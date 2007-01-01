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Подберите ткань под цветовую гамму своего интерьера

Фильтры

АТЛАС 332 Черный

171 Сирень

340 Темно-синий

243 Зеленый

157 Оранжевый

146 Розовый

142 Светло-розовый

118 Шампань

292 Серый

302 Коричневый

330 Темно-синий

204 Голубой

215 Синий

155 Персик

242 Бирюза

234 Фисташковый

153 Лиловый

162 Красный

102 Молочный

101 Белый

КРЕП-САТИН 338 Розовый

332 Черный

124 Бронза

172 Фуксия

116 Золотой

201 Светлый голубой

310 Серый

170 Сирень

196 Баклажан

240 Мятно-зеленый

177 Винный

163 Бордовый

229 Салатовый

299 Коричневый

167 Аметист

211 Синий

131 Горчичный

157 Оранжевый

339 Темно-лиловый

112 Желтый

333 Зеленый

144 Красный

329 Серебро

145 Вишневый

120 Молочный

ОРГАНЗА 172 Сирень

335 Розовая

155 Оранжевая

136 Красная

110 Желтая

231 Зеленая

164 Бирюза

101 Белая

277 Бледно-коричневый

30611 Персиковый

280 Коричневая

330 Черный

МАХРОВАЯ Коричневый

Голубой

Фуксия

Бирюзовый

Апельсин

Бежевый

Ярко-желтый

Бордо

Ярко-зеленый

Ярко-синий

Ярко-голубой

Темно-зеленый

Сирень

Сине-зеленый

Шоколад

Салатовый

Розовый

ЭЛЕГАНТ Шоколадный

Сиреневый

Серый

Светло-оливковый

Персиковый

Молочный

Кофе с молоком

Желтый

Голубой

Бордо

Белый

ТВИЛ Серый

Зеленый

Желтый

Красный

Синий

САТИН Шампань

Бежевый

Белый

PROFYLINE V-1501

V-1586

V-1579

V-1554

V-1575

V-1569

V-1588

V-1578

V-1568

V-1565

V-1571

V-1585

V-1573

V-1561

V-1570

V-1584

V-1562

V-1557

V-1506

V-1559

V-1566

V-1558

V-1552

V-1580

V-1577

V-1555

V-1553

V-1567

V-1564

V-1511

JANET 137-16-310

137-9-310

137-5-310

137-3-310

137-4-310

137-1-310

137-0-310

PANAMA DOLCE 42

45

102

30

23

33

49

93

175

168

123

11

PANAMA D. 92

PANAMA D. 111

PANAMA D. 120

PANAMA D. 156

PANAMA D. 112

PANAMA D. 15

PANAMA D. 22

PANAMA D. 78

PANAMA D. 21

PANAMA D. 6

PANAMA D. 187

PANAMA D. 65

PANAMA D. 41

PANAMA D. 85

PANAMA D. 3

PANAMA D. 36

PANAMA D. 153

PANAMA D. 17

PANAMA D. 19

PANAMA D. 185

PANAMA D. 162

PANAMA D. 170

PANAMA D. 7

PANAMA D. 4

PANAMA D. 25

PANAMA D. 5

PANAMA D. 100

LIONS Jennifer - 133-0-310

ARS 42

148

45

130

34

49

33

29

175

128

41

2

104

26

8

10

13

22

74

79

6

76

191

36

106

17

117

7

18

25

5

101

DECO 110701

191020

010101

FIRENZE LIVORNO 8

FIRENZE 8

COMO 8

DIAMANTE 8

LIVORNO 7

COMO 7

DIAMANTE 7

FIRENZE 7

LIVORNO 3

COMO 3

DIAMANTE 3

FIRENZE 3

LIVORNO 5

COMO 5

DIAMANTE 5

FIRENZE 5

LIVORNO 1

COMO 1

DIAMANTE 1

FIRENZE 1

LIVORNO 2

COMO 2

DIAMANTE 2

FIRENZE 2

LIVORNO 4

COMO 4

DIAMANTE 4

FIRENZE 4

LIVORNO 6

COMO 6

DIAMANTE 6

FIRENZE 6

BAMBOO 138-5-310

138-16-310

138-2-310

SATEN №0 Negro

№1 Blanco

№2 Azul

№4 Beig

№5 Amarillo

№6 Verde

№7 Rojo

№9 Gris

№21 Azulon

№22 Azul Marino

№25 Azul Anil

№29 Lila

№30 Salmon

№31 Rioja

№32 Burdeos

№37 Morado

№41 Tabaco

№42 Marron

№43 Chocolate

№46 Tostado

№51 Vainilla

№52 Oro Viejo

№56 Avellana

№57 Naranja

№58 Oro

№61 Verde Botella

№69 Pistacho

№70 Roso Palo

№71 Teja

№73 Berengena

№90 Piedra

№91 Gris Marengo

№92 Gris Perla

ART 130215

120804

030403

010101

VIGO 5073

1

321

504

3017

3018

2

3

6

15

1015

RIOJA col. 9

3216

3215

3017

5052

beige

gris

PADUA beige

5073

gris

504

3216

3215

MADRID 5073

504

321

1

3018

3019

6

2

15

3

9

РИЧАРД Широкая столовая ткань, позволяющая изготавливать масштабные изделия без стачного шва, а уникальная тефлоновым пропитка делает её водо- и грязеотталкивающей Узнать больше 1828-010101 белый

