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          Треки и споты

          от 1 090 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Трековый светильник Imex Led Black, произведённого компанией ChiedoCover
          1 650 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Трековый светильник Imex Led Black
          Настоящее фото товара Трековый светильник Imex Led White, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Трековый светильник Imex Led White
          Настоящее фото товара Однофазная шина Imex Black, произведённого компанией ChiedoCover
          1 255 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Однофазная шина Imex Black
          Настоящее фото товара Однофазная шина Imex White, произведённого компанией ChiedoCover
          1 255 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Однофазная шина Imex White
          Настоящее фото товара Трековый светильник Imex , произведённого компанией ChiedoCover
          2 129 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Трековый светильник Imex
          Настоящее фото товара Трековый светильник Citilux Реймс, произведённого компанией ChiedoCover
          10 900 ₽
          Оптовая цена
          5
          Трековый светильник Citilux Реймс
          Настоящее фото товара Трековый светильник Citilux Антиб, произведённого компанией ChiedoCover
          10 060 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Трековый светильник Citilux Антиб
          Настоящее фото товара Спот (поворотный) Citilux Дюрен куб, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Спот (поворотный) Citilux Дюрен куб
          Настоящее фото товара Спот (поворотный) Citilux Дюрен цилиндр , произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Спот (поворотный) Citilux Дюрен цилиндр
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Спот (поворотный) Citilux Дункан, произведённого компанией ChiedoCover
          1 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Спот (поворотный) Citilux Дункан
          Настоящее фото товара Спот (поворотный) Citilux Реймс, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Спот (поворотный) Citilux Реймс
          Настоящее фото товара Спот Citilux Декарт, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Спот Citilux Декарт
          Настоящее фото товара Трековый светильник Lightstar Volta черный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 550 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Трековый светильник Lightstar Volta черный
          Настоящее фото товара Трековый светильник Lightstar Volta белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 550 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Трековый светильник Lightstar Volta белый
          Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Preciso, произведённого компанией ChiedoCover
          1 550 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Трековый светильник Arte Preciso
          Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Periscopio, произведённого компанией ChiedoCover
          3 500 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Трековый светильник Arte Periscopio
          Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Cinto белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Трековый светильник Arte Cinto белый
          Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Cinto черный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Трековый светильник Arte Cinto черный
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Traccia черный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 240 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Трековый светильник Arte Traccia черный
          Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Traccia белый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 240 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Трековый светильник Arte Traccia белый
          Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Lente черный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Трековый светильник Arte Lente черный
          Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Lente белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Трековый светильник Arte Lente белый
          Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Striscia черный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 020 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Трековый светильник Arte Striscia черный
          Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Striscia белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 020 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Трековый светильник Arte Striscia белый
          Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Piccolo, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Трековый светильник Arte Piccolo
          Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Nido, произведённого компанией ChiedoCover
          1 170 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Трековый светильник Arte Nido
          Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Lente cube белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Трековый светильник Arte Lente cube белый
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Трековый светильник Arte Lente cube черный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Трековый светильник Arte Lente cube черный
          Настоящее фото товара Спот Mia тройной, произведённого компанией ChiedoCover
          5 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Спот Mia тройной
          Настоящее фото товара Спот Mia двойной, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Спот Mia двойной
          Настоящее фото товара Спот Mia одинарный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Спот Mia одинарный
          Настоящее фото товара Спот Agnes тройной, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Спот Agnes тройной
          Настоящее фото товара Спот Agnes двойной, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Спот Agnes двойной
          Настоящее фото товара Спот Agnes одинарный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Спот Agnes одинарный
          Настоящее фото товара Трековый светильник Citilux Ринг, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Трековый светильник Citilux Ринг
          Настоящее фото товара Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          10 080 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack
          Настоящее фото товара Гибкая трековая система Odeon Light Cemeta, произведённого компанией ChiedoCover
          8 710 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Гибкая трековая система Odeon Light Cemeta

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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