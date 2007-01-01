Черные стулья

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 940 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 460 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Настоящее фото товара Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 460 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Настоящее фото товара Стул Бостон 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 740 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Бостон 20мм
Настоящее фото товара Стул Браун 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 840 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Браун 20мм
Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 660 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Настоящее фото товара Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный
Настоящее фото товара Стул Молот 20мм, черный, шенилл черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 840 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Молот 20мм, черный, шенилл черный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Наполеон Черный, деревянный
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 050 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный
Настоящее фото товара Стул Феникс Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Феникс Черный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 040 ₽
Оптовая цена
3.7
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Настоящее фото товара Стул Кристалл Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Борно черный, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Борно черный
Настоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Eames Черный
Настоящее фото товара Стул Eames DSR черный, произведённого компанией ChiedoCover-13%
Новинка
3 490 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Eames DSR черный
Настоящее фото товара Стул Eames DAW черный, произведённого компанией ChiedoCover-31%
Новинка
3 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Eames DAW черный
Настоящее фото товара Стул Eames DAR черный, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
4 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Eames DAR черный
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул EAMES барный черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул EAMES барный черный
Настоящее фото товара Стул Бентвуд A-8145, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Бентвуд A-8145
Настоящее фото товара Стул Eames W черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Eames W черный
Настоящее фото товара Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
15 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас
Настоящее фото товара Стул Нави, произведённого компанией ChiedoCover
3 750 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Нави
Настоящее фото товара Стул Poly, произведённого компанией ChiedoCover
5 250 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Poly
Настоящее фото товара Стул Aster черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 150 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Aster черный
Настоящее фото товара Стул Tulip черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 950 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Tulip черный
Настоящее фото товара Стул Harmony черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 100 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Harmony черный
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Eames M черный, произведённого компанией ChiedoCover-16%
Новинка
2 190 ₽2 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Eames M черный
Настоящее фото товара Стул Экстра 2, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Экстра 2
Настоящее фото товара Стул Ромашка , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Ромашка
Настоящее фото товара Стул Венский , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Венский
Настоящее фото товара Стул Венский 2, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Венский 2
Настоящее фото товара Стул Венский с пластиковым сидением, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Венский с пластиковым сидением
Настоящее фото товара Стул Бистро Софт, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Бистро Софт
Настоящее фото товара Стул Хлоя Софт, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хлоя Софт
Настоящее фото товара Стул Каре, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Каре
Настоящее фото товара Стул Консоль, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Консоль
Настоящее фото товара Стул София 2, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул София 2
Настоящее фото товара Стул Лира, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Лира
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Bertoia полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Bertoia полубарный черный
Настоящее фото товара Стул Bertoia Wire черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Bertoia Wire черный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари Черный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Tolix Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Tolix Черный глянцевый

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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