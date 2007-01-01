Уличные скамейки

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Лавочка Гиада, произведённого компанией ChiedoCover
12 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Лавочка Гиада
Настоящее фото товара Лавочка Лигурия, произведённого компанией ChiedoCover
16 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Лавочка Лигурия
Настоящее фото товара Лавочка Монталь, произведённого компанией ChiedoCover
24 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Лавочка Монталь
Настоящее фото товара Лавочка Санторини, произведённого компанией ChiedoCover
26 090 ₽
Оптовая цена
3.9
Лавочка Санторини
Настоящее фото товара Скамейка Лилия, произведённого компанией ChiedoCover
12 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Скамейка Лилия
Настоящее фото товара Стол Мерано, произведённого компанией ChiedoCover
21 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Мерано
Настоящее фото товара Стол Флорида, произведённого компанией ChiedoCover
21 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Флорида
Настоящее фото товара Cкамья Мюррен, произведённого компанией ChiedoCover
16 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Cкамья Мюррен
Настоящее фото товара Скамейка садовая Жардин, произведённого компанией ChiedoCover
12 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Скамейка садовая Жардин
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Скамейка Арабеска, произведённого компанией ChiedoCover
12 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Скамейка Арабеска
Настоящее фото товара Скамейка Танго, произведённого компанией ChiedoCover
15 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Скамейка Танго
Настоящее фото товара Скамейка Римини, произведённого компанией ChiedoCover
13 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Скамейка Римини
Настоящее фото товара Скамейка Амели, произведённого компанией ChiedoCover
15 990 ₽
Оптовая цена
4
Скамейка Амели
Настоящее фото товара Лавочка Бонжур с цветочницей, произведённого компанией ChiedoCover
15 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Лавочка Бонжур с цветочницей
Настоящее фото товара Скамейка Бюджет, произведённого компанией ChiedoCover
6 190 ₽
Оптовая цена
5
Скамейка Бюджет
Настоящее фото товара Лавочка Бонжур, произведённого компанией ChiedoCover
11 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Лавочка Бонжур
Настоящее фото товара Скамейка Вальтер, произведённого компанией ChiedoCover
11 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Скамейка Вальтер
Настоящее фото товара Скамейка Джаз, произведённого компанией ChiedoCover
20 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Скамейка Джаз
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Скамейка Либерти, произведённого компанией ChiedoCover
17 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Скамейка Либерти
Настоящее фото товара Лавочка Сиена, произведённого компанией ChiedoCover
11 490 ₽
Оптовая цена
5
Лавочка Сиена
Настоящее фото товара Скамейка Фаворит, произведённого компанией ChiedoCover
49 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Скамейка Фаворит
Настоящее фото товара Скамейка Челси, произведённого компанией ChiedoCover
21 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Скамейка Челси
Настоящее фото товара Лавочка Грация, произведённого компанией ChiedoCover
18 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Лавочка Грация
Настоящее фото товара Скамейка Афина Уни, произведённого компанией ChiedoCover
12 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Скамейка Афина Уни
Настоящее фото товара Скамейка Элегант, произведённого компанией ChiedoCover
7 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Скамейка Элегант
Настоящее фото товара Скамейка Бульвар, произведённого компанией ChiedoCover
8 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Скамейка Бульвар
Настоящее фото товара Скамейка Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
9 560 ₽
Оптовая цена
4.9
Скамейка Модерн
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Скамейка Парабола, произведённого компанией ChiedoCover
30 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Скамейка Парабола
Настоящее фото товара Скамья Montero 2 seater bench, произведённого компанией ChiedoCover
14 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Скамья Montero 2 seater bench
Настоящее фото товара Скамья Montero 3 seater bench, произведённого компанией ChiedoCover
17 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Скамья Montero 3 seater bench
Настоящее фото товара Лавочка Садовая разборная, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Лавочка Садовая разборная
Настоящее фото товара Лавочка садовая G312С, произведённого компанией ChiedoCover
9 580 ₽
Оптовая цена
4.9
Лавочка садовая G312С
Настоящее фото товара Лавочка садовая G395, произведённого компанией ChiedoCover
9 580 ₽
Оптовая цена
4.1
Лавочка садовая G395
Настоящее фото товара Скамейка парковая со спинкой №1, произведённого компанией ChiedoCover
12 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Скамейка парковая со спинкой №1
Настоящее фото товара Скамейка парковая со спинкой №2, произведённого компанией ChiedoCover
11 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Скамейка парковая со спинкой №2
Настоящее фото товара Скамейка парковая №9, произведённого компанией ChiedoCover
7 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Скамейка парковая №9
Настоящее фото товара Скамейка парковая №11, произведённого компанией ChiedoCover
7 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Скамейка парковая №11
Настоящее фото товара Скамейка парковая №12, произведённого компанией ChiedoCover
7 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Скамейка парковая №12
Настоящее фото товара Скамейка парковая №13, произведённого компанией ChiedoCover
7 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Скамейка парковая №13
Настоящее фото товара Скамейка парковая №14, произведённого компанией ChiedoCover
7 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Скамейка парковая №14
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Скамейка чугунная Верба, произведённого компанией ChiedoCover
24 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Скамейка чугунная Верба
Настоящее фото товара Скамейка чугунная Ретро, произведённого компанией ChiedoCover
22 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Скамейка чугунная Ретро
Настоящее фото товара Скамейка чугунная Эверест, произведённого компанией ChiedoCover
26 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Скамейка чугунная Эверест
Настоящее фото товара Лавочка Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Лавочка Престиж

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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