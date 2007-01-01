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          Производство ChiedoCover

          ChiedoCover когда-то началась с небольшого текстильного цеха. Сейчас — это несколько производственных линий в Кировской области.

          Мы прозводим мебель, текстиль и декор, а также оказываем производственные услуги.

          • Более 200 000товаров отгружено в 2019 г.
          • 13 летна рынке HoReCa
          • Более 500категорий товаров
          • 10169товарных позиций
          • 6 площадокраспространения продукции

          От идеи до реализации

          Одна из актуальных задач нашей компании — повышение качества изготовляемой продукции. В этом направлении главным объектом внимания становятся изобретение и внедрение новых технологий, благодаря чему сводится к минимуму брак, а также увеличивается надежность и эксплуатационный срок производимых товаров.

          Если у Вас есть собственный проект мебели, мы принимаем индивидуальные заказы. Наша компания работает по принципу «от идеи до воплощения». Мы успешно реализуем дизайн — проекты любой сложности.

          Доверьте процесс по превращению отдельных деталей в полноценный и незаменимый предмет мебели нашим опытным и профессиональным сотрудникам. Высокая прочность, надежность и отличное качество сборки — основные ориентиры нашей компании.

          Более 90%продукции на сайте мы производим сами

          Современные решения, лучшие материалы и специалисты

          Наша компания идет в ногу со временем, мы изготавливаем продукцию на высокотехнологичном мебельном оборудовании, которое отвечает всем мировым и современным стандартам качества.

          Мы закупаем материалы только у проверенных поставщиков, что гарантирует отличное качество, а также экологичность и безопасность нашей мебели. Все производимые товары имеют сертификаты соответствия.

          Наша компания тщательно производит отбор сотрудников. Наши специалисты ежегодно повышают квалификацию: приумножают уровень теоретических знаний, а также совершенствуют практические навыки и умения. Таким образом, формируется сплоченный коллектив профессионалов своего дела.

          4 производственных линии

          В настоящее время технологический процесс нашей компании включает в себя четыре производственных линии. В 2015 году была запущена линия производства стульев на металлокаркасе. Наша гордость — изготовление деревянных стульев и столов. Кроме того, один из лучших в России текстиль собственного производства.

          В видео ниже начальники производств покажут и расскажут о процесе изготовления мебели и текстиля.

          Последние выполненные заказы

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          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

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          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

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