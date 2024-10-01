Стакан для подачи, «Мурано Граффио», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный
Стакан для подачи, «Мурано Ланче», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный
Стакан для подачи, «Мурано Оттико», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный
Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 180 мл, 78 мм, прозрачный
Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 420 мл, 96 мм, прозрачный
Стакан для подачи, с крышкой, 12 шт, стекло, 80 мл, 55 мм
Емкость фуршетная, с крышкой, 12 шт, стекло, 140 мл, 7 см
Емкость фуршетная, с крышкой, 12 шт, стекло, 160 мл, 8 см
Банка для подачи, «Кватро Стаджони», круглая без крышки, стекло, 320 мл, 108 мм, прозрачный
Банка для подачи, круглая, с крышкой, стекло, 250 мл, 120 мм, прозрачный
Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 75 мл, 60 мм
Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 290 мл, 9 см
Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 0,58 л, 9 см
Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, 12 шт, стекло, дерево, 7 см, прозрачный, светлое дерево
Банка для подачи, сталь нержавеющая, 120 мл, 40 мм
Емкость для подачи, глубокая, керамика, 0,95 л, 15 см, белый, кирпичный
Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл
Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл, черное
Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл
Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл, черное
Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 0,9 л, металлическая
Ведро для картофеля фри «Ведро», 330 мл, металлическое
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 250 мл
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0.5 л
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 1,2 л
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 3 л
Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 4 шт
Ведро для картофеля фри «Ведро», металл, 0.6 л
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0.6 л, красное
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковая, 0,6 л, желтый
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0,6 л, зеленый
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0,6 л, голубой
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0,6 л, фиолетовый
Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде краба, фарфор, 130 мл, 17 см, коричневый
Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде морского ежа, фарфор, 8 см, белый
Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», с крышкой, керамика, 16,5 см, черный
Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде лобстера, керамика, 210 мм, красный
Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 45 мм
Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 55 мм
Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм
Емкость для закусок, 4 ячейки, дерево, 11,5 см
Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая
Корзинка для картофеля фри «Проотель» 90мм, сталь нержавеющая
Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, черная
Корзинка для картофеля фри, сталь нержавеющая
Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, медь
Корзинка для картофеля фри, сталь нержавеющая, 90мм
Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, медная
Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, 80 мм
Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, 55 мм
Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нерж, 90 мм
Емкость для закусок, «Тэкс-Мэкс», сталь нержавеющая, 83 мм, металлическая
Емкость для закусок, «Дионис», фарфор, 100 мл, 75 мм, айвори
Емкость для закусок, «Фобос», керамика, 250 мл, 60 мм, коричневый
Емкость для закусок, «Дионис», фарфор, 50 мл, 7 см, айвори
Емкость для закусок, «Фобос», керамика, 250 мл, 60 мм, черный, синий
Емкость для закусок, косой срез, сталь нержавеющая, медь, 450 мл, 95 мм
Емкость для закусок, 6 ячеек, дерево, 21 см