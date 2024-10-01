Тележки

Сервировочные

Сервировочные

83 товара
Для столов и стульев

Для столов и стульев

17 товаров
Для рум сервиса

Для рум сервиса

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Уборочные

Уборочные

27 товаров
Для багажа

Для багажа

33 товара
Для склада

Для склада

89 товаров
Для официантов

Для официантов

98 товаров
Фотография товара Тележка для прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
26 090

Тележка для прямоугольных столов

46
Фотография товара Тележка для круглых столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, произведённого компанией ChiedoCover
26 090

Тележка для круглых столов

37
Фотография товара Тележка для малых прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
14 900

Тележка для малых прямоугольных столов

35
Настоящее фото товара Тележка для стульев, произведённого компанией ChiedoCover
15 790

Тележка для стульев

38
Фотография товара Тележка для рум-сервиса, круглая Round от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для рум-сервиса, круглая Round, произведённого компанией ChiedoCover
19 290

Тележка для рум-сервиса, круглая Round

38
Фотография товара Тележка для рум-сервиса, круглая Spark от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для рум-сервиса, круглая Spark, произведённого компанией ChiedoCover
21 490

Тележка для рум-сервиса, круглая Spark

31
Фотография товара Тележка для рум-сервиса, под термобокс Zenith от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для рум-сервиса, под термобокс Zenith, произведённого компанией ChiedoCover
23 290

Тележка для рум-сервиса, под термобокс Zenith

39
Настоящее фото товара Тележка для рум-сервиса, под термобокс Muse, произведённого компанией ChiedoCover
40 190

Тележка для рум-сервиса, под термобокс Muse

36
Настоящее фото товара Тележка-стойка для рум-сервиса Room, произведённого компанией ChiedoCover
39 990

Тележка-стойка для рум-сервиса Room

44
Распродажа
Фотография товара Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л, произведённого компанией ChiedoCover
26 1909
28 590 ₽

Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л

43
Распродажа
Настоящее фото товара Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л светлая, произведённого компанией ChiedoCover
23 29021
29 390 ₽

Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л светлая

47
Настоящее фото товара Тележка для уборки , произведённого компанией ChiedoCover
13 690

Тележка для уборки

46
Настоящее фото товара Тележка для уборки Turbo, произведённого компанией ChiedoCover
15 190

Тележка для уборки Turbo

48
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Настоящее фото товара Тележка одноведёрная 1x25л, с отжимом,ручкой и сеткой на хромированной раме, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Тележка одноведёрная 1x25л, с отжимом,ручкой и сеткой на хромированной раме

39
Настоящее фото товара Тележка двухведёрная металл 2x23 L с отжимом, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Тележка двухведёрная металл 2x23 L с отжимом

30
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Luca, произведённого компанией ChiedoCover
16 090

Тележка для перевозки и хранения белья Luca

36
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Lida, произведённого компанией ChiedoCover
10 190

Тележка для перевозки и хранения белья Lida

46
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья David, произведённого компанией ChiedoCover
10 890

Тележка для перевозки и хранения белья David

33
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Owen, произведённого компанией ChiedoCover
10 190

Тележка для перевозки и хранения белья Owen

39
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Pascal, произведённого компанией ChiedoCover
13 790

Тележка для перевозки и хранения белья Pascal

41
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Martel, произведённого компанией ChiedoCover
12 190

Тележка для перевозки и хранения белья Martel

46
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Levi, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Тележка для перевозки и хранения белья Levi

47
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Ava, произведённого компанией ChiedoCover
10 090

Тележка для перевозки и хранения белья Ava

32
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Than, произведённого компанией ChiedoCover
9 090

Тележка для перевозки и хранения белья Than

35
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья , произведённого компанией ChiedoCover
12 090

Тележка для перевозки и хранения белья

34
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Blue, произведённого компанией ChiedoCover
10 190

Тележка для перевозки и хранения белья Blue

45
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Clark, произведённого компанией ChiedoCover
11 890

Тележка для перевозки и хранения белья Clark

44
Белая мебель
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Garcia, произведённого компанией ChiedoCover
13 090

Тележка для перевозки и хранения белья Garcia

31
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Robin, произведённого компанией ChiedoCover
13 890

Тележка для перевозки и хранения белья Robin

33
Распродажа
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Lewis, произведённого компанией ChiedoCover
15 59017
18 590 ₽

Тележка для перевозки и хранения белья Lewis

38
Настоящее фото товара Тележка для прачечной Elle, произведённого компанией ChiedoCover
11 490

Тележка для прачечной Elle

31
Настоящее фото товара Тележка для прачечной Tay, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Тележка для прачечной Tay

