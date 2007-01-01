+7 922 906 67 77
Корзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Ткани для текстиля

          Для обивкиДля текстиля
          Фильтры
          Цвет
          Тип ткани

          Заказать бесплатный образец ткани

          Подберите ткань под цветовую гамму своего интерьера

          Заказать образец

          АТЛАС

          • 332 Черный
          • 171 Сирень
          • 340 Темно-синий
          • 243 Зеленый
          • 157 Оранжевый
          • 146 Розовый
          • 142 Светло-розовый
          • 118 Шампань
          • 292 Серый
          • 302 Коричневый
          • 330 Темно-синий
          • 204 Голубой
          • 215 Синий
          • 155 Персик
          • 242 Бирюза
          • 234 Фисташковый
          • 153 Лиловый
          • 162 Красный
          • 102 Молочный
          • 101 Белый

          КРЕП-САТИН

          • 338 Розовый
          • 332 Черный
          • 124 Бронза
          • 172 Фуксия
          • 116 Золотой
          • 201 Светлый голубой
          • 310 Серый
          • 170 Сирень
          • 196 Баклажан
          • 240 Мятно-зеленый
          • 177 Винный
          • 163 Бордовый
          • 229 Салатовый
          • 299 Коричневый
          • 167 Аметист
          • 211 Синий
          • 131 Горчичный
          • 157 Оранжевый
          • 339 Темно-лиловый
          • 112 Желтый
          • 333 Зеленый
          • 144 Красный
          • 329 Серебро
          • 145 Вишневый
          • 120 Молочный

          ОРГАНЗА

          • 172 Сирень
          • 335 Розовая
          • 155 Оранжевая
          • 136 Красная
          • 110 Желтая
          • 231 Зеленая
          • 164 Бирюза
          • 101 Белая
          • 277 Бледно-коричневый
          • 30611 Персиковый
          • 280 Коричневая
          • 330 Черный

          МАХРОВАЯ

          • Коричневый
          • Голубой
          • Фуксия
          • Бирюзовый
          • Апельсин
          • Бежевый
          • Ярко-желтый
          • Бордо
          • Ярко-зеленый
          • Ярко-синий
          • Ярко-голубой
          • Темно-зеленый
          • Сирень
          • Сине-зеленый
          • Шоколад
          • Салатовый
          • Розовый

          ЭЛЕГАНТ

          • Шоколадный
          • Сиреневый
          • Серый
          • Светло-оливковый
          • Персиковый
          • Молочный
          • Кофе с молоком
          • Желтый
          • Голубой
          • Бордо
          • Белый

          ТВИЛ

          • Серый
          • Зеленый
          • Желтый
          • Красный
          • Синий

          САТИН

          • Шампань
          • Бежевый
          • Белый

          PROFYLINE

          • V-1501
          • V-1586
          • V-1579
          • V-1554
          • V-1575
          • V-1569
          • V-1588
          • V-1578
          • V-1568
          • V-1565
          • V-1571
          • V-1585
          • V-1573
          • V-1561
          • V-1570
          • V-1584
          • V-1562
          • V-1557
          • V-1506
          • V-1559
          • V-1566
          • V-1558
          • V-1552
          • V-1580
          • V-1577
          • V-1555
          • V-1553
          • V-1567
          • V-1564
          • V-1511

          JANET

          • 137-16-310
          • 137-9-310
          • 137-5-310
          • 137-3-310
          • 137-4-310
          • 137-1-310
          • 137-0-310

