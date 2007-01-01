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          Банкетный текстиль

          От 23 ₽
          Все

          Банкетный текстиль со скидкой

          Настоящее фото товара Чехол 08, спандекс коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          В наличии
          300 ₽340 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Чехол 08, спандекс коричневый
          Настоящее фото товара Чехол 02, спандекс бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-15%
          В наличии
          410 ₽480 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чехол 02, спандекс бирюзовый
          Настоящее фото товара Бант 01, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          В наличии
          110 ₽140 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Бант 01, оранжевый
          Настоящее фото товара Чехол для стола 05, D80см, H110см, произведённого компанией ChiedoCover
          В наличии
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол для стола 05, D80см, H110см
          Настоящее фото товара Скатерть Габардин белый, 145х145 см, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          В наличии
          430 ₽540 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Скатерть Габардин белый, 145х145 см
          Настоящее фото товара Салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-15%
          В наличии
          120 ₽140 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый
          Настоящее фото товара Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок, произведённого компанией ChiedoCover
          В наличии
          120 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок
          Настоящее фото товара Салфетки Габардин, 45x45см, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          В наличии
          90 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Салфетки Габардин, 45x45см, белый
          Стоимость товара скоро изменится

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          Новинки банкетный текстиль

          Настоящее фото товара Чехол 83 Premium двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол 83 Premium двусторонний
          Настоящее фото товара Чехол 08, бархат, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          840 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чехол 08, бархат
          Настоящее фото товара Бант 12, бархат, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          280 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Бант 12, бархат
          Настоящее фото товара Декор на стул Кьявари 03 с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Декор на стул Кьявари 03 с подушкой
          Настоящее фото товара Подушка 04 для стула Кьявари на синтепоне, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          360 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подушка 04 для стула Кьявари на синтепоне
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, красная, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, красная
          Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 5 стульев, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          840 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Транспортировочный чехол на 5 стульев, серый
          Настоящее фото товара Подушка 06 для стула Кьявари, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          620 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подушка 06 для стула Кьявари, синяя
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          Популярный банкетный текстиль

          Настоящее фото товара Чехол 01 цветной, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          340 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Чехол 01 цветной
          Настоящее фото товара Чехол 08 цветной, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          Хит
          300 ₽340 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол 08 цветной
          Настоящее фото товара Чехол 02, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          480 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чехол 02
          Настоящее фото товара Чехол для стола 05, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол для стола 05
          Настоящее фото товара Чехол 45, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          640 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чехол 45
          Настоящее фото товара Чехол 35, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чехол 35
          Настоящее фото товара Чехол 15, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          440 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Чехол 15
          Настоящее фото товара Скатерть Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          710 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скатерть Ричард
          Все

          Чехлы из спандекса

          Настоящее фото товара Чехол 01 белый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          В наличииХит
          249 ₽299 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чехол 01 белый
          Настоящее фото товара Чехол 08 белый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          В наличииХит
          249 ₽299 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чехол 08 белый
          Настоящее фото товара Чехол 37, произведённого компанией ChiedoCover
          590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Чехол 37
          Настоящее фото товара Чехол 44, произведённого компанией ChiedoCover
          740 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Чехол 44
          Настоящее фото товара Чехол 67, произведённого компанией ChiedoCover
          890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Чехол 67
          Настоящее фото товара Чехол 06, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чехол 06
          Настоящее фото товара Чехол 18, произведённого компанией ChiedoCover
          720 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чехол 18
          Настоящее фото товара Чехол 66, произведённого компанией ChiedoCover
          860 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чехол 66
          Все

          Чехлы Premium

          Настоящее фото товара Чехол 74 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 120 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чехол 74 Premium
          Настоящее фото товара Чехол 68 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
          960 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Чехол 68 Premium
          Настоящее фото товара Чехол 69 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чехол 69 Premium
          Настоящее фото товара Чехол 70 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
          1 120 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чехол 70 Premium
          Настоящее фото товара Чехол 71 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Чехол 71 Premium
          Настоящее фото товара Чехол 72 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Чехол 72 Premium
          Настоящее фото товара Чехол 73 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чехол 73 Premium
          Настоящее фото товара Чехол 75 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чехол 75 Premium
          Все

          Чехлы из габардина

          Настоящее фото товара Чехол IKEA, произведённого компанией ChiedoCover
          520 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Чехол IKEA
          Настоящее фото товара Чехол 42, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          440 ₽490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чехол 42
          Настоящее фото товара Чехол 16, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Чехол 16
          Настоящее фото товара Чехол 11, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чехол 11
          Настоящее фото товара Чехол 54, произведённого компанией ChiedoCover
          640 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол 54
          Настоящее фото товара Чехол 12, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чехол 12
          Настоящее фото товара Чехол 21, произведённого компанией ChiedoCover
          590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Чехол 21
          Настоящее фото товара Чехол 26, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          590 ₽650 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чехол 26
          Все

          Чехлы на стулья Кьявари

          Настоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          340 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чехол 52 на стул Кьявари, бирюзовый
          Настоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, красный, произведённого компанией ChiedoCover
          340 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Чехол 52 на стул Кьявари, красный
          Настоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, синий, произведённого компанией ChiedoCover
          340 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол 52 на стул Кьявари, синий
          Настоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
          340 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чехол 52 на стул Кьявари, розовый
          Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
          340 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый
          Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          340 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Чехол 01 на стул Кьявари, желтый
          Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          340 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый
          Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, красный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          340 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Чехол 01 на стул Кьявари, красный
          Все

          Чехлы на стулья Eames

          Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          450 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Чехол Е01 на стул Eames
          Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный
          Настоящее фото товара Чехол Е02 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          440 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол Е02 на стул Eames
          Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover
          590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Чехол Е03 на стул Eames
          Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          720 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, серый
          Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
          720 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, фиолетовый
          Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
          720 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, синий
          Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, произведённого компанией ChiedoCover
          390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный
          Все

          Чехлы на складные стулья

          Настоящее фото товара Чехол S-74, произведённого компанией ChiedoCover
          550 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чехол S-74
          Настоящее фото товара Чехол S-24, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          650 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Чехол S-24
          Настоящее фото товара Чехол S-41, произведённого компанией ChiedoCover
          790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Чехол S-41
          Настоящее фото товара Чехол 20, произведённого компанией ChiedoCover
          590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чехол 20
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          Банты и украшения на спинки стула

          Настоящее фото товара Бант 01, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          Хит
          110 ₽140 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Бант 01
          Настоящее фото товара Бант 02, произведённого компанией ChiedoCover
          210 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Бант 02
          Настоящее фото товара Бант 03, произведённого компанией ChiedoCover
          190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Бант 03
          Настоящее фото товара Бант 04, произведённого компанией ChiedoCover
          120 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Бант 04
          Настоящее фото товара Бант 05, произведённого компанией ChiedoCover
          160 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Бант 05
          Настоящее фото товара Бант 09, произведённого компанией ChiedoCover
          190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Бант 09
          Настоящее фото товара Бант 10, произведённого компанией ChiedoCover
          150 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Бант 10
          Настоящее фото товара Бант 11, произведённого компанией ChiedoCover
          120 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Бант 11
          Все

          Подушки на стулья Кьявари

          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подушка 01 для стула Кьявари, 2см
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, бирюзовая, произведённого компанией ChiedoCover
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, бирюзовая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, сиреневая, произведённого компанией ChiedoCover
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, сиреневая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, синяя
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, зеленая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная, произведённого компанией ChiedoCover
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, белая, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          310 ₽370 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, белая
          Все

          Подушки на стулья Кроссбэк

          Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, белая, произведённого компанией ChiedoCover
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подушка для стула Кроссбэк, белая
          Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подушка для стула Кроссбэк, фиолетовая
          Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подушка для стула Кроссбэк, синяя
          Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, черная, произведённого компанией ChiedoCover
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подушка для стула Кроссбэк, черная
          Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, салатовая, произведённого компанией ChiedoCover
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подушка для стула Кроссбэк, салатовая
          Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, красная, произведённого компанией ChiedoCover
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подушка для стула Кроссбэк, красная
          Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, 2см, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
          460 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подушка для стула Кроссбэк, 2см, зеленая
          Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подушка для стула Кроссбэк, коричневая
          Все

          Подушки на стулья

          Настоящее фото товара Подушка галета зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
          310 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подушка галета зеленая
          Настоящее фото товара Подушка галета красная, произведённого компанией ChiedoCover
          310 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подушка галета красная
          Настоящее фото товара Подушка галета простроченная, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          310 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подушка галета простроченная
          Настоящее фото товара Подушка 3 см на стул Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
          В наличии
          310 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подушка 3 см на стул Кьявари
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover-15%
          400 ₽470 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, бежевая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
          470 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, белая, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, белая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, черная, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, черная
          Все

          Чехлы на столы

          Настоящее фото товара Чехол для стола 09, произведённого компанией ChiedoCover
          770 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чехол для стола 09
          Настоящее фото товара Чехол для стола 03, произведённого компанией ChiedoCover
          1 220 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол для стола 03
          Настоящее фото товара Чехол для стола 01, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Чехол для стола 01
          Настоящее фото товара Чехол для стола 02, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол для стола 02
          Настоящее фото товара Чехол для стола 04, произведённого компанией ChiedoCover
          1 670 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чехол для стола 04
          Настоящее фото товара Чехол для стола 06, произведённого компанией ChiedoCover
          1 560 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Чехол для стола 06
          Настоящее фото товара Чехол для стола 07, произведённого компанией ChiedoCover
          1 580 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чехол для стола 07
          Настоящее фото товара Чехол для стола 08, произведённого компанией ChiedoCover
          1 640 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чехол для стола 08
          Все

          Скатерти и напероны

          Настоящее фото товара Скатерть Габардин, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          430 ₽540 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скатерть Габардин
          Настоящее фото товара Скатерть Журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
          520 ₽
          Оптовая цена
          5
          Скатерть Журавинка
          Настоящее фото товара Скатерть Хельга, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Скатерть Хельга
          Настоящее фото товара Скатерть Лён, произведённого компанией ChiedoCover
          640 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Скатерть Лён
          Настоящее фото товара Скатерть Мати, произведённого компанией ChiedoCover
          660 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Скатерть Мати
          Настоящее фото товара Дорожка для стола, произведённого компанией ChiedoCover
          290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Дорожка для стола
          Настоящее фото товара Наперон, произведённого компанией ChiedoCover
          390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Наперон
          Настоящее фото товара Наперон с бортиком 01, произведённого компанией ChiedoCover
          840 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Наперон с бортиком 01
          Все

          Фуршетные юбки

          Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          540 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Фуршетная юбка 01
          Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, произведённого компанией ChiedoCover
          660 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Фуршетная юбка 02
          Настоящее фото товара Фуршетная юбка 03, произведённого компанией ChiedoCover
          1 100 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Фуршетная юбка 03
          Настоящее фото товара Фуршетная юбка 04, произведённого компанией ChiedoCover
          1 630 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Фуршетная юбка 04
          Настоящее фото товара Зажим белый, произведённого компанией ChiedoCover
          60 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Зажим белый
          Настоящее фото товара Зажим белый с липучкой, произведённого компанией ChiedoCover
          75 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Зажим белый с липучкой
          Настоящее фото товара Зажим прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
          60 ₽
          Оптовая цена
          5
          Зажим прозрачный
          Настоящее фото товара Зажим прозрачный с липучкой, произведённого компанией ChiedoCover
          75 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Зажим прозрачный с липучкой
          Все

          Салфетки

          Настоящее фото товара Салфетки Габардин, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          90 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Салфетки Габардин
          Настоящее фото товара Салфетки Жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
          120 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Салфетки Жаккард
          Настоящее фото товара Салфетки Журавинка, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          105 ₽120 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Салфетки Журавинка
          Настоящее фото товара Салфетки Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
          140 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Салфетки Ричард
          Настоящее фото товара Салфетки Мати, произведённого компанией ChiedoCover
          140 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Салфетки Мати
          Настоящее фото товара Салфетки Лён, произведённого компанией ChiedoCover
          120 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Салфетки Лён
          Настоящее фото товара Салфетки Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
          200 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Салфетки Сатин
          Настоящее фото товара Салфетки Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
          220 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Салфетки Panama Dolce
          Все

          Куверты

          Настоящее фото товара Куверт Габардин, произведённого компанией ChiedoCover
          80 ₽
          Оптовая цена
          5
          Куверт Габардин
          Настоящее фото товара Куверт Журавинка на 2 прибора, произведённого компанией ChiedoCover
          100 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Куверт Журавинка на 2 прибора
          Настоящее фото товара Куверт Журавинка на 3 прибора, произведённого компанией ChiedoCover
          110 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Куверт Журавинка на 3 прибора
          Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мята, произведённого компанией ChiedoCover-37%
          70 ₽110 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мята
          Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover-37%
          70 ₽110 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок светло-серый
          Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок пепельная роза, произведённого компанией ChiedoCover-37%
          70 ₽110 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок пепельная роза
          Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок кофе с молоком, произведённого компанией ChiedoCover-37%
          70 ₽110 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок кофе с молоком
          Настоящее фото товара Новогодний куверт, произведённого компанией ChiedoCover
          80 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Новогодний куверт
          Все

          Мулетоны

          Настоящее фото товара Мулетон из непромокаемой махры, произведённого компанией ChiedoCover
          660 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Мулетон из непромокаемой махры
          Настоящее фото товара Мулетон двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          1 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Мулетон двусторонний
          Настоящее фото товара Мулетон двусторонний плотный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Мулетон двусторонний плотный
          Настоящее фото товара Мулетон прорезиненный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 120 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Мулетон прорезиненный
          Все

          Комплекты банкетного текстиля

          Настоящее фото товара Столовая группа, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Столовая группа
          Настоящее фото товара Столовая группа 01, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Столовая группа 01
          Настоящее фото товара Столовая группа 02, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Столовая группа 02
          Настоящее фото товара Столовая группа 03, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Столовая группа 03
          Настоящее фото товара Столовая группа 04, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Столовая группа 04
          Настоящее фото товара Столовая группа 05, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Столовая группа 05
          Настоящее фото товара Столовая группа 06, произведённого компанией ChiedoCover
          12 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Столовая группа 06
          Настоящее фото товара Столовая группа 07, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Столовая группа 07
          Все

          Фартуки

          Настоящее фото товара Фартук официанта 01, произведённого компанией ChiedoCover
          590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Фартук официанта 01
          Настоящее фото товара Фартук официанта 02, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Фартук официанта 02
          Настоящее фото товара Фартук официанта 03, произведённого компанией ChiedoCover
          590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Фартук официанта 03
          Настоящее фото товара Фартук официанта 04, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Фартук официанта 04
          Все

          Полотенца для официантов

          Настоящее фото товара Полотенце для официанта, х/б, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          120 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Полотенце для официанта, х/б
          Настоящее фото товара Полотенце для официанта, лен, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          170 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Полотенце для официанта, лен
          Настоящее фото товара Полотенце для официанта, скатертная ткань, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          210 ₽
          Оптовая цена
          5
          Полотенце для официанта, скатертная ткань, зеленый
          Настоящее фото товара Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          210 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый
          Настоящее фото товара Ручник впитывающий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Ручник впитывающий, черный
          Настоящее фото товара Ручник впитывающий, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Ручник впитывающий, серый
          Настоящее фото товара Ручник впитывающий, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Ручник впитывающий, белый
          Настоящее фото товара Ручник официанта, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          250 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Ручник официанта, черный
          Все

          Транспортировочные чехлы

          Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 5 стульев, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          840 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Транспортировочный чехол на 5 стульев, черный
          Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 5 стульев, синий, произведённого компанией ChiedoCover
          840 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Транспортировочный чехол на 5 стульев, синий
          Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 5 стульев, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          840 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Транспортировочный чехол на 5 стульев, коричневый
          Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 1 стул, красный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          440 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Транспортировочный чехол на 1 стул, красный
          Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 1 стул, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          440 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Транспортировочный чехол на 1 стул, черный
          Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 1 стул, синий, произведённого компанией ChiedoCover
          440 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Транспортировочный чехол на 1 стул, синий
          Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 1 стул, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          440 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Транспортировочный чехол на 1 стул, коричневый
          Настоящее фото товара Транспортировочный чехол для круглого стола 1100H, произведённого компанией ChiedoCover
          830 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Транспортировочный чехол для круглого стола 1100H
          Все

          Прихватки

          Настоящее фото товара Прихватка варежка Персик, произведённого компанией ChiedoCover
          81 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Прихватка варежка Персик
          Настоящее фото товара Прихватка квадратная Персик, произведённого компанией ChiedoCover
          36 ₽
          Оптовая цена
          5
          Прихватка квадратная Персик
          Настоящее фото товара Прихватка квадратная Кэтти, произведённого компанией ChiedoCover
          43 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Прихватка квадратная Кэтти
          Настоящее фото товара Прихватка варежка Французский десерт, произведённого компанией ChiedoCover
          79 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Прихватка варежка Французский десерт
          Настоящее фото товара Прихватка квадратная Французский десерт, произведённого компанией ChiedoCover
          39 ₽
          Оптовая цена
          5
          Прихватка квадратная Французский десерт
          Настоящее фото товара Прихватка варежка Аромат лаванды, произведённого компанией ChiedoCover
          79 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Прихватка варежка Аромат лаванды
          Настоящее фото товара Прихватка варежка Греческие каникулы, произведённого компанией ChiedoCover
          79 ₽
          Оптовая цена
          5
          Прихватка варежка Греческие каникулы
          Настоящее фото товара Прихватка варежка Спелый барбарис, произведённого компанией ChiedoCover
          79 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Прихватка варежка Спелый барбарис
          Все

          Средства индивидуальной защиты

          Настоящее фото товара Защитная маска для лица белая, произведённого компанией ChiedoCover
          45 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Защитная маска для лица белая
          Настоящее фото товара Защитная маска для лица черная, произведённого компанией ChiedoCover
          45 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Защитная маска для лица черная
          Настоящее фото товара Комбинезон защитный, произведённого компанией ChiedoCover
          350 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комбинезон защитный
          Настоящее фото товара Защитная маска для лица 2-х слойная, произведённого компанией ChiedoCover
          45 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Защитная маска для лица 2-х слойная
          Настоящее фото товара Маска гигиеническая, произведённого компанией ChiedoCover
          70 ₽
          Оптовая цена
          5
          Маска гигиеническая
          Настоящее фото товара Маска гигиеническая трехслойная с 2-мя параллельными складками, произведённого компанией ChiedoCover
          35 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Маска гигиеническая трехслойная с 2-мя параллельными складками
          Настоящее фото товара Маска гигиеническая трехслойная с 2-мя встречными складками, произведённого компанией ChiedoCover
          35 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Маска гигиеническая трехслойная с 2-мя встречными складками
          Настоящее фото товара Маска гигиеническая однослойная с 2-мя параллельными складками, произведённого компанией ChiedoCover
          35 ₽
          Оптовая цена
          5
          Маска гигиеническая однослойная с 2-мя параллельными складками

          Банкетный текстиль — выполненные заказы

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          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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          Отзывы о продукции ChiedoCover

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