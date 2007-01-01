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          Современные диваны

          от 6 390 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Диван c каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          20 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван c каретной стяжкой
          Настоящее фото товара Диван Топаз с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover-16%
          10 690 ₽12 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Топаз с каретной стяжкой
          Настоящее фото товара Диван Топаз, произведённого компанией ChiedoCover-35%
          6 490 ₽9 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Топаз
          Настоящее фото товара Диван линейный, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          7 990 ₽10 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван линейный
          Настоящее фото товара Диван модульный для кафе, произведённого компанией ChiedoCover-33%
          6 790 ₽9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван модульный для кафе
          Настоящее фото товара Диван стяжка, хром, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          14 870 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван стяжка, хром
          Настоящее фото товара Диван Клуб, произведённого компанией ChiedoCover
          12 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Клуб
          Настоящее фото товара Диван Стамбул, произведённого компанией ChiedoCover
          21 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Стамбул
          Настоящее фото товара Диван мягкий Принт, произведённого компанией ChiedoCover
          17 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван мягкий Принт
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Диван Парм черный, произведённого компанией ChiedoCover
          17 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Парм черный
          Настоящее фото товара Диван Мюнхен, произведённого компанией ChiedoCover
          9 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Мюнхен
          Настоящее фото товара Диван Камелот Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
          14 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Камелот Лайт
          Настоящее фото товара Диван Портофино, произведённого компанией ChiedoCover
          21 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Портофино
          Настоящее фото товара Диван Чайхана, произведённого компанией ChiedoCover
          20 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван Чайхана
          Настоящее фото товара Диван Бариста, произведённого компанией ChiedoCover
          20 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван Бариста
          Настоящее фото товара Диван Латте, произведённого компанией ChiedoCover
          18 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Латте
          Настоящее фото товара Диван Голливуд двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
          16 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Голливуд двухместный
          Настоящее фото товара Диван Мокко, произведённого компанией ChiedoCover
          16 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Мокко
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Диван Марракеш, произведённого компанией ChiedoCover
          21 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Марракеш
          Настоящее фото товара Диван Чикаго модульный, произведённого компанией ChiedoCover
          15 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Чикаго модульный
          Настоящее фото товара Диван Кубус, произведённого компанией ChiedoCover
          25 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Кубус
          Настоящее фото товара Диван Матрикс, произведённого компанией ChiedoCover
          7 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Матрикс
          Настоящее фото товара Диван Марио, произведённого компанией ChiedoCover
          15 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Марио
          Настоящее фото товара Диван Черчилль, произведённого компанией ChiedoCover
          14 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Черчилль
          Настоящее фото товара Диван Абсент, произведённого компанией ChiedoCover
          25 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Абсент
          Настоящее фото товара Диван Тетрис, произведённого компанией ChiedoCover
          17 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Тетрис
          Настоящее фото товара Диван Айлант, произведённого компанией ChiedoCover
          17 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Айлант
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Диван Торонто , произведённого компанией ChiedoCover
          15 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Торонто
          Настоящее фото товара Диван Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
          9 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Лотос
          Настоящее фото товара Диван Ромео, произведённого компанией ChiedoCover
          8 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Ромео
          Настоящее фото товара Диван Колибри, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Колибри
          Настоящее фото товара Диван Рондо, произведённого компанией ChiedoCover
          9 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Рондо
          Настоящее фото товара Диван Visit, произведённого компанией ChiedoCover
          12 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван Visit
          Настоящее фото товара Диван Джаз, произведённого компанией ChiedoCover
          7 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Джаз
          Настоящее фото товара Диван Visit Lux, произведённого компанией ChiedoCover
          13 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Visit Lux
          Настоящее фото товара Диван Тик-так, произведённого компанией ChiedoCover
          8 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Тик-так
          Настоящее фото товара Диван Антей, произведённого компанией ChiedoCover
          12 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Антей
          Настоящее фото товара Диван Джина, произведённого компанией ChiedoCover
          16 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Джина
          Настоящее фото товара Диван Джаконда, произведённого компанией ChiedoCover
          20 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Джаконда
          Настоящее фото товара Диван Дели, произведённого компанией ChiedoCover
          24 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Дели
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Диван Дели малогабаритный, произведённого компанией ChiedoCover
          15 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Дели малогабаритный
          Настоящее фото товара Диван Глория, произведённого компанией ChiedoCover
          16 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Глория
          Настоящее фото товара Диван Сканди, произведённого компанией ChiedoCover
          21 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Сканди
          Настоящее фото товара Диван Нео, произведённого компанией ChiedoCover
          8 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Нео
          Настоящее фото товара Диван Эдвард, произведённого компанией ChiedoCover
          25 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Эдвард
          Настоящее фото товара Диван Кубус, произведённого компанией ChiedoCover
          45 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Кубус
          Настоящее фото товара Диван Флорида, произведённого компанией ChiedoCover
          14 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Флорида
          Настоящее фото товара Диван Даллас, произведённого компанией ChiedoCover
          14 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван Даллас

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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          Отзывы о продукции ChiedoCover

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