          PANAMA DOLCE

          • 42
          • 45
          • 102
          • 30
          • 23
          • 33
          • 49
          • 93
          • 175
          • 168
          • 123
          • 11
          • PANAMA D. 92
          • PANAMA D. 111
          • PANAMA D. 120
          • PANAMA D. 156
          • PANAMA D. 112
          • PANAMA D. 15
          • PANAMA D. 22
          • PANAMA D. 78
          • PANAMA D. 21
          • PANAMA D. 6
          • PANAMA D. 187
          • PANAMA D. 65
          • PANAMA D. 41
          • PANAMA D. 85
          • PANAMA D. 3
          • PANAMA D. 36
          • PANAMA D. 153
          • PANAMA D. 17
          • PANAMA D. 19
          • PANAMA D. 185
          • PANAMA D. 162
          • PANAMA D. 170
          • PANAMA D. 7
          • PANAMA D. 4
          • PANAMA D. 25
          • PANAMA D. 5
          • PANAMA D. 100

          LIONS

          • Jennifer - 133-0-310

          ARS

          • 42
          • 148
          • 45
          • 130
          • 34
          • 49
          • 33
          • 29
          • 175
          • 128
          • 41
          • 2
          • 104
          • 26
          • 8
          • 10
          • 13
          • 22
          • 74
          • 79
          • 6
          • 76
          • 191
          • 36
          • 106
          • 17
          • 117
          • 7
          • 18
          • 25
          • 5
          • 101

          DECO

          • 110701
          • 191020
          • 010101

          FIRENZE

          • LIVORNO 8
          • FIRENZE 8
          • COMO 8
          • DIAMANTE 8
          • LIVORNO 7
          • COMO 7
          • DIAMANTE 7
          • FIRENZE 7
          • LIVORNO 3
          • COMO 3
          • DIAMANTE 3
          • FIRENZE 3
          • LIVORNO 5
          • COMO 5
          • DIAMANTE 5
          • FIRENZE 5
          • LIVORNO 1
          • COMO 1
          • DIAMANTE 1
          • FIRENZE 1
          • LIVORNO 2
          • COMO 2
          • DIAMANTE 2
          • FIRENZE 2
          • LIVORNO 4
          • COMO 4
          • DIAMANTE 4
          • FIRENZE 4
          • LIVORNO 6
          • COMO 6
          • DIAMANTE 6
          • FIRENZE 6

          BAMBOO

          • 138-5-310
          • 138-16-310
          • 138-2-310

          SATEN

          • №0 Negro
          • №1 Blanco
          • №2 Azul
          • №4 Beig
          • №5 Amarillo
          • №6 Verde
          • №7 Rojo
          • №9 Gris
          • №21 Azulon
          • №22 Azul Marino
          • №25 Azul Anil
          • №29 Lila
          • №30 Salmon
          • №31 Rioja
          • №32 Burdeos
          • №37 Morado
          • №41 Tabaco
          • №42 Marron
          • №43 Chocolate
          • №46 Tostado
          • №51 Vainilla
          • №52 Oro Viejo
          • №56 Avellana
          • №57 Naranja
          • №58 Oro
          • №61 Verde Botella
          • №69 Pistacho
          • №70 Roso Palo
          • №71 Teja
          • №73 Berengena
          • №90 Piedra
          • №91 Gris Marengo
          • №92 Gris Perla

          ART

          • 130215
          • 120804
          • 030403
          • 010101

          VIGO

          • 5073
          • 1
          • 321
          • 504
          • 3017
          • 3018
          • 2
          • 3
          • 6
          • 15
          • 1015

          RIOJA

          • col. 9
          • 3216
          • 3215
          • 3017
          • 5052
          • beige
          • gris

          PADUA

          • beige
          • 5073
          • gris
          • 504
          • 3216
          • 3215

          MADRID

          • 5073
          • 504
          • 321
          • 1
          • 3018
          • 3019
          • 6
          • 2
          • 15
          • 3
          • 9

          РИЧАРД

          Широкая столовая ткань, позволяющая изготавливать масштабные изделия без стачного шва, а уникальная тефлоновым пропитка делает её водо- и грязеотталкивающей

