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Деревянные стулья

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Венские94 товара
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Классические138 товаров
Барные
Барные51 товар
Наполеон
Наполеон33 товара
Такер
Такер42 товара
Кьявари
Кьявари43 товара
Кроссбэк
Кроссбэк28 товаров
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк, старинный орех деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, старинный орех деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Стул Кроссбэк, старинный орех деревянный

493
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Белый, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
4 99036
7 690 ₽

Стул Кьявари Белый, деревянный

328
В наличии 215 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк, корица деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, корица деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Стул Кроссбэк, корица деревянный

45
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул складной Компакт, береза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Компакт, береза, произведённого компанией ChiedoCover
1 79061
4 500 ₽

Стул складной Компакт, береза

7
  • черный
  • светлое дерево
В наличии 68 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул деревянный Наполеон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover
5 99029
8 390 ₽

Стул деревянный Наполеон

413
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Такер, черный деревянный деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, черный деревянный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул Такер, черный деревянный деревянный

43
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Такер, зеленый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, зеленый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул Такер, зеленый деревянный

33
Фотография товара Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
8 690

Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой

33
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Роквелл, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роквелл, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
6 59042
11 290 ₽

Стул Роквелл, голубой

415
Фотография товара Стул Наполеон с подушкой, велюр Velutto 03, каркас бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон с подушкой, велюр Velutto 03, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Стул Наполеон с подушкой, велюр Velutto 03, каркас бук

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
6 59042
11 290 ₽

Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех деревянный

38
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул складной Компакт, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Компакт, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
3 59031
5 190 ₽

Стул складной Компакт, морилка черная

10
  • черный
  • светлое дерево
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Антик, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Антик, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул Кьявари Антик, деревянный

325
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк, светлый орех деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Стул Кроссбэк, светлый орех деревянный

36
В наличии 25 шт.В пути 100 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой деревянный

46
  • бежевый, белый
  • коричневый
  • белый
  • орех
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Наполеон Черный, деревянный деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон Черный, деревянный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
5 99029
8 390 ₽

Стул Наполеон Черный, деревянный деревянный

427
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Наполеон старинный орех, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон старинный орех, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
8 4906
8 990 ₽

Стул Наполеон старинный орех, деревянный

416
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул Кьявари Красное дерево, деревянный деревянный

340
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Наполеон Коричневый, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
7 89010
8 690 ₽

Стул Наполеон Коричневый, деревянный

424
Фотография товара Стул Кросс-кантри c подушкой деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кросс-кантри c подушкой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
8 690

Стул Кросс-кантри c подушкой деревянный

43
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 39022
6 890 ₽

Стул Кроссбэк, белый

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Наполеон, патина с серебром деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон, патина с серебром деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
9 1906
9 690 ₽

Стул Наполеон, патина с серебром деревянный

434
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Такер, голубой деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул Такер, голубой деревянный

43
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Такер, серый деревянный деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, серый деревянный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул Такер, серый деревянный деревянный

39
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Такер, желтый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, желтый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул Такер, желтый деревянный

30
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк дерево, венге деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Стул Кроссбэк дерево, венге деревянный

76
Тележки для горничных
Фотография товара Стул деревянный уличный Прайд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный уличный Прайд, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стул деревянный уличный Прайд

60
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Такер, синий деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, синий деревянный , произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул Такер, синий деревянный

31
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк флаг деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк флаг деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
9 490

Стул Кроссбэк флаг деревянный

71
Распродажа
Фотография товара Стул Наполеон, патина белая, с оливковой подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон, патина белая, с оливковой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
9 0907
9 690 ₽

Стул Наполеон, патина белая, с оливковой подушкой

416
Распродажа
Фотография товара Стул Наполеон Зеленый, с подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон Зеленый, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
8 7905
9 190 ₽

Стул Наполеон Зеленый, с подушкой

421
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк с подушкой, рогожка ESPO 82, каркас бук, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подушкой, рогожка ESPO 82, каркас бук, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Стул Кроссбэк с подушкой, рогожка ESPO 82, каркас бук, белый

9
  • бежевый, белый
  • коричневый
  • белый
  • орех
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Шампань, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Шампань, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул Кьявари Шампань, деревянный

341
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Такер, патина, с бежевой подушкой деревянные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, патина, с бежевой подушкой деревянные , произведённого компанией ChiedoCover
10 190

Стул Такер, патина, с бежевой подушкой деревянные

31
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина деревянный

419
Хит
Фотография товара Стул Кьявари 2,подушка велюр Тедди 833, молдинг старое золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари 2,подушка велюр Тедди 833, молдинг старое золото, произведённого компанией ChiedoCover
14 890

Стул Кьявари 2,подушка велюр Тедди 833, молдинг старое золото

10
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул Такер, светло-бежевый деревянный

37
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Серебро, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул Кьявари Серебро, деревянный

335
Деревянные стулья
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Черный, деревянный деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул Кьявари Черный, деревянный деревянный

307
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Оранжевый, деревянный деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Оранжевый, деревянный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул Кьявари Оранжевый, деревянный деревянный

304
Фотография товара Стул Руджеро, орех/ шоколад деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руджеро, орех/ шоколад деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
15 190

Стул Руджеро, орех/ шоколад деревянный

45
Фотография товара Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
21 490

Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый деревянный

42
Фотография товара Стул Клето с подлокотниками, патина золото/ ромб деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Клето с подлокотниками, патина золото/ ромб деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
19 090

Стул Клето с подлокотниками, патина золото/ ромб деревянный

43
Фотография товара Стул Руджеро с мягкими подлокотниками, орех/ шоколад деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руджеро с мягкими подлокотниками, орех/ шоколад деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
20 590

Стул Руджеро с мягкими подлокотниками, орех/ шоколад деревянный

41
Фотография товара Стул Oxville деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oxville деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Стул Oxville деревянный

45
  • бежевый, серый
  • зеленый, коричневый
  • Стул Oxville
  • голубой, коричневый
В наличии 56 шт.
Фотография товара Стул деревянный Фабиано бежевый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Фабиано бежевый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Стул деревянный Фабиано бежевый деревянный

34
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул Saloon от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Saloon, произведённого компанией ChiedoCover
15 690

Стул Saloon

99
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Bellucci от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bellucci, произведённого компанией ChiedoCover
27 990

Кресло Bellucci

90
В наличии 37 шт.
Фотография товара Стул Baltimore от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Baltimore, произведённого компанией ChiedoCover
19 990

Стул Baltimore

90
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Knobb, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Knobb, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 29051
14 690 ₽

Стул полубарный Knobb, черный

26
  • бежевый, черный
  • черный
В наличии 37 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Knobb, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Knobb, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 09056
17 990 ₽

Стул барный Knobb, черный

26
  • бежевый, черный
  • черный
В наличии 67 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Harbour, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Harbour, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 59036
13 290 ₽

Стул Harbour, черный

26
В наличии 21 шт.
Фотография товара Стул Maple от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Maple, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Стул Maple

60
В наличии 27 шт.
Фотография товара Стул Oxville, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oxville, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Стул Oxville, голубой

58
  • бежевый, серый
  • зеленый, коричневый
  • Стул Oxville
  • голубой, коричневый
В наличии 74 шт.
Фотография товара Стул Валери, слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валери, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Стул Валери, слоновая кость

35
Фотография товара Стул Айра, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Айра, орех, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Стул Айра, орех

35
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Клето, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Клето, орех, произведённого компанией ChiedoCover
12 790

Стул Клето, орех

31
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стул Бетул, multicolor от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бетул, multicolor, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул Бетул, multicolor

43
В наличии 1 шт.

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