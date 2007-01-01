Винные шкафы

Металлические шкафыДеревянные шкафыШкафы медицинскиеВинные шкафыПолучить прайс-лист
Оптовый прайс

Отправим ВКонтакте или на почту

Получить прайс-лист
Получите полный прайс-лист категории Винные шкафы
На почту
Вконтакте

Нажмите на кнопку и разрешите нам отправку сообщений, чтобы мы могли прислать вам ссылку на скачивание

Получить в сообщении ВК
Сначала популярные
Винный шкаф Cold Vine C121-KBT1Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C121-KBT1, произведённого компанией ChiedoCover
от125 090
Оптовая цена
8

Винный шкаф Cold Vine C121-KBT1

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C18-KST1, произведённого компанией ChiedoCover
от52 390
Оптовая цена
11

Винный шкаф Cold Vine C18-KST1

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C18-TBF1, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена
11

Винный шкаф Cold Vine C18-TBF1

Винный шкаф Cold Vine C21-TBF2Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C21-TBF2, произведённого компанией ChiedoCover
от32 190
Оптовая цена
14

Винный шкаф Cold Vine C21-TBF2

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C23-KBT2, произведённого компанией ChiedoCover
от64 490
Оптовая цена
8

Винный шкаф Cold Vine C23-KBT2

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C40-KBT2, произведённого компанией ChiedoCover
от87 290
Оптовая цена
7

Винный шкаф Cold Vine C40-KBT2

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C40-KST2, произведённого компанией ChiedoCover
от97 790
Оптовая цена
7

Винный шкаф Cold Vine C40-KST2

Винный шкаф Cold Vine C44-KST2Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C44-KST2, произведённого компанией ChiedoCover
от76 890
Оптовая цена
12

Винный шкаф Cold Vine C44-KST2

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C7-KST1, произведённого компанией ChiedoCover
от32 790
Оптовая цена
12

Винный шкаф Cold Vine C7-KST1

Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Демонстрационная полка Cold Vine RW-020, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
10

Демонстрационная полка Cold Vine RW-020

Настоящее фото товара Демонстрационная полка Cold Vine RW-010, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена
10

Демонстрационная полка Cold Vine RW-010

Настоящее фото товара Демонстрационная полка Cold Vine RW-030, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
10

Демонстрационная полка Cold Vine RW-030

Настоящее фото товара Усиленная полка Cold Vine RW-040, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
5

Усиленная полка Cold Vine RW-040

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C7-KBT1, произведённого компанией ChiedoCover
от32 190
Оптовая цена
9

Винный шкаф Cold Vine C7-KBT1

Винный шкаф Cold Vine C12-KBF1Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C12-KBF1, произведённого компанией ChiedoCover
от43 590
Оптовая цена
10

Винный шкаф Cold Vine C12-KBF1

Винный шкаф Cold Vine C12-KSF1Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C12-KSF1, произведённого компанией ChiedoCover
от47 090
Оптовая цена
7

Винный шкаф Cold Vine C12-KSF1

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C12-TBF2, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090
Оптовая цена
10

Винный шкаф Cold Vine C12-TBF2

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C12-TSF2, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090
Оптовая цена
10

Винный шкаф Cold Vine C12-TSF2

Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Винный шкаф Cold Vine BCW-35CНастоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine BCW-35C, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
7

Винный шкаф Cold Vine BCW-35C

Винный шкаф Cold Vine C12-TBSF1Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C12-TBSF1, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
8

Винный шкаф Cold Vine C12-TBSF1

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C6-TBSF1, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена
11

Винный шкаф Cold Vine C6-TBSF1

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C8-TBSF1, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
6

Винный шкаф Cold Vine C8-TBSF1

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C16-TBF1, произведённого компанией ChiedoCover
от24 590
Оптовая цена
13

Винный шкаф Cold Vine C16-TBF1

Винный шкаф Cold Vine C18-KBB1Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C18-KBB1, произведённого компанией ChiedoCover
от62 190
Оптовая цена
12

Винный шкаф Cold Vine C18-KBB1

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C18-KBT1, произведённого компанией ChiedoCover
от49 290
Оптовая цена
10

Винный шкаф Cold Vine C18-KBT1

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C18-KSB1, произведённого компанией ChiedoCover
от66 690
Оптовая цена
11

Винный шкаф Cold Vine C18-KSB1

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C35-KBF2, произведённого компанией ChiedoCover
от52 090
Оптовая цена
6

Винный шкаф Cold Vine C35-KBF2

Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C24-KBF2, произведённого компанией ChiedoCover
от64 220
Оптовая цена
11

Винный шкаф Cold Vine C24-KBF2

Винный шкаф Cold Vine C24-KSF2Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C24-KSF2, произведённого компанией ChiedoCover
от66 590
Оптовая цена
11

Винный шкаф Cold Vine C24-KSF2

Винный шкаф Cold Vine C30-KST2Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C30-KST2, произведённого компанией ChiedoCover
от101 790
Оптовая цена
12

Винный шкаф Cold Vine C30-KST2

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C34-KBF2, произведённого компанией ChiedoCover
от61 490
Оптовая цена
6

Винный шкаф Cold Vine C34-KBF2

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C34-KSF2, произведённого компанией ChiedoCover
от65 190
Оптовая цена
10

Винный шкаф Cold Vine C34-KSF2

Винный шкаф Cold Vine C38-KBF2Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C38-KBF2, произведённого компанией ChiedoCover
от74 790
Оптовая цена
5

Винный шкаф Cold Vine C38-KBF2

Винный шкаф Cold Vine C38-KSF2Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C38-KSF2, произведённого компанией ChiedoCover
от75 990
Оптовая цена
9

Винный шкаф Cold Vine C38-KSF2

Винный шкаф Cold Vine C50-KBF2Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C50-KBF2, произведённого компанией ChiedoCover
от62 490
Оптовая цена
10

Винный шкаф Cold Vine C50-KBF2

Винный шкаф Cold Vine C44-KBT2Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C44-KBT2, произведённого компанией ChiedoCover
от76 890
Оптовая цена
10

Винный шкаф Cold Vine C44-KBT2

Винный шкаф Cold Vine C66-KBF2Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C66-KBF2, произведённого компанией ChiedoCover
от106 790
Оптовая цена
7

Винный шкаф Cold Vine C66-KBF2

Винный шкаф Cold Vine C66-KSF2Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C66-KSF2, произведённого компанией ChiedoCover
от113 290
Оптовая цена
5

Винный шкаф Cold Vine C66-KSF2

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C80-KBF2, произведённого компанией ChiedoCover
от95 290
Оптовая цена
6

Винный шкаф Cold Vine C80-KBF2

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C28-TBF1, произведённого компанией ChiedoCover
от27 390
Оптовая цена
8

Винный шкаф Cold Vine C28-TBF1

Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Модульный дубовый стеллаж, 1 модуль, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
10

Модульный дубовый стеллаж, 1 модуль

Настоящее фото товара Модульный дубовый стеллаж, 2 модуля, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
10

Модульный дубовый стеллаж, 2 модуля

Настоящее фото товара Модульный дубовый стеллаж, 3 модуля, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена
15

Модульный дубовый стеллаж, 3 модуля

Настоящее фото товара Винный стеллаж Бомбей, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
14

Винный стеллаж Бомбей

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют