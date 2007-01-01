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Производство ChiedoCover

ChiedoCover когда-то началась с небольшого текстильного цеха. Сейчас — это несколько производственных линий в Кировской области.

Мы прозводим мебель, текстиль и декор, а также оказываем производственные услуги.

  • Более 300000товаров отгружено в 2025 г.
  • 19 летна рынке мебели
  • 1640категорий товаров
  • 34772товарных позиций
  • Более 1501 товаровв реестре Минпромторга

От идеи до реализации

Одна из актуальных задач нашей компании — повышение качества изготовляемой продукции. В этом направлении главным объектом внимания становятся изобретение и внедрение новых технологий, благодаря чему сводится к минимуму брак, а также увеличивается надежность и эксплуатационный срок производимых товаров.

Если у Вас есть собственный проект мебели, мы принимаем индивидуальные заказы. Наша компания работает по принципу «от идеи до воплощения». Мы успешно реализуем дизайн — проекты любой сложности.

Доверьте процесс по превращению отдельных деталей в полноценный и незаменимый предмет мебели нашим опытным и профессиональным сотрудникам. Высокая прочность, надежность и отличное качество сборки — основные ориентиры нашей компании.

Более 90%продукции на сайте мы производим сами

Современные решения, лучшие материалы и специалисты

Наша компания идет в ногу со временем, мы изготавливаем продукцию на высокотехнологичном мебельном оборудовании, которое отвечает всем мировым и современным стандартам качества.

Мы закупаем материалы только у проверенных поставщиков, что гарантирует отличное качество, а также экологичность и безопасность нашей мебели. Все производимые товары имеют сертификаты соответствия.

Наша компания тщательно производит отбор сотрудников. Наши специалисты ежегодно повышают квалификацию: приумножают уровень теоретических знаний, а также совершенствуют практические навыки и умения. Таким образом, формируется сплоченный коллектив профессионалов своего дела.

Материалы, используемые на производстве ChiedoCover. Материалы, используемые на производстве ChiedoCover. Материалы, используемые на производстве ChiedoCover.

4 производственных линии

В настоящее время технологический процесс нашей компании включает в себя четыре производственных линии. В 2015 году была запущена линия производства стульев на металлокаркасе. Наша гордость — изготовление деревянных стульев и столов. Кроме того, один из лучших в России текстиль собственного производства.

В видео ниже начальники производств покажут и расскажут о процесе изготовления мебели и текстиля.

Последние выполненные заказы

Фотография товара Стул Хит 25, на клипсах, экокожа Уайт, каркас белый глянец от компании ChiedoCover.Стул Хит 25, на клипсах, экокожа Уайт, каркас белый глянецФотография товара Подушка 01 для стула Фолд, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый от компании ChiedoCover.Подушка 01 для стула Фолд, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевыйФотография товара Подушка 01 для стула Мармарис, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый от компании ChiedoCover.Подушка 01 для стула Мармарис, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевыйФотография товара Бант 03 одинарный, атлас от компании ChiedoCover.Бант 03 одинарный, атласФотография товара Чехол 06 на стул Мармарис, спандекс белый от компании ChiedoCover.Чехол 06 на стул Мармарис, спандекс белыйФотография товара Подставка для сумки, под лак от компании ChiedoCover.Подставка для сумки, под лакФотография товара Подставка для сумки, орех от компании ChiedoCover.Подставка для сумки, орехФотография товара Подстолье 4002 от компании ChiedoCover.Подстолье 4002Фотография товара Подстолье ЕР 4071 от компании ChiedoCover.Подстолье ЕР 4071Фотография товара Подстолье ЕР 3091 от компании ChiedoCover.Подстолье ЕР 3091
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Почему нас выбирают?

  • Доставка от 2 дней - иконкаДоставка от 2 днейпо всей России и СНГ удобным способом
  • Акции и скидки - иконкаАкции и скидкина весь ассортимент интернет-магазина
  • Торговая марка - иконкаТорговая маркаежегодная награда компании
  • Наличие на складе - иконкаНаличие на складеготовой продукции и производство под заказ
  • 90% ассортимента - иконка90% ассортиментаизготавливаем на собственном производстве в России
  • Удобная оплата - иконкаУдобная оплатаналичный и безналичный расчет физических и юридических лиц
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