          Узнать больше
          • 1828-010101 белый
          • 1812-260402 серый
          • 1812-194050 синий
          • 1812-161004 бордо
          • 1812-191020 темный шоколад
          • 1812-110701 слоновая кость
          • 1812-010101 белый
          • 1812-19-1862 спелая вишня
          • 1625-141119 бежевый
          • 1625-040405 золотистый
          • 1625-010101 белый
          • 1625-19-4050 синий
          • 1625-11-0701 слоновая кость
          • 1589-110701 слоновая кость
          • 1346-194050 синий
          • 1346-191663 красный
          • 1346-161004 бордо
          • 1346-191020 темный шоколад
          • 1346-141119 бежевый
          • 1346-110701 слоновая кость
          • 1346-050302+390301 серый
          • 1346- 030403 горчичный
          • 1346-010101 белый

          МАТИ

          Двухсторонняя столовая ткань, отличающаяся особой техникой окраски «биколор», обеспечивающей эффект глубины

          Узнать больше
          • 2297-110701 слоновая кость
          • 2297-030202 сливочный
          • 2159-050303/191436 золото/темный шоколад
          • 2159-050302/390301 стальной с бежевым
          • 2102-110701 слоновая кость
          • 1891-110701 слоновая кость
          • 1666-030202 сливочный
          • 1625-160228/140425 оливковый с салатовым
          • 1625-040403/310503 золото с голубым
          • 1589-050303/191436 светло-бежевый/шоколад
          • 1589-040403/161004 бордо с золотом
          • 1589-161004 бордо
          • 010101 белый
          • 2015-110701 слоновая кость
          • 2015-030202 сливочный
          • 2159-040403/310503 золото с голубым
          • 1625-040403/310503 золото с голубым
          • 1625-030202 сливочно золотистый
          • 1625-050303 светло бежевый
          • 1625-010101 белый

          ХЕЛЬГА ЛЕН

          Практичная столовая ткань, отличающаяся контрастом матовых и блестящих поверхностей

          Узнать больше
          • 1960-010101 белый
          • 1959-010101 белый
          • 1949-120812 молочный
          • 1949-010101 белый

          МИРЕЛЛА

          Ткань для текстильного оформления как дома, так и общественных заведений. Характерна уникальная текстура, образованная за счёт ткацких рисунков

          Узнать больше
          • 001-010101 белый
          • 001-130459 золото
          • 001-130633 фисташка
          • 001-110701 слоновая кость
          • 001-191020 темный шоколад
          • 002-130759 золото
          • 002-141119 бежевый
          • 002-010101 белый
          • 002-191663 бордо
          • 003-010101 белый

          ЛЬНЯНАЯ

          Натуральная ткань, созданная технологическим путём из лубы льна. Востребованность материала объясняется её высокими характеристиками и уникальными качествами

          Узнать больше
          • 1835-010101
          • 2259-010101 льняной
          • 2259-010101
          • 2120-010101
          • 2096-010101

          SATEN

          Хлопковая ткань внешне схожая с шёлком, за что раньше её называли «хлопковым шелком»

          Узнать больше
          • Гладь-01 белый
          • Гладь-белый
          • Гладь-02 бежевый
          • Гладь-4202 слоновая кость

          ГАБАРДИН

          Ткань, разработанная создателем известного бренда Burberry, Томасом Бёрбери. Отличительная особенность - диагональный рубчик, образованный благодаря твилловому переплетению