35
Настоящее фото товара Тележка для горничной Magic Hotel Compact, произведённого компанией ChiedoCover
96 090

Тележка для горничной Magic Hotel Compact

34
Настоящее фото товара Тележка для горничной Magic Hotel 890B, произведённого компанией ChiedoCover
105 790

Тележка для горничной Magic Hotel 890B

50
Настоящее фото товара Тележка для горничной Magic Hotel 850 Safety, произведённого компанией ChiedoCover
105 890

Тележка для горничной Magic Hotel 850 Safety

46
Фотография товара Тележка для горничной Magic Hotel 830 Safety от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для горничной Magic Hotel 830 Safety, произведённого компанией ChiedoCover
71 090

Тележка для горничной Magic Hotel 830 Safety

32
Фотография товара Тележка для горничной Magic Hotel 840 Safety от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для горничной Magic Hotel 840 Safety, произведённого компанией ChiedoCover
96 490

Тележка для горничной Magic Hotel 840 Safety

41
Настоящее фото товара Тележка для горничной Magic Hotel 845B Compact, произведённого компанией ChiedoCover
89 590

Тележка для горничной Magic Hotel 845B Compact

41
Настоящее фото товара Тележка для горничной Green Hotel 944 Compact, произведённого компанией ChiedoCover
93 690

Тележка для горничной Green Hotel 944 Compact

49
Настоящее фото товара Тележка для горничной Green Hotel 905, произведённого компанией ChiedoCover
123 890

Тележка для горничной Green Hotel 905

33
Дарим текстиль
Настоящее фото товара Тележка для горничной Green Hotel 902, произведённого компанией ChiedoCover
97 790

Тележка для горничной Green Hotel 902

37
Настоящее фото товара Тележка Компакт, произведённого компанией ChiedoCover
47 390

Тележка Компакт

10
Настоящее фото товара Сервисная тележка Окни 105, произведённого компанией ChiedoCover
41 790

Сервисная тележка Окни 105

7
Фотография товара Сервисная тележка К1-П от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сервисная тележка К1-П, произведённого компанией ChiedoCover
33 590

Сервисная тележка К1-П

12
Фотография товара Сервисная тележка К1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сервисная тележка К1, произведённого компанией ChiedoCover
30 590

Сервисная тележка К1

11
Фотография товара Тележка двух ведерная К32 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка двух ведерная К32, произведённого компанией ChiedoCover
16 090

Тележка двух ведерная К32

15
Фотография товара Тележка двух ведерная К32L от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка двух ведерная К32L, произведённого компанией ChiedoCover
14 190

Тележка двух ведерная К32L

9
Фотография товара Двухведерная тележка КВ-50 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Двухведерная тележка КВ-50, произведённого компанией ChiedoCover
13 290

Двухведерная тележка КВ-50

7
Фотография товара Двухведерная тележка КВ-50L от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Двухведерная тележка КВ-50L, произведённого компанией ChiedoCover
11 090

Двухведерная тележка КВ-50L

7
Фотография товара Тележка двух ведерная К2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка двух ведерная К2, произведённого компанией ChiedoCover
13 590

Тележка двух ведерная К2

14
Фотография товара Тележка двух ведерная К2L от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка двух ведерная К2L, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Тележка двух ведерная К2L

13
New
Фотография товара Тележка Cancun разборная для горничной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Cancun разборная для горничной, произведённого компанией ChiedoCover
13 590

Тележка Cancun разборная для горничной

15
New
Фотография товара Тележка Geneva разборная для горничной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Geneva разборная для горничной , произведённого компанией ChiedoCover
13 290

Тележка Geneva разборная для горничной

9
New
Фотография товара Тележка Lugano разборная для горничной, коричневый мешок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Lugano разборная для горничной, коричневый мешок, произведённого компанией ChiedoCover
11 890

Тележка Lugano разборная для горничной, коричневый мешок

9
New
Фотография товара Тележка Lugano разборная для горничной, бордовый мешок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Lugano разборная для горничной, бордовый мешок, произведённого компанией ChiedoCover
11 890

Тележка Lugano разборная для горничной, бордовый мешок

6
New
Фотография товара Тележка Perth разборная для горничной, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Perth разборная для горничной, бордовый , произведённого компанией ChiedoCover
13 290

Тележка Perth разборная для горничной, бордовый

8
New
Фотография товара Тележка Sydney разборная для горничной, коричневый мешок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Sydney разборная для горничной, коричневый мешок, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Тележка Sydney разборная для горничной, коричневый мешок

14
New
Фотография товара Тележка Sydney разборная для горничной, бордовый мешок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Sydney разборная для горничной, бордовый мешок, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Тележка Sydney разборная для горничной, бордовый мешок

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