26 090 ₽

Тележка для прямоугольных столов

46

26 090 ₽

Тележка для круглых столов

37

14 900 ₽

Тележка для малых прямоугольных столов

35

15 790 ₽

Тележка для стульев

38

19 290 ₽

Тележка для рум-сервиса, круглая Round

38

21 490 ₽

Тележка для рум-сервиса, круглая Spark

31

23 290 ₽

Тележка для рум-сервиса, под термобокс Zenith

39

40 190 ₽

Тележка для рум-сервиса, под термобокс Muse

36

39 990 ₽

Тележка-стойка для рум-сервиса Room

44

26 190 ₽ 9

28 590 ₽

Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л

43

23 290 ₽ 21

29 390 ₽

Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л светлая

47

13 690 ₽

Тележка для уборки

46

15 190 ₽

Тележка для уборки Turbo

48

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от 2 дней по России и СНГ

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9 990 ₽

Тележка одноведёрная 1x25л, с отжимом,ручкой и сеткой на хромированной раме

39

9 990 ₽

Тележка двухведёрная металл 2x23 L с отжимом

30

16 090 ₽

Тележка для перевозки и хранения белья Luca

36

10 190 ₽

Тележка для перевозки и хранения белья Lida

46

10 890 ₽

Тележка для перевозки и хранения белья David

33

10 190 ₽

Тележка для перевозки и хранения белья Owen

39

13 790 ₽

Тележка для перевозки и хранения белья Pascal

41

12 190 ₽

Тележка для перевозки и хранения белья Martel

46

12 490 ₽

Тележка для перевозки и хранения белья Levi

47

10 090 ₽

Тележка для перевозки и хранения белья Ava

32

9 090 ₽

Тележка для перевозки и хранения белья Than

35

12 090 ₽

Тележка для перевозки и хранения белья

34

10 190 ₽

Тележка для перевозки и хранения белья Blue

45

11 890 ₽

Тележка для перевозки и хранения белья Clark

44

13 090 ₽

Тележка для перевозки и хранения белья Garcia

31

13 890 ₽

Тележка для перевозки и хранения белья Robin

33

15 590 ₽ 17

18 590 ₽

Тележка для перевозки и хранения белья Lewis

38

11 490 ₽

Тележка для прачечной Elle

31

11 690 ₽

Тележка для прачечной Tay

35

96 090 ₽

Тележка для горничной Magic Hotel Compact

34

105 790 ₽

Тележка для горничной Magic Hotel 890B

50

105 890 ₽

Тележка для горничной Magic Hotel 850 Safety

46

71 090 ₽

Тележка для горничной Magic Hotel 830 Safety

32

96 490 ₽

Тележка для горничной Magic Hotel 840 Safety

41

89 590 ₽

Тележка для горничной Magic Hotel 845B Compact

41

93 690 ₽

Тележка для горничной Green Hotel 944 Compact

49

123 890 ₽

Тележка для горничной Green Hotel 905

33

97 790 ₽

Тележка для горничной Green Hotel 902

37

47 390 ₽

Тележка Компакт

10

41 790 ₽

Сервисная тележка Окни 105

7

33 590 ₽

Сервисная тележка К1-П

12

30 590 ₽

Сервисная тележка К1

11

16 090 ₽

Тележка двух ведерная К32

15

14 190 ₽

Тележка двух ведерная К32L

9

13 290 ₽

Двухведерная тележка КВ-50

7

11 090 ₽

Двухведерная тележка КВ-50L

7

13 590 ₽

Тележка двух ведерная К2

14

11 590 ₽

Тележка двух ведерная К2L

13

13 590 ₽

Тележка Cancun разборная для горничной

15

13 290 ₽

Тележка Geneva разборная для горничной

9

11 890 ₽

Тележка Lugano разборная для горничной, коричневый мешок

9

11 890 ₽

Тележка Lugano разборная для горничной, бордовый мешок

6

13 290 ₽

Тележка Perth разборная для горничной, бордовый

8

13 990 ₽

Тележка Sydney разборная для горничной, коричневый мешок

14

13 990 ₽

Тележка Sydney разборная для горничной, бордовый мешок