберг

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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