1812-260402 серый

1812-194050 синий

1812-161004 бордо

1812-191020 темный шоколад

1812-110701 слоновая кость

1812-010101 белый

1812-19-1862 спелая вишня

1625-141119 бежевый

1625-040405 золотистый

1625-010101 белый

1625-19-4050 синий

1625-11-0701 слоновая кость

1589-110701 слоновая кость

1346-194050 синий

1346-191663 красный

1346-161004 бордо

1346-191020 темный шоколад

1346-141119 бежевый

1346-110701 слоновая кость

1346-050302+390301 серый

1346- 030403 горчичный

1346-010101 белый

МАТИ Двухсторонняя столовая ткань, отличающаяся особой техникой окраски «биколор», обеспечивающей эффект глубины Узнать больше 2297-110701 слоновая кость

2297-030202 сливочный

2159-050303/191436 золото/темный шоколад

2159-050302/390301 стальной с бежевым

2102-110701 слоновая кость

1891-110701 слоновая кость

1666-030202 сливочный

1625-160228/140425 оливковый с салатовым

1625-040403/310503 золото с голубым

1589-050303/191436 светло-бежевый/шоколад

1589-040403/161004 бордо с золотом

1589-161004 бордо

010101 белый

2015-110701 слоновая кость

2015-030202 сливочный

2159-040403/310503 золото с голубым

1625-040403/310503 золото с голубым

1625-030202 сливочно золотистый

1625-050303 светло бежевый

1625-010101 белый

ХЕЛЬГА ЛЕН Практичная столовая ткань, отличающаяся контрастом матовых и блестящих поверхностей Узнать больше 1960-010101 белый

1959-010101 белый

1949-120812 молочный

1949-010101 белый

МИРЕЛЛА Ткань для текстильного оформления как дома, так и общественных заведений. Характерна уникальная текстура, образованная за счёт ткацких рисунков Узнать больше 001-010101 белый

001-130459 золото

001-130633 фисташка

001-110701 слоновая кость

001-191020 темный шоколад

002-130759 золото

002-141119 бежевый

002-010101 белый

002-191663 бордо

003-010101 белый

ЛЬНЯНАЯ Натуральная ткань, созданная технологическим путём из лубы льна. Востребованность материала объясняется её высокими характеристиками и уникальными качествами Узнать больше 1835-010101

2259-010101 льняной

2259-010101

2120-010101

2096-010101

SATEN Хлопковая ткань внешне схожая с шёлком, за что раньше её называли «хлопковым шелком» Узнать больше Гладь-01 белый

Гладь-белый

Гладь-02 бежевый

Гладь-4202 слоновая кость

ГАБАРДИН Ткань, разработанная создателем известного бренда Burberry, Томасом Бёрбери. Отличительная особенность - диагональный рубчик, образованный благодаря твилловому переплетению Узнать больше 1000-000

1000-002

1000-101

1000-102

1000-104

1000-106

1000-107

1000-111

1000-202

1000-203

1000-204

1000-205

1000-213

1000-217

1000-216

1000-302

1000-307

1000-304

1000-301

1000-308

1000-309

1000-403

1000-404

1000-401

1000-402

1000-601

1000-605

1000-406

1000-408

1000-415

1000-418

1000-420

1000-421

1000-423

1000-424

1000-501

1000-502

1000-504

1000-513

1000-514

1000-602

1000-603

1000-604

1000-606

1000-632

1000-607

1000-634

1000-631

1000-613

1000-619

1000-621

1000-623

1000-624

1000-625

1000-626

1000-627

1000-628

1000-701

1000-702

1000-703

1000-704

1000-713

1000-714

1000-708

1000-709

1000-710

1000-630

1000-706

1000-712

1000-718

1000-721

1000-723

1000-811

1000-814

1000-906

1000-903

1000-905

1000-815

1000-812

1000-806

1000-816

1000-999

БИФЛЕКС Эластичный синтетический материал, получивший свое название за уникальную способность растягиваться в две стороны Узнать больше ТБФ-3-2 Теплый белый