          Узнать больше
          • 1000-000
          • 1000-002
          • 1000-101
          • 1000-102
          • 1000-104
          • 1000-106
          • 1000-107
          • 1000-111
          • 1000-202
          • 1000-203
          • 1000-204
          • 1000-205
          • 1000-213
          • 1000-217
          • 1000-216
          • 1000-302
          • 1000-307
          • 1000-304
          • 1000-301
          • 1000-308
          • 1000-309
          • 1000-403
          • 1000-404
          • 1000-401
          • 1000-402
          • 1000-601
          • 1000-605
          • 1000-406
          • 1000-408
          • 1000-415
          • 1000-418
          • 1000-420
          • 1000-421
          • 1000-423
          • 1000-424
          • 1000-501
          • 1000-502
          • 1000-504
          • 1000-513
          • 1000-514
          • 1000-602
          • 1000-603
          • 1000-604
          • 1000-606
          • 1000-632
          • 1000-607
          • 1000-634
          • 1000-631
          • 1000-613
          • 1000-619
          • 1000-621
          • 1000-623
          • 1000-624
          • 1000-625
          • 1000-626
          • 1000-627
          • 1000-628
          • 1000-701
          • 1000-702
          • 1000-703
          • 1000-704
          • 1000-713
          • 1000-714
          • 1000-708
          • 1000-709
          • 1000-710
          • 1000-630
          • 1000-706
          • 1000-712
          • 1000-718
          • 1000-721
          • 1000-723
          • 1000-811
          • 1000-814
          • 1000-906
          • 1000-903
          • 1000-905
          • 1000-815
          • 1000-812
          • 1000-806
          • 1000-816
          • 1000-999

          БИФЛЕКС

          Эластичный синтетический материал, получивший свое название за уникальную способность растягиваться в две стороны

          Узнать больше
          • ТБФ-3-2 Теплый белый
          • ТБФ-4-2 Белый
          • ТБФ-3-18 Бежевый
          • ТБФ-3-1 Песочный
          • ТБФ-4-1 Телесный
          • ТБФ-3-31 Темно-серый
          • ТБФ-4-18 Серый
          • ТБФ-4-17 Темно-серый
          • ТБФ-3-9 Коричневый
          • ТБФ-3-3 Черный
          • ТБФ-4-6 Черный
          • ТБФ-4-12 Голубой
          • ТБФ-3-26 Сиреневый
          • ТБФ-3-7 Ярко-голубой
          • ТБФ-3-25 Бирюзовый
          • ТБФ-4-8 Бирюзовый
          • ТБФ-4-15 Сиренево-голубой
          • ТБФ-4-4 Электрик
          • ТБФ-3-4 Электрик
          • ТБФ-3-15 Темно-синий
          • ТБФ-4-13 Мятный
          • ТБФ-3-11 Мятный
          • ТБФ-4-7 Бирюзово-зеленый
          • ТБФ-4-10 Бриллиантовый зеленый
          • ТБФ-3-27 Пудрово-розовый
          • ТБФ-3-24 Кораллово-розовый
          • ТБФ-4-21 Коралловый
          • ТБФ-3-23 Розовый
          • ТБФ-3-6 Ярко-коралловый
          • ТБФ-3-8 Ярко-розовый
          • ТБФ-4-23 Неоново-розовый
          • ТБФ-3-10 Красный
          • ТБФ-4-3 Красный
          • ТБФ-3-28 Пурпурно-фиолетовый
          • ТБФ-3-29 Ультрафиолет
          • ТБф-4-19 Пурпурно-фиолетовый
          • ТБФ-4-22 Фуксия
          • ТБФ-3-19 Марсала
          • ТБФ-4-20 Ягодный
          • ТБФ-4-24 Желтый
          • ТБФ-3-16 Желтый
          • ТБФ-3-12 Лайм
          • ТБФ-3-13 Кислотно-зеленый
          • ТБФ-4-9 Зеленый
          • ТБФ-3-17 Зеленый
          • ТБФ-3-30 Темно-зеленый
          • ТБФ-4-16 Хаки

          СПАНДЕКС

          Материал, основанный на полиуретановом каучуке и обладающий способностью растягиваться, что отражено в его названии: игра с буквами английского слова «expands»

