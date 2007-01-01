От идеи до реализации

Одна из актуальных задач нашей компании — повышение качества изготовляемой продукции. В этом направлении главным объектом внимания становятся изобретение и внедрение новых технологий, благодаря чему сводится к минимуму брак, а также увеличивается надежность и эксплуатационный срок производимых товаров. Если у Вас есть собственный проект мебели, мы принимаем индивидуальные заказы. Наша компания работает по принципу «от идеи до воплощения». Мы успешно реализуем дизайн — проекты любой сложности. Доверьте процесс по превращению отдельных деталей в полноценный и незаменимый предмет мебели нашим опытным и профессиональным сотрудникам. Высокая прочность, надежность и отличное качество сборки — основные ориентиры нашей компании. Более 90%продукции на сайте мы производим сами

Современные решения, лучшие материалы и специалисты

Наша компания идет в ногу со временем, мы изготавливаем продукцию на высокотехнологичном мебельном оборудовании, которое отвечает всем мировым и современным стандартам качества.

Мы закупаем материалы только у проверенных поставщиков, что гарантирует отличное качество, а также экологичность и безопасность нашей мебели. Все производимые товары имеют сертификаты соответствия.

Наша компания тщательно производит отбор сотрудников. Наши специалисты ежегодно повышают квалификацию: приумножают уровень теоретических знаний, а также совершенствуют практические навыки и умения. Таким образом, формируется сплоченный коллектив профессионалов своего дела.

4 производственных линии

В настоящее время технологический процесс нашей компании включает в себя четыре производственных линии. В 2015 году была запущена линия производства стульев на металлокаркасе. Наша гордость — изготовление деревянных стульев и столов. Кроме того, один из лучших в России текстиль собственного производства.

В видео ниже начальники производств покажут и расскажут о процесе изготовления мебели и текстиля.