ТБФ-4-2 Белый

ТБФ-3-18 Бежевый

ТБФ-3-1 Песочный

ТБФ-4-1 Телесный

ТБФ-3-31 Темно-серый

ТБФ-4-18 Серый

ТБФ-4-17 Темно-серый

ТБФ-3-9 Коричневый

ТБФ-3-3 Черный

ТБФ-4-6 Черный

ТБФ-4-12 Голубой

ТБФ-3-26 Сиреневый

ТБФ-3-7 Ярко-голубой

ТБФ-3-25 Бирюзовый

ТБФ-4-8 Бирюзовый

ТБФ-4-15 Сиренево-голубой

ТБФ-4-4 Электрик

ТБФ-3-4 Электрик

ТБФ-3-15 Темно-синий

ТБФ-4-13 Мятный

ТБФ-3-11 Мятный

ТБФ-4-7 Бирюзово-зеленый

ТБФ-4-10 Бриллиантовый зеленый

ТБФ-3-27 Пудрово-розовый

ТБФ-3-24 Кораллово-розовый

ТБФ-4-21 Коралловый

ТБФ-3-23 Розовый

ТБФ-3-6 Ярко-коралловый

ТБФ-3-8 Ярко-розовый

ТБФ-4-23 Неоново-розовый

ТБФ-3-10 Красный

ТБФ-4-3 Красный

ТБФ-3-28 Пурпурно-фиолетовый

ТБФ-3-29 Ультрафиолет

ТБф-4-19 Пурпурно-фиолетовый

ТБФ-4-22 Фуксия

ТБФ-3-19 Марсала

ТБФ-4-20 Ягодный

ТБФ-4-24 Желтый

ТБФ-3-16 Желтый

ТБФ-3-12 Лайм

ТБФ-3-13 Кислотно-зеленый

ТБФ-4-9 Зеленый

ТБФ-3-17 Зеленый

ТБФ-3-30 Темно-зеленый

ТБФ-4-16 Хаки

СПАНДЕКС Материал, основанный на полиуретановом каучуке и обладающий способностью растягиваться, что отражено в его названии: игра с буквами английского слова «expands» Узнать больше 101 Белый

102 Молочный

110 Лимонно-желтый

139 Герань

141 Светло-вишневый

142 Бриллиантовый розовый

144 Темно-розовый

335 Розовый

145 Вишневый

146 Роза

148 Насыщенный красный

156 Насыщенный коралловый

157 Насыщенный оранжевый

162 Красный

177 Бордовый

175 Сливовый

192 Пурпурный

168 Небесно-голубой

204 Морская волна

216 Электрик

223 Синий

239 Зеленый

333 Светло-зеленый

242 Бутылочно-зеленый

243 Сияющий зеленый

251 Мятный

274 Синий купорос

277 Светло-бежевый

279 Бежевый

281 Абрикос

348 Оранжевый неон

316 Серый

311 Серо-черный

301 Теплый коричневый

302 Коричневый

303 Соболиный мех

304 Шоколадный

330 Полуночно-синий

332 Угольно-черный

МИКРОФИБРА Состоит из волокон различных полимеров толщиной в несколько микрометров. Благодаря уникальной технологии производства, микрофибре свойственны ряд положительных свойств Узнать больше Confetti 2

Confetti 1

Creamy 2

Creamy 1

Charmel 2

Charmel 1

Biscuit 2

Biscuit 1

ЖУРАВИНКА Столовая ткань, сочетающая полиэфир и хлопок, атласное и сатиновое переплетения, матовые и глянцевые поверхности и обладающая незаменимой пятнозащитной пропиткой Узнать больше 2324-250805 василек

2324-120505 коралл

2324-110510 шампань

2324-090902 темный шоколад

2324-090605 кирпичный

2324-08305 светло-абрикосовый

2304-161004 бордо

2304-110701 слоновая кость

2304-110510 шампань

2304-010301 светло-серый

2304-010101 белый

2233-161703 пепельная роза

2233-090902 темный шоколад

2233-050303 светло бежевый

2233-030206 желтый

2233-010301 светло-серый

2233-010101 белый

1927-174015

1927-110617 сливочный

1927-110510 шампань

1927-090902 темный шоколад

1927-060402 кофе с молоком

1927-010101 белый

1472-380302 мята

1472-361003 изумруд

1472-250805 василек

1472-181763 красный

1472-161703 пепельная роза

1472-120505 коралл

1472-110617 сливочный

1472-090902 темный шоколад

1472-080305 светло-абрикосовый

1472-060402 кофе с молоком

1472-030206 желтый

1472-010301 светло-серый

1472-010101 белый

4-361003 изумруд

4-251003 темно-синий

4-250805 василек

4-110701 слоновая кость

4-050303 светло-бежевый

4-010101 белый

2-380302 мята

2-361003 изумруд

2-251003 темно-синий

2-250805 василек

2-181763 красный

2-161004 бордо

2-110617 сливочный

2-110510 шампань

2-091001 горький шоколад

2-090605 терракотовый

2-060402 кофе с молоком

2-050303 светло-бежевый

1-090902 темный шоколад

1-250805 синий

1-110617 сливочный

1-060402 кофе с молоком

1-050303 светло-бежевый

1-010101 белый

Разные партии ткани могут незначительно, в пределах поставленной поставщиками нормы, отличаться оттенком.