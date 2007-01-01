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          Люстры лофт

          от 1 350 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Grif, произведённого компанией ChiedoCover
          19 470 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Odeon Light Grif
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Folk, произведённого компанией ChiedoCover
          21 770 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Ideal Lux Folk
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Up And Down, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          32 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Ideal Lux Up And Down
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Gretel , произведённого компанией ChiedoCover
          7 020 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Ideal Lux Gretel
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Fiordi, произведённого компанией ChiedoCover
          8 744 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Ideal Lux Fiordi
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Cesto, произведённого компанией ChiedoCover
          14 380 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Ideal Lux Cesto
          Настоящее фото товара Люстра потолочная Imex MD, произведённого компанией ChiedoCover
          2 360 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра потолочная Imex MD
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Imex PNL, произведённого компанией ChiedoCover
          1 350 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Люстра подвесная Imex PNL
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Citilux Максвелл, произведённого компанией ChiedoCover
          12 900 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра подвесная Citilux Максвелл
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Люстра подвесная Citilux Максвелл Цепь, произведённого компанией ChiedoCover
          10 900 ₽
          Оптовая цена
          5
          Люстра подвесная Citilux Максвелл Цепь
          Настоящее фото товара Люстра потолочная Citilux Эдисон, произведённого компанией ChiedoCover
          НовинкаХит
          25 249 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Люстра потолочная Citilux Эдисон
          Настоящее фото товара Люстра потолочная Citilux Эдисон Венге + Бронза, произведённого компанией ChiedoCover
          10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Люстра потолочная Citilux Эдисон Венге + Бронза
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Лофт Тана, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подвесной светильник Лофт Тана
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Лофт Таос, произведённого компанией ChiedoCover
          36 400 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подвесной светильник Лофт Таос
          Настоящее фото товара Люстра Eglo Tarbes, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Люстра Eglo Tarbes
          Настоящее фото товара Люстра Lightstar Gabbia, произведённого компанией ChiedoCover
          9 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Люстра Lightstar Gabbia
          Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Foks, произведённого компанией ChiedoCover
          9 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Odeon Light Foks
          Настоящее фото товара Люстра Lumion Everly , произведённого компанией ChiedoCover
          12 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра Lumion Everly
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Люстра Maytoni Telford , произведённого компанией ChiedoCover
          6 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Люстра Maytoni Telford
          Настоящее фото товара Люстра Eglo Palmones, произведённого компанией ChiedoCover
          10 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Eglo Palmones
          Настоящее фото товара Люстра Mantra Celeste, произведённого компанией ChiedoCover
          46 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра Mantra Celeste
          Настоящее фото товара Люстра Eglo Charterhouse, произведённого компанией ChiedoCover
          7 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Eglo Charterhouse
          Настоящее фото товара Люстра Maytoni Spider, произведённого компанией ChiedoCover
          9 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Люстра Maytoni Spider
          Настоящее фото товара Люстра Eglo Loncino, произведённого компанией ChiedoCover
          14 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Люстра Eglo Loncino
          Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Spira, произведённого компанией ChiedoCover
          23 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Люстра Odeon Light Spira
          Настоящее фото товара Люстра Divinare Polidero, произведённого компанией ChiedoCover
          22 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Divinare Polidero
          Настоящее фото товара Люстра Lightstar Epsilon, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Люстра Lightstar Epsilon
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Люстра Lumion Rupert , произведённого компанией ChiedoCover
          7 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Lumion Rupert
          Настоящее фото товара Люстра Vele Luce Bessie, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Vele Luce Bessie
          Настоящее фото товара Люстра Vele Luce Bastion, произведённого компанией ChiedoCover
          24 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Vele Luce Bastion
          Настоящее фото товара Люстра ST-Luce Gabia, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра ST-Luce Gabia
          Настоящее фото товара Люстра Lumion Marta, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Люстра Lumion Marta
          Настоящее фото товара Люстра Viokef Track, произведённого компанией ChiedoCover
          23 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Viokef Track
          Настоящее фото товара Люстра Viokef Tweed, произведённого компанией ChiedoCover
          9 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Люстра Viokef Tweed
          Настоящее фото товара Люстра Eglo Laniena, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Eglo Laniena
          Настоящее фото товара Люстра Eglo Tamasera, произведённого компанией ChiedoCover
          10 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Люстра Eglo Tamasera
          Настоящее фото товара Люстра Freya Bice, произведённого компанией ChiedoCover
          5 920 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Freya Bice
          Настоящее фото товара Люстра Maytoni Nostalgia, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Люстра Maytoni Nostalgia
          Настоящее фото товара Люстра Favourite Giro, произведённого компанией ChiedoCover
          13 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Люстра Favourite Giro
          Настоящее фото товара Люстра Infinity E-27, произведённого компанией ChiedoCover
          18 200 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Люстра Infinity E-27
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Люстра SFERA, произведённого компанией ChiedoCover
          3 950 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Люстра SFERA
          Настоящее фото товара Люстра FAVOURITE 1904-1P, произведённого компанией ChiedoCover
          15 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Люстра FAVOURITE 1904-1P
          Настоящее фото товара Люстра Лофт Таос, произведённого компанией ChiedoCover
          16 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Лофт Таос
          Настоящее фото товара Люстра Mr. Bightlight, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Люстра Mr. Bightlight
          Настоящее фото товара Люстра Spiral Nest, произведённого компанией ChiedoCover
          29 000 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра Spiral Nest
          Настоящее фото товара Люстра Hierro Forjado Estilo, произведённого компанией ChiedoCover
          35 000 ₽
          Оптовая цена
          5
          Люстра Hierro Forjado Estilo
          Настоящее фото товара Светильник лофт Клетка, произведённого компанией ChiedoCover
          3 080 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Светильник лофт Клетка
          Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Светильник лофт Трапеция

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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          Отзывы о продукции ChiedoCover

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