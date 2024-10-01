Характеристики товара
Описание
Двухместный диван Pascal станет прекрасным решением для размещения на летних верандах ресторанов и кафе, а так же для оформления зон отдыха в офисах, отелях или загородных домах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1205 мм
- Глубина660 мм
- Высота630 мм
- Ширина сиденья1040 мм
- Высота до сиденья385 мм
- Вес13 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалполипропилен, полиэстер, Поролон
- Цветсерый, венге
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки760 мм
- Глубина упаковки720 мм
- Объём упаковки0.33 м3
- Вес упаковки13.50 кг