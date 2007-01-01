Журнальные столы лофт

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стол журнальный Гэтсби, произведённого компанией ChiedoCover
29 99440
49 990 ₽
15

Стол журнальный Гэтсби

Журнальный столик Арт Деко 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Журнальный столик Арт Деко 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
18 59440
30 990 ₽
5

Журнальный столик Арт Деко 55 x 55 серебро

В наличии 32 шт.
Настоящее фото товара Журнальный стол Арт Деко 120 x 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover
33 59440
55 990 ₽
14

Журнальный стол Арт Деко 120 x 60 золото

В наличии 16 шт.
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 сереброНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
24 59440
40 990 ₽
13

Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро

В наличии 24 шт.
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золотоНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover
30 59440
50 990 ₽
10

Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото

В наличии 19 шт.
Журнальный столик ХименесНастоящее фото товара Журнальный столик Хименес, произведённого компанией ChiedoCover
7 99047
14 990 ₽Оптовая цена
11

Журнальный столик Хименес

В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото, произведённого компанией ChiedoCover
16 79440
27 990 ₽
5

Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото

В наличии 37 шт.
Настоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
13 79440
22 990 ₽Оптовая цена
11

Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро

Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
25 79440
42 990 ₽
15

Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро

В наличии 3 шт.
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 золотоНастоящее фото товара Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 золото, произведённого компанией ChiedoCover
29 99440
49 990 ₽Оптовая цена
5

Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 золото

Журнальный стол Инсигния 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
18 59440
30 990 ₽
9

Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро

В наличии 31 шт.
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золотоНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото, произведённого компанией ChiedoCover
22 19440
36 990 ₽
9

Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото

В наличии 23 шт.
Настоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный, произведённого компанией ChiedoCover
22 79440
37 990 ₽
8

Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный

В наличии 14 шт.
Журнальный столик АртурНастоящее фото товара Журнальный столик Артур, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99015
10 490 ₽Оптовая цена
12

Журнальный столик Артур

В наличии 20 шт.
Журнальный столик РозиНастоящее фото товара Журнальный столик Рози, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
7

Журнальный столик Рози

Настоящее фото товара Стол журнальный Forest , произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
7

Стол журнальный Forest

Настоящее фото товара Стол журнальный Симпл квадро, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена
12

Стол журнальный Симпл квадро

Настоящее фото товара Стол журнальный Фьюжн, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена
13

Стол журнальный Фьюжн

Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стол журнальный Гурон 3, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена
13

Стол журнальный Гурон 3

Настоящее фото товара Стол журнальный Рилле 443, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
7

Стол журнальный Рилле 443

Стол Мэдисон x3, белая столешница, черный каркасНастоящее фото товара Стол Мэдисон x3, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
14 800
5

Стол Мэдисон x3, белая столешница, черный каркас

Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркасНастоящее фото товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
17 300
13

Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас

Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркасНастоящее фото товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
18 150
11

Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас

Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркасНастоящее фото товара Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
21 990
14

Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас

Стол Мэдисон x3, белая столешница, золотой каркасНастоящее фото товара Стол Мэдисон x3, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
14 800
Оптовая цена
16

Стол Мэдисон x3, белая столешница, золотой каркас

Столик ШериНастоящее фото товара Столик Шери, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
9

Столик Шери

Настоящее фото товара Журнальный столик Шери, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
10

Журнальный столик Шери

Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стол журнальный №1, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
6

Стол журнальный №1

Настоящее фото товара Стол журнальный №3, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена
5

Стол журнальный №3

Стол Кофейный №1Настоящее фото товара Стол Кофейный №1, произведённого компанией ChiedoCover
4 950
Оптовая цена
8

Стол Кофейный №1

Стол Куб, кофейныйНастоящее фото товара Стол Куб, кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 000
Оптовая цена
10

Стол Куб, кофейный

Столик кофейный Apriori V, береза/ прозрачныйНастоящее фото товара Столик кофейный Apriori V, береза/ прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от34 690
Оптовая цена
13

Столик кофейный Apriori V, береза/ прозрачный

Столик кофейный Apriori V, венге/ прозрачныйНастоящее фото товара Столик кофейный Apriori V, венге/ прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от34 690
Оптовая цена
14

Столик кофейный Apriori V, венге/ прозрачный

Журнальный стол 50*50 Альба золото стекло черноеНастоящее фото товара Журнальный стол 50*50 Альба золото стекло черное, произведённого компанией ChiedoCover
от21 59440
35 990 ₽Оптовая цена
5

Журнальный стол 50*50 Альба золото стекло черное

В наличии 12 шт.
Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черноеНастоящее фото товара Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное, произведённого компанией ChiedoCover
от28 79440
47 990 ₽Оптовая цена
12

Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное

В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный Альбано, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
10

Стол журнальный Альбано

Стол журнальный Elegance 80, орех/черныйНастоящее фото товара Стол журнальный Elegance 80, орех/черный, произведённого компанией ChiedoCover
18 390
Оптовая цена
15

Стол журнальный Elegance 80, орех/черный

Стол журнальный Elegance 70, орех/черныйНастоящее фото товара Стол журнальный Elegance 70, орех/черный, произведённого компанией ChiedoCover
16 790
Оптовая цена
9

Стол журнальный Elegance 70, орех/черный

Настоящее фото товара Стол Opti, произведённого компанией ChiedoCover
19 900
Оптовая цена
13

Стол Opti

Стол кофейный AulaНастоящее фото товара Стол кофейный Aula, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена
11

Стол кофейный Aula

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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