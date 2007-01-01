Стол журнальный Гэтсби
Журнальный столик Арт Деко 55 x 55 серебро
Журнальный стол Арт Деко 120 x 60 золото
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото
Журнальный столик Хименес
Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото
Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро
Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро
Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 золото
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный
Журнальный столик Артур
Журнальный столик Рози
Стол журнальный Forest
Стол журнальный Симпл квадро
Стол журнальный Фьюжн
Стол журнальный Гурон 3
Стол журнальный Рилле 443
Стол Мэдисон x3, белая столешница, черный каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x3, белая столешница, золотой каркас
Столик Шери
Журнальный столик ШериДоставкаот 2 дней по России и СНГ
Стол журнальный №1
Стол журнальный №3
Стол Кофейный №1
Стол Куб, кофейный
Столик кофейный Apriori V, береза/ прозрачный
Столик кофейный Apriori V, венге/ прозрачный
Журнальный стол 50*50 Альба золото стекло черное
Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное
Стол журнальный Альбано
Стол журнальный Elegance 80, орех/черный
Стол журнальный Elegance 70, орех/черный
Стол Opti
Стол кофейный Aula
от 2 дней, по всей России и СНГ
на всю продукцию, скидки и акции
мебели и текстиля
Наличный и безаличный расчет, частичная оплата
Более 90% продукции мы производим сами
Готовая к отправке и индивидуальная продукция
Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня