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          Мини бары для гостиниц

          от 10 890 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Холодильный шкаф Gastrorag BC-42B, произведённого компанией ChiedoCover
          10 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Холодильный шкаф Gastrorag BC-42B
          Настоящее фото товара Холодильник мини-бар Eqta BRD49, произведённого компанией ChiedoCover
          11 350 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Холодильник мини-бар Eqta BRD49
          Настоящее фото товара Холодильник мини бар Gastrorag BCH-40BL, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Холодильник мини бар Gastrorag BCH-40BL
          Настоящее фото товара Холодильник мини бар GASTRORAG BCW-40B витринного типа, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Холодильник мини бар GASTRORAG BCW-40B витринного типа
          Настоящее фото товара Холодильник мини бар Gastrorag CBCW-35B витринного типа, произведённого компанией ChiedoCover
          13 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Холодильник мини бар Gastrorag CBCW-35B витринного типа
          Настоящее фото товара Холодильник мини-бар Cooleq TBC-46, произведённого компанией ChiedoCover
          13 650 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Холодильник мини-бар Cooleq TBC-46
          Настоящее фото товара Холодильник мини бар Gastrorag CBCH-35B, произведённого компанией ChiedoCover
          11 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Холодильник мини бар Gastrorag CBCH-35B
          Настоящее фото товара Холодильник мини-бар Eqta BRG49, произведённого компанией ChiedoCover
          14 450 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Холодильник мини-бар Eqta BRG49
          Настоящее фото товара Холодильный шкаф Бирюса 8, произведённого компанией ChiedoCover
          15 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Холодильный шкаф Бирюса 8
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Холодильник мини-бар Gastrorag BCWH-68, произведённого компанией ChiedoCover
          16 250 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Холодильник мини-бар Gastrorag BCWH-68
          Настоящее фото товара Холодильник мини-бар Cooleq TBC-90S, произведённого компанией ChiedoCover
          16 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Холодильник мини-бар Cooleq TBC-90S
          Настоящее фото товара Холодильник мини-бар Cooleq TBC-85 белый, произведённого компанией ChiedoCover
          17 850 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Холодильник мини-бар Cooleq TBC-85 белый
          Настоящее фото товара Холодильный шкаф Бирюса 152Е, произведённого компанией ChiedoCover
          18 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Холодильный шкаф Бирюса 152Е
          Настоящее фото товара Холодильник мини-бар Cooleq TBC-145, произведённого компанией ChiedoCover
          19 450 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Холодильник мини-бар Cooleq TBC-145
          Настоящее фото товара Минибар Cold Vine AC-30B, произведённого компанией ChiedoCover
          20 150 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Минибар Cold Vine AC-30B
          Настоящее фото товара Холодильник мини-бар Cooleq TBC-145S, произведённого компанией ChiedoCover
          20 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Холодильник мини-бар Cooleq TBC-145S
          Настоящее фото товара Минибар Cold Vine AC-30BG, произведённого компанией ChiedoCover
          20 950 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Минибар Cold Vine AC-30BG
          Настоящее фото товара Минибар Cold Vine AC-40B, произведённого компанией ChiedoCover
          21 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Минибар Cold Vine AC-40B
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Минибар Cold Vine AC-40BG, произведённого компанией ChiedoCover
          22 650 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Минибар Cold Vine AC-40BG
          Настоящее фото товара Холодильный шкаф МариХолодМаш ШХСн 0.06С, произведённого компанией ChiedoCover
          23 450 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Холодильный шкаф МариХолодМаш ШХСн 0.06С
          Настоящее фото товара Холодильник мини-бар Gastrorag BC98-MS, произведённого компанией ChiedoCover
          23 550 ₽
          Оптовая цена
          5
          Холодильник мини-бар Gastrorag BC98-MS
          Настоящее фото товара Минибар Cold Vine AC-60B, произведённого компанией ChiedoCover
          24 750 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Минибар Cold Vine AC-60B
          Настоящее фото товара Холодильник мини-бар Enigma SC-105 White, произведённого компанией ChiedoCover
          26 150 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Холодильник мини-бар Enigma SC-105 White
          Настоящее фото товара Минибар Cold Vine AC-60BG, произведённого компанией ChiedoCover
          26 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Минибар Cold Vine AC-60BG
          Настоящее фото товара Холодильник мини-бар Eqta BRG93, произведённого компанией ChiedoCover
          27 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Холодильник мини-бар Eqta BRG93
          Настоящее фото товара Холодильник мини-бар Tefcold BC 85, произведённого компанией ChiedoCover
          31 350 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Холодильник мини-бар Tefcold BC 85
          Настоящее фото товара Холодильный шкаф Polair DM102-Bravo с замком, произведённого компанией ChiedoCover
          34 850 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Холодильный шкаф Polair DM102-Bravo с замком
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Холодильник мини-бар Polair DP-102s, произведённого компанией ChiedoCover
          37 050 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Холодильник мини-бар Polair DP-102s
          Настоящее фото товара Холодильник мини-бар Gastrorag Snack HR200VS/S, произведённого компанией ChiedoCover
          47 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Холодильник мини-бар Gastrorag Snack HR200VS/S

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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