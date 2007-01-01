Зеленые стулья

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 640 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый
Настоящее фото товара Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4
Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая
Настоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover-12%
НовинкаХит
1 490 ₽1 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Азия 20мм
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - салатовый арш, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 640 ₽
Оптовая цена
3.9
Стул Хит 25мм - салатовый арш
Настоящее фото товара Стул складной Торни, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул складной Торни, зеленый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
1 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Настоящее фото товара Стул Гиза Зеленый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 650 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Гиза Зеленый, пластиковый
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Настоящее фото товара Стул Eames Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Eames Зеленый
Настоящее фото товара Стул Eames DSR зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Eames DSR зеленый
Настоящее фото товара Стул Дублин лепесток перца, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 100 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Дублин лепесток перца
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
9 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Венера диамант вельвет изумрудный
Настоящее фото товара Стул Оскар вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover-17%
Новинка
9 990 ₽11 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Оскар вельвет изумрудный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Борно зеленый
Настоящее фото товара Стул прованс-5, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 800 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул прованс-5, с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул Tolix Салатовый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Tolix Салатовый глянцевый
Настоящее фото товара Стул Eames W зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Eames W зеленый
Настоящее фото товара Стул 06113АМ зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул 06113АМ зеленый
Настоящее фото товара Стул 06114АМ салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул 06114АМ салатовый
Настоящее фото товара Стул Eames M зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-16%
Новинка
2 190 ₽2 590 ₽
Оптовая цена
4
Стул Eames M зеленый
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк зеленый патина, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кроссбэк зеленый патина
Настоящее фото товара Стул барный Валенсия, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
Новинка
4 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул барный Валенсия, зеленый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул прованс-4, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 225 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул прованс-4
Настоящее фото товара Стул Hercules малахит, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 750 ₽
Оптовая цена
5
Стул Hercules малахит
Настоящее фото товара Стул Майя, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 300 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Майя, зеленый
Настоящее фото товара Стул Eames, зеленый прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Eames, зеленый прозрачный
Настоящее фото товара Стул Tulip, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Tulip
Настоящее фото товара Стул Валенсия, бархат, зеленый лайм, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Валенсия, бархат, зеленый лайм
Настоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Настоящее фото товара Стул Турин, бархат изумрудный, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Турин, бархат изумрудный, золотые ножки
Настоящее фото товара Стул Турин, бархат маренго, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Турин, бархат маренго, золотые ножки
Настоящее фото товара Стул Киберон зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Киберон зеленый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Зеленый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 790 ₽
Оптовая цена
5
Стул Наполеон Зеленый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 640 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Гильермо темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Гильермо темно-зеленый
Настоящее фото товара Стул Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки
Настоящее фото товара Стул Валенсия NEW, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽4 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Валенсия NEW, зеленый
Настоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул барный Ститч, вельвет изумрудный

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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