В наличии 48 шт.

В наличии 48 шт.

Стакан для подачи, «Мурано Граффио», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный

В наличии 192 шт.

В наличии 192 шт.

Стакан для подачи, «Мурано Ланче», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный

В наличии 24 шт.

В наличии 24 шт.

Стакан для подачи, «Мурано Оттико», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный

В наличии 511 шт.

В наличии 511 шт.

Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 180 мл, 78 мм, прозрачный

В наличии 150 шт.

В наличии 150 шт.

Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 420 мл, 96 мм, прозрачный

В наличии 45 шт.

В наличии 45 шт.

Стакан для подачи, с крышкой, 12 шт, стекло, 80 мл, 55 мм

В наличии 3 шт.

В наличии 3 шт.

Емкость фуршетная, с крышкой, 12 шт, стекло, 140 мл, 7 см

В наличии

В наличии

Емкость фуршетная, с крышкой, 12 шт, стекло, 160 мл, 8 см

В наличии 288 шт.

В наличии 288 шт.

Банка для подачи, «Кватро Стаджони», круглая без крышки, стекло, 320 мл, 108 мм, прозрачный

В наличии 1 шт.

В наличии 1 шт.

Банка для подачи, круглая, с крышкой, стекло, 250 мл, 120 мм, прозрачный

В наличии 1008 шт.

В наличии 1008 шт.

Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 75 мл, 60 мм

В наличии 102 шт.

В наличии 102 шт.

Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 290 мл, 9 см

В наличии 36 шт.

В наличии 36 шт.

Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 0,58 л, 9 см

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от 2 дней по России и СНГ