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          Товары по акции

          Деревянные стулья

          от 440 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 710 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Кьявари Коричневый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          Хит
          2 590 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Наполеон Черный, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Такер, серый деревянный
          Настоящее фото товара Обеденный стул Мишель, произведённого компанией ChiedoCover
          4 500 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Обеденный стул Мишель
          Настоящее фото товара Обеденный стул Ресничка, произведённого компанией ChiedoCover
          5 100 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденный стул Ресничка
          Настоящее фото товара Обеденный стул Шевалье, произведённого компанией ChiedoCover
          4 800 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Обеденный стул Шевалье
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 900 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, градиент, произведённого компанией ChiedoCover
          3 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Кроссбэк, венге, градиент
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          2 710 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кроссбэк, старинный орех
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
          2 900 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Кроссбэк, венге, патина белая
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 320 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Кьявари Белый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кьявари Золото, деревянный

          Какие стулья идеально Вам подойдут?

          Ответьте на 4 вопроса, и мы подберем лучший вариант

          Подобрать стулья
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Кьявари Серебро, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари Красное дерево, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Кроссбэк дерево, венге
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стул Такер, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Такер, черный деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Такер, белый деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Такер, синий деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, патина, с бежевой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Такер, патина, с бежевой подушкой
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          Хит
          2 290 ₽2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Наполеон Белый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          Хит
          2 590 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Наполеон Золото, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Зеленый, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 900 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Наполеон Зеленый, с подушкой
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          2 590 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Наполеон Коричневый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Венский, орех, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Венский, орех
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стул Венский, бук, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Венский, бук
          Настоящее фото товара Стул Венский, венге, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Венский, венге
          Настоящее фото товара Стул Венский, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Венский, белый
          Настоящее фото товара Стул-кресло Венское, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул-кресло Венское
          Настоящее фото товара Стул-кресло Венское Классик, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул-кресло Венское Классик
          Настоящее фото товара Стул-кресло Кантри, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          3 490 ₽4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул-кресло Кантри, без подушки
          Настоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне, произведённого компанией ChiedoCover
          2 670 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне
          Настоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          3 060 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото
          Настоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото, произведённого компанией ChiedoCover
          3 060 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото
          Настоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 060 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Бронза, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Кьявари Бронза, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Титан, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кьявари Титан, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари Черный, деревянный
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Стул Кьявари Шампань, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Кьявари Шампань, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Медный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Кьявари Медный, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Аметистовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кьявари Аметистовый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Телегрей, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Кьявари Телегрей, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Оранжевый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кьявари Оранжевый, деревянный

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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