          Узнать больше
          • 101 Белый
          • 102 Молочный
          • 110 Лимонно-желтый
          • 139 Герань
          • 141 Светло-вишневый
          • 142 Бриллиантовый розовый
          • 144 Темно-розовый
          • 335 Розовый
          • 145 Вишневый
          • 146 Роза
          • 148 Насыщенный красный
          • 156 Насыщенный коралловый
          • 157 Насыщенный оранжевый
          • 162 Красный
          • 177 Бордовый
          • 175 Сливовый
          • 192 Пурпурный
          • 168 Небесно-голубой
          • 204 Морская волна
          • 216 Электрик
          • 223 Синий
          • 239 Зеленый
          • 333 Светло-зеленый
          • 242 Бутылочно-зеленый
          • 243 Сияющий зеленый
          • 251 Мятный
          • 274 Синий купорос
          • 277 Светло-бежевый
          • 279 Бежевый
          • 281 Абрикос
          • 348 Оранжевый неон
          • 316 Серый
          • 311 Серо-черный
          • 301 Теплый коричневый
          • 302 Коричневый
          • 303 Соболиный мех
          • 304 Шоколадный
          • 330 Полуночно-синий
          • 332 Угольно-черный

          МИКРОФИБРА

          Состоит из волокон различных полимеров толщиной в несколько микрометров. Благодаря уникальной технологии производства, микрофибре свойственны ряд положительных свойств

          Узнать больше
          • Confetti 2
          • Confetti 1
          • Creamy 2
          • Creamy 1
          • Charmel 2
          • Charmel 1
          • Biscuit 2
          • Biscuit 1

          ЖУРАВИНКА

          Столовая ткань, сочетающая полиэфир и хлопок, атласное и сатиновое переплетения, матовые и глянцевые поверхности и обладающая незаменимой пятнозащитной пропиткой

          Узнать больше
          • 2324-250805 василек
          • 2324-120505 коралл
          • 2324-110510 шампань
          • 2324-090902 темный шоколад
          • 2324-090605 кирпичный
          • 2324-08305 светло-абрикосовый
          • 2304-161004 бордо
          • 2304-110701 слоновая кость
          • 2304-110510 шампань
          • 2304-010301 светло-серый
          • 2304-010101 белый
          • 2233-161703 пепельная роза
          • 2233-090902 темный шоколад
          • 2233-050303 светло бежевый
          • 2233-030206 желтый
          • 2233-010301 светло-серый
          • 2233-010101 белый
          • 1927-174015
          • 1927-110617 сливочный
          • 1927-110510 шампань
          • 1927-090902 темный шоколад
          • 1927-060402 кофе с молоком
          • 1927-010101 белый
          • 1472-380302 мята
          • 1472-361003 изумруд
          • 1472-250805 василек
          • 1472-181763 красный
          • 1472-161703 пепельная роза
          • 1472-120505 коралл
          • 1472-110617 сливочный
          • 1472-090902 темный шоколад
          • 1472-080305 светло-абрикосовый
          • 1472-060402 кофе с молоком
          • 1472-030206 желтый
          • 1472-010301 светло-серый
          • 1472-010101 белый
          • 4-361003 изумруд
          • 4-251003 темно-синий
          • 4-250805 василек
          • 4-110701 слоновая кость
          • 4-050303 светло-бежевый
          • 4-010101 белый
          • 2-380302 мята
          • 2-361003 изумруд
          • 2-251003 темно-синий
          • 2-250805 василек
          • 2-181763 красный
          • 2-161004 бордо
          • 2-110617 сливочный
          • 2-110510 шампань
          • 2-091001 горький шоколад
          • 2-090605 терракотовый
          • 2-060402 кофе с молоком
          • 2-050303 светло-бежевый
          • 1-090902 темный шоколад
          • 1-250805 синий
          • 1-110617 сливочный
          • 1-060402 кофе с молоком
          • 1-050303 светло-бежевый
          • 1-010101 белый

          Разные партии ткани могут незначительно, в пределах поставленной поставщиками нормы, отличаться оттенком.

          Нет подходящих обивок Попробуйте смягчить условия поиска