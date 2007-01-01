Комплекты банкетного текстиля

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Столовая группа, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Столовая группа
Настоящее фото товара Столовая группа 01, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Столовая группа 01
Настоящее фото товара Столовая группа 02, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Столовая группа 02
Настоящее фото товара Столовая группа 03, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Столовая группа 03
Настоящее фото товара Столовая группа 04, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Столовая группа 04
Настоящее фото товара Столовая группа 05, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Столовая группа 05
Настоящее фото товара Столовая группа 06, произведённого компанией ChiedoCover
12 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Столовая группа 06
Настоящее фото товара Столовая группа 07, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Столовая группа 07
Настоящее фото товара Столовая группа 08, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Столовая группа 08
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Столовая группа 09, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
5
Столовая группа 09
Настоящее фото товара Столовая группа 10, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Столовая группа 10
Настоящее фото товара Столовая группа 11, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Столовая группа 11
Настоящее фото товара Столовая группа 12, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
5
Столовая группа 12
Настоящее фото товара Столовая группа 13, произведённого компанией ChiedoCover
16 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Столовая группа 13
Настоящее фото товара Столовая группа 14, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Столовая группа 14

Какой текстиль идеально Вам подойдет?

Ответьте на 4 вопроса, и мы подберем лучший вариант

Подобрать текстиль
Настоящее фото товара Столовая группа 15, произведённого компанией ChiedoCover
14 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Столовая группа 15
Настоящее фото товара Столовая группа 16, произведённого компанией ChiedoCover
17 060 ₽
Оптовая цена
4.3
Столовая группа 16
Настоящее фото товара Столовая группа 17, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Столовая группа 17
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Настоящее фото товара Столовая группа 18, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Столовая группа 18
Настоящее фото товара Столовая группа 19, произведённого компанией ChiedoCover
9 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Столовая группа 19
Настоящее фото товара Столовая группа 20, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Столовая группа 20
Настоящее фото товара Столовая группа 21, произведённого компанией ChiedoCover
7 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Столовая группа 21
Настоящее фото товара Столовая группа 22, произведённого компанией ChiedoCover
15 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Столовая группа 22
Настоящее фото товара Столовая группа 23, произведённого компанией ChiedoCover
6 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Столовая группа 23
Настоящее фото товара Столовая группа 24, произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Столовая группа 24
Настоящее фото товара Столовая группа 25, произведённого компанией ChiedoCover
6 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Столовая группа 25
Настоящее фото товара Столовая группа 26, произведённого компанией ChiedoCover
8 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Столовая группа 26
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Столовая группа 27, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Столовая группа 27
Настоящее фото товара Столовая группа 28, произведённого компанией ChiedoCover
8 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Столовая группа 28
Настоящее фото товара Столовая группа 29, произведённого компанией ChiedoCover
8 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Столовая группа 29
Настоящее фото товара Столовая группа 30, произведённого компанией ChiedoCover
17 890 ₽
Оптовая цена
5
Столовая группа 30
Настоящее фото товара Столовая группа 31, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
5
Столовая группа 31
Настоящее фото товара Столовая группа 32, произведённого компанией ChiedoCover
6 200 ₽
Оптовая цена
4.1
Столовая группа 32
Настоящее фото товара Столовая группа на 2 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
7 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Столовая группа на 2 персоны
Настоящее фото товара Столовая группа на 6 персон, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
21 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Столовая группа на 6 персон, синяя
Настоящее фото товара Столовая группа на 6 персон, красная, произведённого компанией ChiedoCover
21 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Столовая группа на 6 персон, красная
Настоящее фото товара Комплект банкетного текстиля на 8 персон, евро, произведённого компанией ChiedoCover
11 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Комплект банкетного текстиля на 8 персон, евро
Настоящее фото товара Комплект банкетного текстиля на 8 персон, произведённого компанией ChiedoCover
17 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Комплект банкетного текстиля на 8 персон
Настоящее фото товара Комплект банкетного текстиля на 8 персон, Журавинка, Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
15 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Комплект банкетного текстиля на 8 персон, Журавинка, Ричард
Настоящее фото товара Комплект для стола и стульев, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Комплект для стола и стульев, светло-бежевый
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Комплект для стола и стульев, жаккардовый, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
9 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Комплект для стола и стульев, жаккардовый, голубой
Настоящее фото товара Комплект для стола и стульев, жаккардовый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Комплект для стола и стульев, жаккардовый, коричневый
Настоящее фото товара Комплект для стола и стульев, жаккардовый, красный, произведённого компанией ChiedoCover
9 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Комплект для стола и стульев, жаккардовый, красный
Настоящее фото товара Комплект для стола и стульев, жаккардовый, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
14 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Комплект для стола и стульев, жаккардовый, фиолетовый

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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