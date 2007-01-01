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Уличная урна для мусора Пассаж, черная - фото 1

Уличная урна для мусора Пассаж, черная

Артикул: CH-056-815
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина440 мм
  • Ширина440 мм
  • Высота960 мм
  • Вес30 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

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