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          Мебель для гостиниц

          От 1 820 ₽
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          Диваны для гостиниц

          Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый, произведённого компанией ChiedoCover
          65 000 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый
          Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          65 000 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый
          Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          49 000 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Chesterfield Lux двухместный желтый
          Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный синий, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          49 000 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Chesterfield Lux двухместный синий
          Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный серый, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          49 000 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Chesterfield Lux двухместный серый
          Настоящее фото товара Диван-кушетка Рекамье, произведённого компанией ChiedoCover
          46 000 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван-кушетка Рекамье
          Настоящее фото товара Кушетка Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
          58 999 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кушетка Chester (Честер)
          Настоящее фото товара Диван 2-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          53 185 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван 2-местный Chester (Честер)
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          Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
          21 790 ₽
          Оптовая цена
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          Настоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
          15 590 ₽
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          Настоящее фото товара Прихожая лофт Наталь, произведённого компанией ChiedoCover
          16 590 ₽
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          4.4
          Прихожая лофт Наталь
          Все

          Односпальные кровати

          Настоящее фото товара Металлическая кровать Искра со спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 120 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Металлическая кровать Искра со спинкой
          Настоящее фото товара Металлическая кровать Искра с перегородкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 820 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Металлическая кровать Искра с перегородкой
          Настоящее фото товара Металлическая кровать Искра с двойной перегородкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 080 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Металлическая кровать Искра с двойной перегородкой
          Настоящее фото товара Кровать лофт Танле, произведённого компанией ChiedoCover
          32 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кровать лофт Танле
          Настоящее фото товара Кровать односпальная Виктория-ПП с матрасом, произведённого компанией ChiedoCover
          15 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кровать односпальная Виктория-ПП с матрасом
          Настоящее фото товара Кровать односпальная Сакура, произведённого компанией ChiedoCover
          5 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кровать односпальная Сакура
          Настоящее фото товара Кровать односпальная Гарда, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кровать односпальная Гарда
          Настоящее фото товара Кровать Алекса, произведённого компанией ChiedoCover
          16 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кровать Алекса
          Все

          Двуспальные кровати

          Настоящее фото товара Кровать Фиеста, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          3 711 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кровать Фиеста
          Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Light, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кровать без подъёмного механизма Николь Light
          Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          6 599 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кровать без подъёмного механизма Морена
          Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
          2 799 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кровать без подъёмного механизма Рино
          Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
          3 699 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
          Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
          4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кровать без подъёмного механизма Карелия
          Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          5 999 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
          Настоящее фото товара Кровать Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
          НовинкаХит
          4 624 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кровать Модерн
          Все

          Двухъярусные кровати

          Настоящее фото товара Двухъярусная металлическая кровать Искра, произведённого компанией ChiedoCover
          4 030 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Двухъярусная металлическая кровать Искра
          Настоящее фото товара Двухярусная кровать Наманган, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          16 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Двухярусная кровать Наманган
          Настоящее фото товара Двухярусная кровать Наманган коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          16 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Двухярусная кровать Наманган коричневый
          Настоящее фото товара Двухярусная кровать Наровчат коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          21 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Двухярусная кровать Наровчат коричневый
          Настоящее фото товара Двухярусная кровать Наровчат бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          21 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Двухярусная кровать Наровчат бежевый
          Настоящее фото товара Двухярусная кровать Наровчат бежевый/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          21 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Двухярусная кровать Наровчат бежевый/ коричневый
          Настоящее фото товара Двухъярусная кровать Нарткала бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          23 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Двухъярусная кровать Нарткала бежевый
          Настоящее фото товара Двухъярусная кровать Bolero, произведённого компанией ChiedoCover
          16 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Двухъярусная кровать Bolero
          Все

          Детские кроватки

          Настоящее фото товара Дополнительное спальное место Baby-bed, произведённого компанией ChiedoCover
          19 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Дополнительное спальное место Baby-bed
          Настоящее фото товара Детская кроватка Нами белая, произведённого компанией ChiedoCover
          29 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Детская кроватка Нами белая
          Настоящее фото товара Детская кроватка Нами красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          29 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Детская кроватка Нами красное дерево
          Настоящее фото товара Детская кроватка Нами светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          29 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Детская кроватка Нами светлое дерево
          Настоящее фото товара Кроватка-домик Авеньён, произведённого компанией ChiedoCover
          16 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кроватка-домик Авеньён
          Настоящее фото товара Кроватка-домик Авеньён (без борта), произведённого компанией ChiedoCover
          16 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кроватка-домик Авеньён (без борта)
          Настоящее фото товара Кроватка Авеньён (без борта), произведённого компанией ChiedoCover
          11 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кроватка Авеньён (без борта)
          Настоящее фото товара Кроватка Авеньён, произведённого компанией ChiedoCover
          11 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кроватка Авеньён
          Все

          Дополнительные спальные места

          Настоящее фото товара Дополнительное спальное место Extra-bed, произведённого компанией ChiedoCover
          24 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Дополнительное спальное место Extra-bed
          Настоящее фото товара Раскладная кровать с 12 см Матрасом EXB-02, произведённого компанией ChiedoCover
          13 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Раскладная кровать с 12 см Матрасом EXB-02
          Настоящее фото товара Раскладная кровать с латексным матрасом EXB-01, произведённого компанией ChiedoCover
          17 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Раскладная кровать с латексным матрасом EXB-01
          Настоящее фото товара Складная кровать на основе ламели с колесиками EXB-08, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Складная кровать на основе ламели с колесиками EXB-08
          Настоящее фото товара Складная кровать EXB-07, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Складная кровать EXB-07
          Настоящее фото товара Двухспальная раскладная кровать EXB-03, произведённого компанией ChiedoCover
          13 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Двухспальная раскладная кровать EXB-03
          Настоящее фото товара Детская раскладная кровать BEB-01, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Детская раскладная кровать BEB-01
          Настоящее фото товара Раскладушка RXB-02, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Раскладушка RXB-02
          Все

          Основание для кроватей

          Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Основание для кровати Box Spring Hotel
          Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel Plus, произведённого компанией ChiedoCover
          7 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
          Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Rest, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Основание для кровати Box Spring Rest
          Все

          Стойки для багажа

          Настоящее фото товара Стойка для багажа Вена, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стойка для багажа Вена
          Настоящее фото товара Стойка для багажа Прага дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стойка для багажа Прага дерево
          Настоящее фото товара Стойка для багажа Прага металл, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стойка для багажа Прага металл
          Настоящее фото товара Стойка для багажа Осло, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стойка для багажа Осло
          Настоящее фото товара Стойка для багажа Прива, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стойка для багажа Прива

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            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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