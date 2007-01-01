Винный шкаф Cold Vine C121-KBT1
Винный шкаф Cold Vine C18-KST1
Винный шкаф Cold Vine C18-TBF1
Винный шкаф Cold Vine C21-TBF2
Винный шкаф Cold Vine C23-KBT2
Винный шкаф Cold Vine C40-KBT2
Винный шкаф Cold Vine C40-KST2
Винный шкаф Cold Vine C44-KST2
Винный шкаф Cold Vine C7-KST1Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Демонстрационная полка Cold Vine RW-020
Демонстрационная полка Cold Vine RW-010
Демонстрационная полка Cold Vine RW-030
Усиленная полка Cold Vine RW-040
Винный шкаф Cold Vine C7-KBT1
Винный шкаф Cold Vine C12-KBF1
Винный шкаф Cold Vine C12-KSF1
Винный шкаф Cold Vine C12-TBF2
Винный шкаф Cold Vine C12-TSF2
Винный шкаф Cold Vine BCW-35C
Винный шкаф Cold Vine C12-TBSF1
Винный шкаф Cold Vine C6-TBSF1
Винный шкаф Cold Vine C8-TBSF1
Винный шкаф Cold Vine C16-TBF1
Винный шкаф Cold Vine C18-KBB1
Винный шкаф Cold Vine C18-KBT1
Винный шкаф Cold Vine C18-KSB1
Винный шкаф Cold Vine C35-KBF2Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Винный шкаф Cold Vine C24-KBF2
Винный шкаф Cold Vine C24-KSF2
Винный шкаф Cold Vine C30-KST2
Винный шкаф Cold Vine C34-KBF2
Винный шкаф Cold Vine C34-KSF2
Винный шкаф Cold Vine C38-KBF2
Винный шкаф Cold Vine C38-KSF2
Винный шкаф Cold Vine C50-KBF2
Винный шкаф Cold Vine C44-KBT2
Винный шкаф Cold Vine C66-KBF2
Винный шкаф Cold Vine C66-KSF2
Винный шкаф Cold Vine C80-KBF2
Винный шкаф Cold Vine C28-TBF1Низкие ценыИ скидки каждый день!
Модульный дубовый стеллаж, 1 модуль
Модульный дубовый стеллаж, 2 модуля
Модульный дубовый стеллаж, 3 модуля
Винный стеллаж Бомбей
от 2 дней, по всей России и СНГ
на всю продукцию, скидки и акции
мебели и текстиля
Наличный и безаличный расчет, частичная оплата
Более 90% продукции мы производим сами
Готовая к отправке и индивидуальная продукция
Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня