От идеи до реализации
Одна из актуальных задач нашей компании — повышение качества изготовляемой продукции.
В этом направлении главным объектом внимания становятся изобретение и внедрение новых
технологий, благодаря чему сводится к минимуму брак, а также увеличивается надежность и
эксплуатационный срок производимых товаров.
Если у Вас есть собственный проект мебели, мы принимаем индивидуальные заказы.
Наша компания работает по принципу «от идеи до воплощения». Мы успешно реализуем
дизайн — проекты любой сложности.
Доверьте процесс по превращению отдельных деталей в полноценный и незаменимый предмет
мебели нашим опытным и профессиональным сотрудникам. Высокая прочность, надежность и
отличное качество сборки — основные ориентиры нашей компании.
Более 90%продукции на сайте мы производим сами
Современные решения, лучшие материалы и специалисты
Наша компания идет в ногу со временем, мы изготавливаем продукцию на высокотехнологичном
мебельном оборудовании, которое отвечает всем мировым и современным стандартам качества.
Мы закупаем материалы только у проверенных поставщиков, что гарантирует отличное качество,
а также экологичность и безопасность нашей мебели. Все производимые товары имеют сертификаты
соответствия.
Наша компания тщательно производит отбор сотрудников. Наши специалисты ежегодно повышают
квалификацию: приумножают уровень теоретических знаний, а также совершенствуют практические
навыки и умения. Таким образом, формируется сплоченный коллектив профессионалов своего дела.
4 производственных линии
В настоящее время технологический процесс нашей компании включает в себя четыре
производственных линии. В 2015 году была запущена линия производства стульев на металлокаркасе.
Наша гордость — изготовление деревянных стульев и столов. Кроме того, один из лучших в России текстиль собственного производства.
В видео ниже начальники производств покажут и расскажут о процесе изготовления мебели и текстиля.