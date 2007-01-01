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Разместите свои товары на нашем сайте

Приглашаем производителей к сотрудничеству

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Мы постоянно работаем над расширением ассортимента продукции, поэтому заинтересованы в партнёрстве с новыми производителями мебели и текстиля

Что мы предлагаем?

  • Размещение ваших товаров

    На 6-ти эффективных площадках
    для продажи

  • Эффективное продвижение

    Прорекламируем ваши товары потенциальным клиентам

  • Повышение прибыли

    Приведем новых клиентов
    и увеличим количество сделок

  • Обновления сайта

    Сайт становится лучше и удобнее для клиентов каждый день благодаря IT-отделу компании

  • Большая клиентская база

    С 2007 года мы собрали базу постоянных покупателей в сфере питания, которые будут рады увидеть обновление ассортимента

Заинтересованы сотрудничеством?

Заполните анкету поставщика. Мы рассмотрим все варианты сотрудничества и постараемся предложить взаимовыгодные условия

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Или свяжитесь с нами любым удобным способом

zakup@chiedocover.ru +7 922 900 5916

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