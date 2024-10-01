Посуда для закусок

Стаканы для подачи

Стаканы для подачи

14 товаров
Ведра для картофеля фри

Ведра для картофеля фри

17 товаров
Ёмкости для закусок

Ёмкости для закусок

15 товаров
Корзинки для картофеля фри

Корзинки для картофеля фри

10 товаров
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для подачи, «Мурано Граффио», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
5002
510 ₽

Стакан для подачи, «Мурано Граффио», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный

5
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для подачи, «Мурано Ланче», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
5002
510 ₽

Стакан для подачи, «Мурано Ланче», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный

9
В наличии 192 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для подачи, «Мурано Оттико», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
5002
510 ₽

Стакан для подачи, «Мурано Оттико», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный

11
В наличии 24 шт.
Распродажа
Фотография товара Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 180 мл, 78 мм, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 180 мл, 78 мм, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
32022
410 ₽

Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 180 мл, 78 мм, прозрачный

10
В наличии 511 шт.
Распродажа
Фотография товара Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 420 мл, 96 мм, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 420 мл, 96 мм, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
32022
410 ₽

Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 420 мл, 96 мм, прозрачный

12
В наличии 150 шт.
Распродажа
Фотография товара Стакан для подачи, с крышкой, 12 шт, стекло, 80 мл, 55 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан для подачи, с крышкой, 12 шт, стекло, 80 мл, 55 мм, произведённого компанией ChiedoCover
4 9309
5 390 ₽

Стакан для подачи, с крышкой, 12 шт, стекло, 80 мл, 55 мм

15
В наличии 45 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость фуршетная, с крышкой, 12 шт, стекло, 140 мл, 7 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость фуршетная, с крышкой, 12 шт, стекло, 140 мл, 7 см , произведённого компанией ChiedoCover
5 9409
6 490 ₽

Емкость фуршетная, с крышкой, 12 шт, стекло, 140 мл, 7 см

15
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость фуршетная, с крышкой, 12 шт, стекло, 160 мл, 8 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость фуршетная, с крышкой, 12 шт, стекло, 160 мл, 8 см , произведённого компанией ChiedoCover
6 09010
6 700 ₽

Емкость фуршетная, с крышкой, 12 шт, стекло, 160 мл, 8 см

5
В наличии
Распродажа
Фотография товара Банка для подачи, «Кватро Стаджони», круглая без крышки, стекло, 320 мл, 108 мм, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банка для подачи, «Кватро Стаджони», круглая без крышки, стекло, 320 мл, 108 мм, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
19010
210 ₽

Банка для подачи, «Кватро Стаджони», круглая без крышки, стекло, 320 мл, 108 мм, прозрачный

9
В наличии 288 шт.
Распродажа
Фотография товара Банка для подачи, круглая, с крышкой, стекло, 250 мл, 120 мм, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банка для подачи, круглая, с крышкой, стекло, 250 мл, 120 мм, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
62013
710 ₽

Банка для подачи, круглая, с крышкой, стекло, 250 мл, 120 мм, прозрачный

15
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 75 мл, 60 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 75 мл, 60 мм, произведённого компанией ChiedoCover
27013
310 ₽

Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 75 мл, 60 мм

8
В наличии 1008 шт.
Фотография товара Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 290 мл, 9 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 290 мл, 9 см, произведённого компанией ChiedoCover
500

Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 290 мл, 9 см

11
В наличии 102 шт.
Распродажа
Фотография товара Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 0,58 л, 9 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 0,58 л, 9 см, произведённого компанией ChiedoCover
5609
610 ₽

Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 0,58 л, 9 см

12
В наличии 36 шт.
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Распродажа
Фотография товара Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, 12 шт, стекло, дерево, 7 см, прозрачный, светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, 12 шт, стекло, дерево, 7 см, прозрачный, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
10 0509
10 990 ₽

Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, 12 шт, стекло, дерево, 7 см, прозрачный, светлое дерево

14
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Банка для подачи, сталь нержавеющая, 120 мл, 40 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банка для подачи, сталь нержавеющая, 120 мл, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
49017
590 ₽

Банка для подачи, сталь нержавеющая, 120 мл, 40 мм

12
В наличии
Настоящее фото товара Емкость для подачи, глубокая, керамика, 0,95 л, 15 см, белый, кирпичный, произведённого компанией ChiedoCover
730

Емкость для подачи, глубокая, керамика, 0,95 л, 15 см, белый, кирпичный

15
В наличии
Распродажа
Фотография товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл, произведённого компанией ChiedoCover
4708
510 ₽

Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл

13
В наличии 144 шт.
Распродажа
Фотография товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл, черное, произведённого компанией ChiedoCover
5707
610 ₽

Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл, черное

11
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл, произведённого компанией ChiedoCover
7409
810 ₽

Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл

7
В наличии 144 шт.
Распродажа
Фотография товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл, черное, произведённого компанией ChiedoCover
5805
610 ₽

Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл, черное

7
В наличии 288 шт.
Распродажа
Фотография товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 0,9 л, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 0,9 л, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
81010
900 ₽

Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 0,9 л, металлическая

14
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», 330 мл, металлическое, произведённого компанией ChiedoCover
9307
990 ₽

Ведро для картофеля фри «Ведро», 330 мл, металлическое

14
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 250 мл, произведённого компанией ChiedoCover
27013
310 ₽

Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 250 мл

11
В наличии 200 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0.5 л, произведённого компанией ChiedoCover
33020
410 ₽

Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0.5 л

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 1,2 л, произведённого компанией ChiedoCover
3808
410 ₽

Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 1,2 л

5
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 3 л, произведённого компанией ChiedoCover
4708
510 ₽

Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 3 л

9
В наличии 24 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 4 шт, произведённого компанией ChiedoCover
2 0905
2 190 ₽

Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 4 шт

12
В наличии 3 шт.
мягкие секции стульев
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», металл, 0.6 л, произведённого компанией ChiedoCover
4904
510 ₽

Ведро для картофеля фри «Ведро», металл, 0.6 л

15
В наличии 35 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0.6 л, красное, произведённого компанией ChiedoCover
43016
510 ₽

Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0.6 л, красное

14
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковая, 0,6 л, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
36013
410 ₽

Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковая, 0,6 л, желтый

15
В наличии 110 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0,6 л, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
42018
510 ₽

Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0,6 л, зеленый

15
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0,6 л, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4003
410 ₽

Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0,6 л, голубой

8
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0,6 л, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
3808
410 ₽

Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0,6 л, фиолетовый

14
В наличии 300 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде краба, фарфор, 130 мл, 17 см, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде краба, фарфор, 130 мл, 17 см, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
7 0609
7 690 ₽

Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде краба, фарфор, 130 мл, 17 см, коричневый

9
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде морского ежа, фарфор, 8 см, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде морского ежа, фарфор, 8 см, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 8007
6 190 ₽

Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде морского ежа, фарфор, 8 см, белый

8
В наличии 24 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», с крышкой, керамика, 16,5 см, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», с крышкой, керамика, 16,5 см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 04011
4 500 ₽

Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», с крышкой, керамика, 16,5 см, черный

5
В наличии
Распродажа
Фотография товара Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде лобстера, керамика, 210 мм, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде лобстера, керамика, 210 мм, красный, произведённого компанией ChiedoCover
14 9009
16 300 ₽

Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде лобстера, керамика, 210 мм, красный

6
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 45 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 45 мм, произведённого компанией ChiedoCover
2907
310 ₽

Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 45 мм

6
В наличии 36 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 55 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 55 мм, произведённого компанией ChiedoCover
33020
410 ₽

Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 55 мм

15
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм, произведённого компанией ChiedoCover
5805
610 ₽

Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм

15
В наличии 50 шт.
Стол Ray
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для закусок, 4 ячейки, дерево, 11,5 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 5801
1 590 ₽

Емкость для закусок, 4 ячейки, дерево, 11,5 см

5
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
1 4907
1 590 ₽

Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая

9
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Корзинка для картофеля фри «Проотель» 90мм, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
1 2305
1 290 ₽

Корзинка для картофеля фри «Проотель» 90мм, сталь нержавеющая

6
В наличии 135 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, черная, произведённого компанией ChiedoCover
1 6702
1 690 ₽

Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, черная

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Корзинка для картофеля фри, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
1 6105
1 690 ₽

Корзинка для картофеля фри, сталь нержавеющая

9
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, медь, произведённого компанией ChiedoCover
1 4603
1 490 ₽

Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, медь

8
В наличии 70 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзинка для картофеля фри, сталь нержавеющая, 90мм, произведённого компанией ChiedoCover
2 4606
2 590 ₽

Корзинка для картофеля фри, сталь нержавеющая, 90мм

8
В наличии 42 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, медная, произведённого компанией ChiedoCover
63012
710 ₽

Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, медная

14
В наличии 50 шт.
Фотография товара Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, 80 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, 80 мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 400

Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, 80 мм

5
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, 55 мм, произведённого компанией ChiedoCover
8209
900 ₽

Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, 55 мм

13
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нерж, 90 мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 100

Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нерж, 90 мм

15
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Тэкс-Мэкс», сталь нержавеющая, 83 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
69013
790 ₽

Емкость для закусок, «Тэкс-Мэкс», сталь нержавеющая, 83 мм, металлическая

15
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Дионис», фарфор, 100 мл, 75 мм, айвори, произведённого компанией ChiedoCover
4003
410 ₽

Емкость для закусок, «Дионис», фарфор, 100 мл, 75 мм, айвори

9
В наличии 88 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость для закусок, «Фобос», керамика, 250 мл, 60 мм, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Фобос», керамика, 250 мл, 60 мм, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 0801
1 090 ₽

Емкость для закусок, «Фобос», керамика, 250 мл, 60 мм, коричневый

8
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Дионис», фарфор, 50 мл, 7 см, айвори, произведённого компанией ChiedoCover
4003
410 ₽

Емкость для закусок, «Дионис», фарфор, 50 мл, 7 см, айвори

7
В наличии 62 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость для закусок, «Фобос», керамика, 250 мл, 60 мм, черный, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Фобос», керамика, 250 мл, 60 мм, черный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
1 0504
1 090 ₽

Емкость для закусок, «Фобос», керамика, 250 мл, 60 мм, черный, синий

6
В наличии 72 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость для закусок, косой срез, сталь нержавеющая, медь, 450 мл, 95 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, косой срез, сталь нержавеющая, медь, 450 мл, 95 мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 2603
1 290 ₽

Емкость для закусок, косой срез, сталь нержавеющая, медь, 450 мл, 95 мм

14
В наличии 3 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для закусок, 6 ячеек, дерево, 21 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 8508
2 000 ₽

Емкость для закусок, 6 ячеек, дерево, 21 см

9
В наличии 1 шт.
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