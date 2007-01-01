Подберите ткань под цветовую гамму своего интерьера
Широкая столовая ткань, позволяющая изготавливать масштабные изделия без стачного шва, а уникальная тефлоновым пропитка делает её водо- и грязеотталкивающейУзнать больше
Двухсторонняя столовая ткань, отличающаяся особой техникой окраски «биколор», обеспечивающей эффект глубиныУзнать больше
Практичная столовая ткань, отличающаяся контрастом матовых и блестящих поверхностейУзнать больше
Ткань для текстильного оформления как дома, так и общественных заведений. Характерна уникальная текстура, образованная за счёт ткацких рисунковУзнать больше
Натуральная ткань, созданная технологическим путём из лубы льна. Востребованность материала объясняется её высокими характеристиками и уникальными качествамиУзнать больше
Хлопковая ткань внешне схожая с шёлком, за что раньше её называли «хлопковым шелком»Узнать больше
Ткань, разработанная создателем известного бренда Burberry, Томасом Бёрбери. Отличительная особенность - диагональный рубчик, образованный благодаря твилловому переплетениюУзнать больше
Эластичный синтетический материал, получивший свое название за уникальную способность растягиваться в две стороныУзнать больше
Материал, основанный на полиуретановом каучуке и обладающий способностью растягиваться, что отражено в его названии: игра с буквами английского слова «expands»Узнать больше
Состоит из волокон различных полимеров толщиной в несколько микрометров. Благодаря уникальной технологии производства, микрофибре свойственны ряд положительных свойствУзнать больше
Столовая ткань, сочетающая полиэфир и хлопок, атласное и сатиновое переплетения, матовые и глянцевые поверхности и обладающая незаменимой пятнозащитной пропиткойУзнать больше
Разные партии ткани могут незначительно, в пределах поставленной поставщиками нормы, отличаться оттенком.