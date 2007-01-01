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          Подушки на стулья

          от 310 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подушка 01 для стула Кьявари, 2см
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, красная, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, красная
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, бирюзовая, произведённого компанией ChiedoCover
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, бирюзовая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, сиреневая, произведённого компанией ChiedoCover
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, сиреневая
          Настоящее фото товара Подушка галета зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
          310 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подушка галета зеленая
          Настоящее фото товара Подушка галета красная, произведённого компанией ChiedoCover
          310 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подушка галета красная
          Настоящее фото товара Подушка галета простроченная, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          310 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подушка галета простроченная
          Настоящее фото товара Подушка 3 см на стул Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
          В наличии
          310 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подушка 3 см на стул Кьявари
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, белая, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          310 ₽370 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, белая
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover-15%
          400 ₽470 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, бежевая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
          470 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, белая, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, белая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, черная, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, черная
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, зеленая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, красная, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, красная

          Какой текстиль идеально Вам подойдет?

          Ответьте на 4 вопроса, и мы подберем лучший вариант

          Подобрать текстиль
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, фиолетовая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, золотая, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, золотая
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, коричневая
          Настоящее фото товара Подушка 06 для стула Кьявари, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          620 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подушка 06 для стула Кьявари, синяя
          Настоящее фото товара Подушка 07 для стула Кьявари, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подушка 07 для стула Кьявари, бежевая
          Настоящее фото товара Подушка 08 для стула Кьявари, с цветами, произведённого компанией ChiedoCover
          330 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подушка 08 для стула Кьявари, с цветами
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, цветная, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подушка 01 для стула Кьявари, цветная, 2см
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, клетка, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подушка 01 для стула Кьявари, клетка, 2см
          Настоящее фото товара Подушка 04 для стула Кьявари на синтепоне, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          360 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подушка 04 для стула Кьявари на синтепоне
          Настоящее фото товара Подушка-чехол 03 для стула Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подушка-чехол 03 для стула Кьявари
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, узор, произведённого компанией ChiedoCover
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, узор
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, поролон, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подушка 01 для стула Кьявари, поролон, 2см
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард белый, произведённого компанией ChiedoCover
          540 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард белый
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          540 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард красный, произведённого компанией ChiedoCover
          540 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард красный
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          540 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард коричневый
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам красный, произведённого компанией ChiedoCover
          570 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам красный
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
          570 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам синий
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
          570 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам черный
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          570 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам зеленый
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, белая, произведённого компанией ChiedoCover
          540 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, белая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
          540 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, фиолетовая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
          540 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, желтая
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
          540 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, коричневая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, красная, произведённого компанией ChiedoCover
          540 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, красная
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
          540 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, зеленая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая, произведённого компанией ChiedoCover
          540 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          540 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, синяя
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, произведённого компанией ChiedoCover
          540 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подушка 01 для стула Кьявари, 5см
          Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подушка для стула Кроссбэк, желтая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная, произведённого компанией ChiedoCover
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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